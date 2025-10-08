Και μαθηματικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκρίθηκε η Αίγυπτος

Την πρόκρισή της στους τελικούς του Μουντιάλ 2026 εξασφάλισε και μαθηματικά η Αίγυπτος. Στο πλαίσιο των προκριματικών της αφρικανικής ζώνης, οι «Φαραώ» επικράτησαν εύκολα του Τζιμπουτί με 3-0, με τον επιθετικό της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ να σημειώνει δύο γκολ.

Έχοντας προβάδισμα πέντε βαθμών και με μία αγωνιστική να απομένει στον Α’ όμιλο, η Αίγυπτος εξασφάλισε και μαθηματικά την απευθείας πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Στη δεύτερη θέση του ομίλου θα τερματίσει σίγουρα η Μπουρκίνα Φάσο, η οποία νίκησε με 1-0 τη Σιέρα Λεόνε και θα διεκδικήσει στα μπαράζ την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

هيا بنا إلى كـــــــــــــأس العالــــــــــم ✅ الفراعنة في المونديال للمرة الرابعة في التاريخ 🇪🇬🤩 pic.twitter.com/PNPxuPG2tg — EFA.eg (@EFA) October 8, 2025

Για τον 9ο όμιλο, η Γκάνα θα χρειαστεί να περιμένει τέσσερις ακόμη ημέρες για να εξασφαλίσει και… με τη βούλα τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Τα «Μαύρα Αστέρια» δεν αντιμετώπισαν προβλήματα απέναντι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-0. Με τη διαφορά τριών βαθμών από τη Μαδαγασκάρη και σημαντικά καλύτερη διαφορά τερμάτων (+9), οι Γκανέζοι βρίσκονται σχεδόν και με τα δύο πόδια στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.