sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Vega Club: Η νέα «κλειστή» αυτοκρατορία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδρίτη
Ποδόσφαιρο 28 Νοεμβρίου 2025 | 11:56

Vega Club: Η νέα «κλειστή» αυτοκρατορία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδρίτη

Ένας χώρος για λίγους από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με κανόνες πολυτέλειας, σιωπής και υπερβολής που αλλάζει τον χάρτη της ιδιωτικής εμπειρίας στη πόλη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Το νέο ιδιωτικό club του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδρίτη δεν είναι απλώς άλλη μία άφιξη· είναι μια δήλωση. Μια επιμελώς στημένη εμπειρία πολυτέλειας, διακριτικότητας και κοινωνικού status, σχεδιασμένη για όσους θέλουν να ζουν «εκτός κάμερας» σε έναν κόσμο που καταγράφει τα πάντα. Βρίσκεται στην καρδιά της Calle Lagasca και υπόσχεται πως τίποτα από όσα συμβαίνουν μέσα δεν θα βγει προς τα έξω.

Γι’ αυτό και η πρώτη, αυστηρότερη και πιο εντυπωσιακή του πολιτική είναι η πλήρης απαγόρευση κινητών, φωτογραφιών και βίντεο. Ο χώρος είναι μια ζώνη ιδιωτικότητας, μια «θολή περιοχή» για τους απ’ έξω και ένα σαλόνι υψηλής αισθητικής για τους μέσα.

Το club εκτείνεται σε περίπου χίλια τετραγωνικά μέτρα και λειτουργεί με μια διπλή ταυτότητα που θυμίζει σύγχρονα μέλη-only clubs διεθνών μητροπόλεων. Την ημέρα προορίζεται για δουλειά, δημιουργικότητα και διασυνδέσεις: προσφέρει co-working χώρους, ιδιωτικά γραφεία και ήρεμες γωνιές όπου επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες μπορούν να συναντηθούν, να συνεργαστούν ή να δουλέψουν με υψηλό επίπεδο άνεσης.

Το βράδυ όμως ο χώρος μεταμορφώνεται. Ο φωτισμός χαμηλώνει, οι πόρτες κλείνουν λίγο πιο σφιχτά, και η Vega γίνεται ένα ιδιωτικό social club όπου η πολυτέλεια δεν κρύβεται αλλά ρέει φυσικά, σαν μέρος της ατμόσφαιρας.

Τρία high-end εστιατόρια συνθέτουν τη γαστρονομική του καρδιά. Από το Casa Vega μέχρι το πιο σύγχρονο Vega Restaurant και το ιταλικό Toto, το φαγητό λειτουργεί όχι απλώς ως υπηρεσία αλλά ως τελετουργία. Οι χώροι είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε κάθε τραπέζι να νιώθει αυτόνομο, κάθε συνάντηση να μοιάζει ιδιωτική και κάθε λεπτομέρεια να μετατρέπει ένα δείπνο σε εμπειρία.

Εκτός από την κουζίνα, το wine club του χώρου δίνει μια άλλη διάσταση: δοκιμές, ειδικές εκδηλώσεις, rared labels και γευστικές εμπειρίες που συχνά είναι αδύνατο να βρει κανείς σε ανοιχτά εστιατόρια της πόλης. Εκεί, ο χρόνος κυλά λίγο πιο αργά, σαν να είναι φτιαγμένος για να ακούς, να μυρίζεις και να δοκιμάζεις χωρίς βιασύνη.

Το κομμάτι της συνδρομής ολοκληρώνει την ταυτότητα του club ως χώρου για λίγους. Η κορυφαία κατηγορία είναι η Founders’ Membership, μια ιδιόμορφη «χρυσή κάρτα» που διατίθεται αποκλειστικά κατόπιν πρόσκλησης και κοστίζει 15.000 ευρώ ως εφάπαξ ποσό για πρόσβαση που δεν λήγει.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα επίπεδα, με ετήσια συνδρομή γύρω στις μερικές χιλιάδες ευρώ, για όσους θέλουν να γίνουν μέλη μιας πιο διακριτικής πλευράς της πολυτέλειας χωρίς να βρεθούν στη σφαίρα των «ιδρυτών». Το μήνυμα είναι σαφές: το club δεν είναι για όλους και δεν προσπαθεί να είναι. Είναι φτιαγμένο για εκείνους που θέλουν να βρίσκονται σε έναν χώρο όπου η ιδιωτικότητα δεν είναι απλώς αξία αλλά κανόνας, όπου οι επαφές χτίζονται μακριά από κάμερες και όπου η καθημερινότητα αποκτά μια επιμελώς curated αίσθηση.

Η επιλογή του Ρονάλντο να δημιουργήσει έναν τέτοιο χώρο στην πιο πολυτελή περιοχή της Μαδρίτης δεν είναι τυχαία. Το Χρυσό Μίλι είναι το κέντρο της λάμψης, των μεγάλων brands, των κομψών αναπνοών της πόλης. Να ανοίγεις εκεί ένα club χωρίς φωτογραφίες είναι σχεδόν επαναστατικό. Κι όμως, αυτή η απουσία της δημόσιας εικόνας είναι το ακριβότερο «προϊόν» του Vega. Για πρώτη φορά σε έναν κόσμο που ζει για να δημοσιεύει, υπάρχει ένας χώρος που δημιουργήθηκε για να μη δημοσιεύεται. Ένας χώρος όπου οι εμπειρίες δεν καταγράφονται αλλά απλώς ζουν — και αυτό ίσως να είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια όλων.

Headlines:
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)
Μπάσκετ 28.11.25

Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Βοσνίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 και είχε τετ α τετ με τους Αταμάν και Όσμαν.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)
Άλλα Αθλήματα 28.11.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)

O Bαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει έμπρακτα τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της ελεύθερης πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο