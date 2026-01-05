Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει εξελιχθεί σε «Μίδα» του ποδοσφαίρου με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4δισ. δολάρια και γίνεται εύκολα αντιληπτό σε τι σπίτι θα εγκατασταθεί με την οικογένειά του όταν αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση.
Για την ακρίβεια δεν μπορούμε να μιλάμε για σπίτι, αλλά πρέπει να κάνουμε λόγο για πολυτελή βίλα, έπαυλη, μέγαρο ακόμη και «παλάτι».
Οπως αναφέρει δημοσίευμα της «Daily Mail» ο 40χρονος Πορτογάλος απέκτησε πρόσφατα μια ασύλληπτη μονοκατοικία αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, σε παραθαλάσσιο VIP προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η «βασιλική» οικία του Κριστιάνο Ρονάλντο προσφέρει ιδιωτικότητα, άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως είναι εξοπλισμένη με κάθε σύγχρονη άνεση και τεχνολογία που μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται εξωτερική και εσωτερική, ιδιωτικό σινεμά, χώρους spa και μασάζ, αλλά και ιδιωτική πρόσβαση σε παραλία και φυσικά υπόγειο γκαράζ πολύ μεγάλης χωρητικότητας προκειμένου να χωράει τα… αμέτρητα πολυτελή αυτοκίνητα που διαθέτει ο σταρ της Αλ Νασρ.
Βεβαίως, πέρα από τη συγκεκριμένη βίλα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, διαθέτει κι αρκετά άλλα ακίνητα και διαμερίσματα στην Πορτογαλία -την οποία υπεραγαπά- τόσο στη Λισαβόνα όσο και στη Μαδέιρα.
