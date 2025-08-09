Χάος στο Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς: Έπαιξαν ξύλο οι παίκτες, μπήκε στο γήπεδο και οπαδός (vid)

Είναι γνωστό πως η Championship είναι μια πολύ σκληρή κατηγορία, όμως όχι και στο επίπεδο που έφτασε στο ματς ανάμεσα στη Μπέρμιγχαμ και την Ίπσουιτς.

Στις καθυστερήσεις του ματς το γήπεδο μετατράπηκε σε άτυπο ρινγκ. Ένα πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι για χέρι του Ντάικς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς.

Ο Χερστ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, 16 παίκτες βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν τεραστίων διαστάσεων καβγά, με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άσλεϊ Γιανγκ, να είναι ο μοναδικός που προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει ακόμα περισσότερο όταν οπαδός πήδηξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάνω από τα κάγκελα και προσπάθησε να μπει μέσα στον καβγά.

Επιχείρησε να πιάσει παίκτες, αλλά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος μετά από επέμβαση των σεκιούριτι, οι οποίοι στη συνέχεια τον απομάκρυναν από το γήπεδο.

Η σύρραξη έληξε μετά την επέμβαση των πιο ήρεμων με τον Άσλεϊ Γιανγκ να απομακρύνει τους συμπαίκτες του προκειμένου να τελειώσει το ματς.

Δείτε το βίντεο από το Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς: