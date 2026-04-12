Προελαύνει για το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία η Αλ-Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο
Άλλη μία μεγάλη εμφάνιση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλη μία νίκη για την Αλ-Νασρ.
Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Νασρ κατέκτησε το μεγαλύτερο σερί νικών στην ιστορία της στη Saudi Pro League, νικώντας (2-0) την Αλ-Ακντούντ, χάρη στα γκολ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζοάο Φέλιξ.
Η Αλ-Νασρ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 73 βαθμούς σε 28 αγώνες, πέντε βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Αλ-Χιλάλ, έξι αγώνες πριν το τέλος.
Σπάει τα ρεκόρ η Αλ Νασρ του Ρονάλντο
Ήταν η 14η συνεχόμενη νίκη της Αλ-Νασρ, η οποία έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ της που είχε καταγραφεί τη σεζόν 2013-2014, ανέφερε η Pro League στην ιστοσελίδα της.
Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ένα σουτ από κοντινή απόσταση για το 24ο γκολ του σεζόν, τρία λιγότερα από τον πρώτο σκόρερ της Αλ-Αχλί, Ιβάν Τόνι. Ο Ζοάο Φέλιξ διπλασίασε το προβάδισμά τους δύο λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου από κοντινή απόσταση, εκμεταλλευόμενος ένα ριμπάουντ μετά την κεφαλιά του Κίνγκσλεϊ Κομάν που χτύπησε στο δοκάρι.
