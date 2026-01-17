Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αθλητής με τις υψηλότερες απολαβές στον κόσμο

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Sportico, ο επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο για τρίτη συνεχή χρονιά κατατάσσεται ως ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής παγκοσμίως, με εκτιμώμενα έσοδα 260 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μεγαλύτερη έκπληξη στη λίστα είναι η δεύτερη θέση, που καταλαμβάνει ο Μεξικανός μποξέρ Saul «Canelo» Álvarez με 137 εκατομμύρια δολάρια.

Τα περισσότερα από αυτά τα έσοδα προέρχονται από μισθούς και χρηματικά έπαθλα, ενώ οι χορηγίες και οι εμπορικές συμφωνίες αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος: για τον CR7, ανέρχονται σε 60 εκατομμύρια δολάρια και για τον Canelo σε 12 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον Ivan Martinho, καθηγητή αθλητικού μάρκετινγκ στο ESPM, «η επιρροή του Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει χτιστεί μέσω εντυπωσιακών ρεκόρ, υπερβαίνει το ποδόσφαιρο και τον επιχειρηματικό κόσμο, φτάνοντας σε διάφορες γωνιές του πλανήτη».

Η λίστα αποκαλύπτει επίσης τη δυναμική των αθλημάτων όπως το NBA με 40 παίκτες μεταξύ των 100 κορυφαίων αμειβόμενων, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ηγείται με 128,7 εκατομμύρια και τον Στεφ Κάρι με 105,4 εκατομμύρια. Στην ποδοσφαιρική λίστα, 13 παίκτες βρίσκονται μεταξύ των 100 καλύτερα αμειβόμενων, με πέντε μέσα στους 20 κορυφαίους: ο Νεϊμάρ στην 30ή θέση με 60 εκατομμύρια και ο Βίνι Τζούνιορ στην 34η με 58 εκατομμύρια δολάρια.

Η συνολική περιουσία των 100 αθλητών ανέρχεται σε 6,05 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 4,63 δισεκατομμύρια προέρχονται από μισθούς, μπόνους και χρηματικά έπαθλα και 1,42 δισεκατομμύρια από χορηγίες και άλλες πηγές.

Top 10 αθλητές με τις υψηλότερες απολαβές (2026) σε δολάρια:

Κριστιάνο Ρονάλντο – 260 εκατ. $

Σαούλ «Canelo» Αλβαρες – 137 εκατ. $

Λιονέλ Μέσι – 130 εκατ. $

Χουάν Σότο – 129,2 εκατ. $

ΛεΜπρόν Τζέιμς – 128,7 εκατ. $

Καρίμ Μπενζεμά – 115 εκατ. $

Στεφ Κάρι – 105,4 εκατ. $

Σοχέι Οτάνι – 102,5 εκατ. $

Κέβιν Ντουράντ – 100,8 εκατ. $

Τζον Ραμ – 100,7 εκατ. $