Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Μια απίθανη τροπή πήρε το ματς του Μουντιάλ Κ20 ανάμεσα σε Αίγυπτο και Χιλή. Το σκορ ήταν 1-1 μέχρι και το 90+5′, όταν η Αίγυπτος κέρδισε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή της Χιλής. Την εκτέλεση πάει να αναλάβει ο εξτρέμ των Νεών της Άστον Βίλα, Ομάρ Κεντρ, όμως την μπάλα παίρνει ο Μοχαμέντ Αμπνταλάχ, με τον πρώτο να νευριάζει, να πετάει την μπάλα και να απομακρύνεται.

Τελικά, ο 19χρονος εξτρέμ της Αλ Αχλί στήνει την μπάλα για να εκτελέσει. Λίγο πριν πάρει φόρα, ο Κεντρ συνεχίζει να μουρμουράει και μάλιστα κοντά του, με τους συμπαίκτες του να τον απομακρύνουν.

Όμως, ο προπονητής της ομάδας, Οσάμα Ναμπί, δίνει εντολή στον ποδοσφαιριστή της Άστον Βίλα να αναλάβει την εκτέλεση. Οι παίκτες του εκνευρίζονται με τον στόπερ, Μοατάζ Μοχάμεντ να φαίνεται να κάτι να του λέει σε έξαλλη κατάσταση αλλά τον Αμπνταλάχ να τον απομακρύνει για να συνεχιστεί το ματς.

Μετά τον διαπληκτισμό, ο Κεντρ με εντυπωσιακό σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε και έκανε το τελικό 2-1 για τη χώρα του, χωρίς αυτό, όμως, να είναι εν τέλει αρκετό.

Δείτε την απίθανη φάση

U-20 World Cup – Chile vs Egypt

The game is 1-1 going into extra time

Egypt wins a free kick in the 90+3

Aston Villa player Omar Khedr steps up to take it but is pushed away from the ball by El Hadad(10)

The argument drags on until the coach intervenes and insists that Khedr… pic.twitter.com/nmB58BkOPz — Jehovah’s Son (@joshua_abaasa) October 4, 2025

Συγκεκριμένα, την πρόκριση στους «16» πανηγύρισε η διοργανώτρια Χιλή καθώς οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμες με τρεις βαθμούς, είχαν ίδιο συντελεστή γκολ (-2), ίδια τέρμα υπέρ, ίδια κατά (3-5) με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο κριτήριο της κίτρινης κάρτας, με τη Χιλή να έχει πέντε και την Αίγυπτο επτά.