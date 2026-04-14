Συμβουλές στον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην ακολουθήσει τα βήματα του Μέσι

Συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο αν και ο Πορτογάλος σταρ παραμένει επικεντρωμένος στην Αλ Νασρ η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα στη Saudi Pro League., καθώς απομένουν έξι αγώνες και είναι πέντε βαθμούς μπροστά από τους διώκτες της.

Πάντως, ο Μπράντλεϊ Ράιτ-Φίλιπς, που είναι επιθετικός και θήτευσε στους New York Red Bulls, τον προτρέπει να αποφύγει το MLS επειδή έχει διαφορετικό στιλ παιχνιδιού και θα κινδυνεύσει να βρεθεί προ έκπληξης, πλήττοντας και την υστεροφημία του, αν δεν μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο που απαιτείται. Με την ευκαιρία αυτή τον συγκρίνει με τον Λιονέλ Μέσι.

«Δεν θέλω να δω τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο MLS. Είναι, ήδη, πολύ αργά στην καριέρα του. Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ακόμα σε ένα επίπεδο όπου μπορεί να νικήσει παίκτες σε μονομαχίες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Κριστιάνο μπορεί ακόμα να δημιουργήσει αυτή τη μαγεία», δήλωσε ο Ράιτ-Φίλιπς.

Θυμίζουμε ότι ο Μέσι αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι και η παρουσία του στο MLS ανέβασε την δημοφιλία της αμερικανικής λίγκας σε όλο τον κόσμο. «Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι στη σωστή φόρμα, μια μεταγραφή στο MLS θα μπορούσε να καταστρέψει την κληρονομιά του», τόνισε ο Μπράντλεϊ Ράιτ-Φίλιπς.

Ο Μπράντλεϊ Ράιτ-Φίλιπς, γιός του Ιαν Ράιτ, έφερε και το παράδειγμα του Ζιρού ως τροχοπέδη στην περίπτωση που ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να παίξει στο MLS, ο οποίος δεν στέριωσε στους Λος Αντζελες FC: «Ήταν δύσκολο να τον παρακολουθήσεις. Έμοιαζε με σκιά του εαυτού του. Θα ανησυχούσα μήπως συμβεί το ίδιο και στον Κριστιάνο».

Αντίθετα, ο πρώην παίκτης των στους New York Red Bulls θεωρεί ότι ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει: «Αν έχεις την ευκαιρία να υπογράψεις τον Νεϊμάρ, την αρπάζεις. Είναι υποτιμημένος. Όταν αποδίδει, είναι στο επίπεδο του Μέσι και του Ρονάλντο», ανέλυσε για την περίπτωση του βραζιλιάνου άσου.

Ακόμη, θεωρεί ότι υπάρχει πεδίο δόξης για τον Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στην Ορλάντο Σίτι από την Ατλέτικο Μαδρίτης. «Ο Γκριεζμάν ταιριάζει απόλυτα. Οι παίκτες που δυσκολεύονται είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν. Ο Γκριεζμάν δεν είναι έτσι. Έμαθε υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Σιμεόνε και φέρνει πειθαρχία», δήλωσε ο Ράιτ-Φίλιπς.