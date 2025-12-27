Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης
Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο πρώην διαιτητής της La Liga Χαβιέ Εστράδα, με αφορμή μια κόκκινη κάρτα που έβγαλε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, την εποχή που ο Πορτογάλος σταρ αγωνίζονταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ισπανού ρέφερι, ο οποίος υπήρξε και διεθνής, δέχθηκε τηλεφώνημα δυσαρέσκειας δέκα λεπτά αφότου μπήκε στο σπίτι του, μετά το τέλος του αγώνα, ενώ ορίστηκε δυο χρόνια μετά σε αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Για το τηλεφώνημα είπε: «Όταν απέβαλα τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2009, πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια χωρίς να διαιτητεύσω αγώνες της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από αυτόν τον αγώνα, όταν γύρισα σπίτι, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον επικεφαλής της επιτροπής διαιτητών, Σάντσες Αρμίνιο, κυριολεκτικά μόλις 10 λεπτά αφότου μπήκα στο σπίτι μου».
Για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος, ο Εστράδα είπε: «Ο Αρμίνιο μου είπε ότι δεν του άρεσε αυτό που είχε συμβεί, ότι το περιστατικό θα ήταν στην πρώτη σελίδα κάθε εθνικής αθλητικής εφημερίδας και άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου που είναι άγνωστη ή που οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν, και υπάρχουν εκείνοι που την εκμεταλλεύονται για άλλους σκοπούς».
Για την φάση της αποβολής, ο Εστράδα σχολίασε: «Το θεώρησα λίγο σκληρό επειδή νοιάζεται για την ομάδα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σχεδόν 60 λεπτά στην περιοχή, τον τραβούσαν και προφανώς, προσπαθεί να ξεφύγει από τον αμυντικό. Νομίζω ότι η ενέργεια φαίνεται χειρότερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι είναι αγκωνιά, νομίζω ότι είναι ολόκληρο σώμα, αλλά από εκεί που είναι η κάμερα, μοιάζει με αγκωνιά. Αλλά το δεχόμαστε».
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποβλήθηκε στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Αλμερία που έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 2009 στη La Liga στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Σε εκείνο το ματς ο Ρονάλντο αρχικά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για να βγάλει τη φανέλα του στη γιορτή του γκολ και στη συνέχεια δέχτηκε δεύτερη κίτρινη (=κόκκινη) για ένα επεισόδιο με αντίπαλο παίκτη, κάτι που οδήγησε στην αποβολή του
