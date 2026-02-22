sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
«Ανήκω στην Σαουδική Αραβία» – Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει πανευτυχής στην Αλ Νασρ
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έστειλε μήνυμα… αφοσίωσης στην Αλ Νασρ, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία

Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες από την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μην αγωνιστεί με την Αλ Νασρ σε δυο παιχνίδια της ομάδας του.

Η «απεργία» που είχε κηρύξει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προκάλεσε… κακό χαμό και δεν είναι τυχαίο πως είδαν το φως της δημοσιότητας ακόμα και σενάρια περί επιστροφής του παίκτη στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας, προκειμένου να κλείσει την καριέρα του, στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο Κριστιάνο επέστρεψε βέβαια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ, έχει βρει δίχτυα και μάλιστα φρόντισε να κάνει και μια τοποθέτηση αφοσίωσης στους Σαουδάραβες, οι οποίοι του δίνουν 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος» τόνισε χαμογελώντας ο Ρονάλντο και συνέχισε λέγοντας. «Έχω πει πολλές φορές ότι ανήκω στην Σαουδική Αραβία.

Είναι μια χώρα η οποία με υποδέχθηκε με εξαιρετικό τρόπο, υποδέχθηκε πολύ καλά την οικογένεια και τους φίλους μου.

Είμαι ευτυχισμένος εδώ και θέλω να συνεχίσω στην Σαουδική Αραβία και το πιο σημαντικό για μένα είναι να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Είμαστε στην κορυφή και πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έδειξε μάλιστα με μια του κίνηση, πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος στην Σαουδική Αραβία.

Ποια ήταν αυτή η κίνηση; Μετά το τέλος του αγώνα με την Αλ Χαζέν (στον οποίο σκόραρε δύο φορές) φόρεσε έναν παραδοσιακό μανδύα, προκειμένου να τιμήσει την ημέρα ίδρυσης της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έχει πετύχει 964 γκολ και μεγάλος φυσικά στόχος του Πορτογάλου άσου είναι να φτάσει τα 1.000 γκολ στην τεράστια καριέρα του. Με βάση αυτά που δήλωσε σήμερα ο CR7 το πιθανότερο είναι να το πετύχει φορώντας την φανέλα της Αλ Νασρ.

Το συμβόλαιο του Ρονάλντο με τους Σαουδάραβες λήγει το 2027 αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους για έναν ακόμα χρόνο.

Αυτό πάντως που πλέον φαντάζει δεδομένο είναι ότι ο CR7 δεν πρόκειται να επιστρέψει το φετινό καλοκαίρι στην πατρίδα του, για να κλείσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Τα 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο που παίρνει από τους Σαουδάραβες δεν πρόκειται να τα βρει αλλού και γι’ αυτό εξέφρασε την επιθυμία παραμονής στην Αλ Νασρ.

