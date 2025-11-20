FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Ο δρόμος προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού βρίσκεται στην τελική ευθεία, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για τα playoffs που θα δώσουν τα τελευταία εισιτήρια.

Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία, με 48 ομάδες, ενώ θα είναι και το τελευταίο που θα δούμε τους θρύλους του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η FIFA ωστόσο, στην αφίσα που δημοσίευσε ενόψει της διοργάνωσης έκανε μία… τεράστια γκάφα, καθώς δεν συμπεριέλαβε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ. Αντιθέτως, τη θέση του στην αφίσα είχε ο συμπατριώτης του, Μπρούνο Φερνάντες, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Spot the Ronaldo challenge in the FIFA World Cup Poster. Difficulty: Impossible 🔥 pic.twitter.com/kb0MJMv4A4 — Phrase (@AFCPhrase) November 19, 2025

Η FIFA αντικατέστησε άμεσα την αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και αυτή τη φορά δεν ξέχασε τον Ρονάλντο.

