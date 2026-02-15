Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επενδύει στην Αγγλία – Τα επιχειρηματικά πλάνα του CR7 στο Μάντσεστερ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κάνει μια τεράστια περιουσία (ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ) από το ποδόσφαιρο και ο Πορτογάλος άσος ήταν ο πιο καλά αμειβόμενος αθλητής στον κόσμο για το 2025.

Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον διεθνή σούπερ σταρ της Αλ Νασρ να σκέφτεται επενδύσεις προκειμένου να… φουσκώνουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί.

Ο Ρονάλντο δεν αρκείται στα εξωπραγματικά λεφτά που έχει πάρει από τους Σαουδάραβες αλλά και από τις προηγούμενες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε και ψάχνει συνεχώς ευκαιρίες για να βγάλει ακόμα περισσότερα χρήματα.

Μόνο τυχαία λοιπόν δεν είναι η σκέψη που κάνει για δραστηριοποίηση στην Αγγλία, θεωρώντας πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να εκμεταλλευτεί την ποδοσφαιρική του φήμη, «παίζοντας» μεγάλη μπάλα και σε άλλα… γήπεδα.

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης σκέφτεται λοιπόν να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, επενδύοντας στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στον ξενοδοχειακό τομέα και στην εστίαση.

Ο CR7 έχει συνάψει συνεργασία με την πορτογαλική εταιρεία ξενοδοχείων Pestana, με το σχετικό brand name να έχει υποδομές σε Νέα Υόρκη, Μαδρίτη, Λισαβώνα και Μαρακές και τώρα φαίνεται πως έφτασε η στιγμή για επένδυση και στο Νησί.

Cristiano Ronaldo’s UK plan emerges with football retirement not yet on his agendahttps://t.co/wTWh2g1ZLg pic.twitter.com/vQTDpnX0O3 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 14, 2026

Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δραστηριοποιηθεί στο Μάντσεστερ με την κατασκευή νέου ξενοδοχείου, υπό την «σκέπη» της Pestana ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο ν’ ανοίξει και μπαρ.

Η αρχή βεβαίως αναμένεται να γίνει στο Μάντσεστερ, μια πόλη στην οποία το όνομα του Ρονάλντο «πουλάει τρελά», λόγω φυσικά της εντυπωσιακής παρουσίας του στο Ολντ Τράφορντ.

Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε πως ο συμπαίκτης του Κριστιάνο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ, έχει επενδύσει χρήματα σε ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στο «θέατρο των ονείρων» αλλά τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως σκοπεύει ν’ αποσυρθεί από την συγκεκριμένη επένδυση.

Για να επανέλθουμε όμως στα πλάνα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα είναι το σίγουρο. Μπορεί ο Πορτογάλος σούπερ σταρ να κάνει επενδύσεις εκτός ποδοσφαίρου ωστόσο δεν υπάρχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο απόσυρσης.

Ο 41χρονος Πορτογάλος θα δώσει το παρών στο Μουντιάλ του καλοκαιριού και στα πλάνα του είναι να παίξει μπάλα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τώρα, αν αυτό θα είναι στην Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ ή στην Πορτογαλία με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβώνας (όπως ανέφεραν πρόσφατα τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης) αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζει κανείς στην παρούσα φάση.

Αυτό που είναι σίγουρο έχει να κάνει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του διεθνούς σούπερ σταρ, οι οποίοι είναι γεμάτοι και προβλέπεται να «φουσκώσουν» ακόμα περισσότερο.

Τα χρήματα που κερδίζει από την Αλ Νασρ αλλά και από άλλες δραστηριότητες ο Πορτογάλος, είναι… αδιανόητα και είναι προφανές ότι Ρονάλντο έχει το «άγγιγμα του Μίδα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.