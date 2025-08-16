Εγινε χαμός στο φιλικό Λάτσιο-Ατρόμητος: Πλακώθηκαν στο ξύλο οι παίκτες, δυο αποβολές
Το φιλικό Λάτσιο-Ατρόμητος μετατράπηκε σε… εχθρικό, ενώ επεισόδια είχαμε και στην φυσούνα
Χαμός έγινε στο φιλικό μας Λάτσιο-Ατρόμητος. Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ.
Στο 28’ πιάστηκαν στα χέρια Κίνι και Γκιεντουζί, μετά από χτύπημα εκτός φάσης στο πεσμένο Ουεντραόγκο, στον οποίο έκανε φάουλ. Οι δυο παίκτες αντίκρυσαν από μια κίτρινη. Ο Γκιεντουζί έπρεπε να αποβληθεί.
Όμως, ακολούθησαν τα χειρότερα. Μετά από 2’ έγινε ομαδική σύρραξη, που ξεκίνησε με τους Μανσούρ, Καστεγιάνος, μετά από σκληρό μαρκάρισμα του πρώτου. Οι δυο παίκτες ήρθαν στα χέρια. Μπήκαν μέσα και οι προπονητές Σάρι και Βόκολος, όπως και οι αναπληρωματικοί για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Στο 32’ οι Μανσούρ και Καστεγιάνος αποβλήθηκαν. Αντί τα πνεύματα να ηρεμήσουν, ακολούθησε σύρραξη στην φυσούνα. Το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από διακοπή 5’.
