Στην εκδήλωση με θέμα «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε Κρίση», με συντονιστή τον αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, συμμετείχε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος τονίζοντας πως «η χώρα μας βρίσκεται σε μια δυσάρεστη συνθήκη και χρειάζεται να χτυπήσουν κάποιοι συναγερμοί αφύπνισης».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα -που επί της ουσία «έθαψε» στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών- ο κ. Ράμμος υπήρξε έντονα επικριτικός λέγοντας πως είναι η «κορυφή του παγόβουνου» και πως «δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση».

Εκτίμησε πως «η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής» επισημαίνοντας «γενικευμένη διαφθορά» και μια κοινωνία σε «παθητική στάση και απογοήτευση».

O Χρήστος Ράμμος για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξεπλάγη με κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης να λέει ότι «η πολιτική είναι ρουσφέτι». Και αυτό, όπως σημείωσε, «σε μία περίοδο που έχει τεκμηριωθεί πρωτοφανής έκτασης σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιου χρήματος».

Ανοίγοντας τη βεντάλια για όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου υπογράμμισε πως «η δικαστική εξουσία και η απονομή της Δικαιοσύνης τελευταία έχει δημιουργήσει μία εικόνα προς την κοινωνία ότι δεν ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη των υποθέσεων, όταν αυτές αγγίζουν ισχυρά πρόσωπα» ξεκαθαρίζοντας ότι αναφέρεται τόσο στην υπόθεση των υποκλοπών, όσο και στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του «αποκαλούμενου σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Κυριαρχεί η εικόνα ότι οι ημέτεροι προστατεύονται»

Σε αυτό το σημείο τόνισε και τις ευθύνες της Βουλής που «ασκεί ποινικά καθήκοντα και αρνείται να προχωρήσει σε βάθος και να χρησιμοποιήσει εργαλειακά τις διατάξεις του Συντάγματος» αναφερόμενος στο άρθρο 86. «Κυριαρχεί η εικόνα ότι οι ημέτεροι προστατεύονται» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «πρωτοφανή και υβριστική» την επίθεση της κυβέρνησης στο πρόσωπο της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, καταλήγοντας πως «αν δεν αναστραφεί το κλίμα, θα υπάρξει απαξίωση στο πολιτικό σύστημα και στη Δημοκρατία».

Η εκδήλωση, με εξέχοντες προσκεκλημένους, διοργανώθηκε με σκοπό να συμβάλει στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία των θεσμών, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης

Πλην του Χρήστου Ράμμου, έδωσαν το «παρών» και έλαβαν μέρος στη συζήτηση και οι: Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλεύτρια Νέας Αριστεράς – Ακαδημαϊκός. Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, με τη μακρά επιστημονική της διαδρομή στη μελέτη των δημοκρατικών θεσμών και του Συντάγματος. Θεόδωρος Μαντάς, Δικηγόρος – Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, με την οπτική της μάχιμης νομικής επιστήμης και της προάσπισης των δικαιωμάτων στην πράξη και Παύλος Ρούφος, Δρ. Πολιτικών Επιστημών, με την ακαδημαϊκή του ανάλυση πάνω στις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.