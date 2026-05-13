Νίκολιτς: «Αφελές το γκολ που δεχθήκαμε, αλλά η απόδοσή μας ήταν πολύ καλή»
Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ αν και στάθηκε στο γκολ που δέχθηκε η Ένωση.
- Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
- Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...
- Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η ΑΕΚ δεν έχασε ούτε στην Τούμπα, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά αναφέρθηκε και στο γκολ του ΠΑΟΚ καθώς δεν του άρεσε ο τρόπος που αμύνθηκε η Ένωση.
Όσα είπε ο Νίκολιτς στη ΝOVA:
«Λυπάμαι για το γκολ που δεχθήκαμε. Ήταν ένα αφελές γκολ. Δεδομένου ότι πριν από τρεις ημέρες είχαμε μια σημαντική αναμέτρηση, οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά. Το γκολ που πετύχαμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα build up. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά ποτέ δεν κλαίμε, ούτε μεμψιμοιρούμε γι’ αυτό.
Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, ήταν αφελές το γκολ που δεχθήκαμε αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά. Συνεχίζουμε το αήττητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα.
Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε τον αγώνα, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Έχουμε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση. Να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό».
- Πρώτος αποκλεισμός του Αταμάν σε Game 5 των playoffs της Euroleague!
- Euroleague: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: Έχασε και αποκλείστηκε από το Final Four
- Η βραδιά του Ροντινέι
- Μεντιλίμπαρ: «Το συζητήσαμε και είπαμε θέλουμε τη νίκη για τον κόσμο»
- «Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
- Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ροντινέι είναι πλέον εξτρέμ – Θα έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις