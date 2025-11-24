Ποιος είναι ο νόμος που «παραβιάζει» ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία! (pic)

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες που έχει δει το ποδόσφαιρο τα τελευταία πολλά χρόνια, με πολλές διακρίσεις, τόσο ατομικές όσο και ομαδικές στο παλμαρέ του.

Τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με την φανέλα της Αλ-Νασρ, κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα, να σκοράρει. Μάλιστα ο Πορτογάλος σταρ έχει τόσο μεγάλο εκτόπισμα που έχει καταφέρει να είναι πάνω και από τον πολύ αυστηρό νόμο της χώρας.

Ποιος είναι ο νόμος που καταστρατηγεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Στη Σαουδική Αραβία, πίσω από την πολυτελή ζωή σε φανταχτερά σπίτια με πισίνες και γυμναστήρια οι περισσότεροι παίκτες βιώνουν μία πολύ μεγάλη και σκοτεινή μοναξιά. Οι ανύπαντροι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ζήσουν με τους συντρόφους τους, κάτι που διαταράσσει την ιδιωτική ζωή πολλών αθλητών που ζουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους.

Ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί εξαίρεση στον… κανόνα, καθώς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον οποίο συμμορφώθηκε ο νόμος της Σαουδικής Αραβίας και όχι το αντίθετο. Ο CR7 έχει πάρει μαζί του κανονικά την Χεορχίνα, παρά το γεγονός πως δεν είναι παντρεμένοι.

Το ζευγάρι αρχικά διέμεινε σε μια ευρύχωρη βασιλική σουίτα στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Ριάντ, πριν μετακομίσει σε μια βίλα στη συνοικία στην οποία διαμένουν οι διπλωμάτες που βρίσκονται στη χώρα.