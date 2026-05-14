Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο και τους Άγιους που τιμώνται σήμερα.
Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου, του Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω. Ακολουθεί η λίστα με τα ονόματα που έχουν γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο.
Γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Αριστοτέλης
- Τέλης
- Θεράπων
- Ισιδώρα
- Δώρα
- Ισίδωρος
- Σιδέρης
* Κάποια από τα παραπάνω ονόματα μπορεί να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες.
Άγιοι της ημέρας
Άγιοι Αριστοτέλους και Λεάνδρου οι Μάρτυρες
Οι Άγιοι Αριστοτέλους και Λεάνδρου μαρτύρησαν για την πίστη τους και θεωρούνται σύμβολα θάρρους και αφοσίωσης στον Χριστιανισμό. Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου.
Άγιος Θεράπων, Επίσκοπος Κύπρου
Ο Άγιος Θεράπων υπηρέτησε ως επίσκοπος με αφοσίωση και πίστη, φροντίζοντας το ποιμνίο του και διαδίδοντας τη διδασκαλία της Εκκλησίας.
Άγιος Ισίδωρος, Μάρτυς εν Χίω
Ο Άγιος Ισίδωρος μαρτύρησε στη Χίο για τη χριστιανική πίστη και η μνήμη του αποτελεί παράδειγμα θάρρους και πνευματικής δύναμης.
