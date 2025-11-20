Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Μετά από 52 ολόκληρα χρόνια η Αϊτή επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς η Εθνική ομάδα της χώρας εξασφάλισε την παρουσία της στο Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Αναμφίβολα μια χρυσή ευκαιρία για τους ταλαιπωρημένους πολίτες αυτής της χώρας (από πολιτικές ταραχές, φτώχεια, εγκληματικότητα και φυσικές καταστροφές) ώστε να ξεχάσουν για λίγες μέρες τα προβλήματά τους συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο να που και πάλι η πολιτική θα στερήσει από χιλιάδες κάτοικους της Αϊτής τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Σεμπαστιάν Μινιέ.

Κι αυτό καθώς η χώρα τους συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων στους πολίτες των οποίων η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει απαγορεύσει την είσοδο! Οι υπόλοιπες είναι το Αφγανιστάν, Μιανμάρ, Κονγκό, Ισημερινή Γουϊνέα, Ερυθραία, Λιβύη, Τσαντ, Σομαλία, Σουδάν, Υεμένη και Ιράν με το τελευταίο να είναι η δεύτερη χώρα, μαζί με την Αϊτή που τους έχει επιβληθεί ban από τις ΗΠΑ

Να διευκρινίσουμε πως όταν είχαν ανακοινωθεί τα εν λόγω μέτρα στις αρχές Ιουνίου του 2025, το πρόβλημα με την Αϊτή είχε να κάνει με το γεγονός ότι στο 31% των περιπτώσεων που πολίτες της χώρας εξασφάλιζαν βίζα για δουλειά ή αναψυχή στις ΗΠΑ, παραβιαζόταν το χρονικό περιθώριο. Επιπλέον ρόλο έπαιξε και η απουσία σταθερής κυβέρνησης με την οποία η Κυβέρνηση Τραμπ να μπορεί να συνομιλήσει.

Τι αναφέρει παρακάτω το δημοσίευμα του TheAthletic σχετικά επί του θέματος:

«Η Αϊτή προκρίθηκε αυτή την εβδομάδα για να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών για πρώτη φορά από το 1974, αλλά οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ σημαίνουν ότι πολλοί οπαδοί δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν από τη χώρα της Καραϊβικής για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της χώρας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο καλοκαίρι.

Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ταξιδιωτική απαγόρευση σε 12 χώρες, ένα βήμα που χαρακτήρισε απαραίτητο για την «προστασία της εθνικής ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών και του λαού τους».

Ο απαγορευμένος κατάλογος περιελάμβανε την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ σε υπηκόους της Αϊτής, τόσο μετανάστες όσο και μη μετανάστες.

Και η ανάρτηση του δημοσιογράφου του «TheAthletic» Άνταμ Κράφτον:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαιώνει στο @TheAthleticFC ότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για τους οπαδούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αϊτή (στο πλαίσιο της ταξιδιωτικής απαγόρευσης των ΗΠΑ). Λένε ότι οι αιτούντες μπορούν να ληφθούν υπόψη «εάν το ταξίδι τους θα προωθούσε ένα εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ… αναμένεται ότι τέτοιες εξαιρέσεις θα είναι πολύ σπάνιες».