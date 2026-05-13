Live η εκδήλωση για το Κράτος Δικαίου στο Ευρωκοινοβούλιο
Εκδήλωση με θέμα: «Ανοχύρωτη δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε κρίση», βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωκοινοβούλιο. Tον συντονισμό έχει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εκδήλωση με θέμα: «Ανοχύρωτη δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε κρίση», βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωκοινοβούλιο.
Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης (που έχει τον συντονισμό της εκδήλωσης), «συνεχίζουμε τον δημόσιο διάλογο για τη δημοκρατία και τους θεσμούς», μετά την υπερψήφιση της Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου 2025.
Τονίζει επίσης ότι «σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία των θεσμών, την ελευθερία του Τύπου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συζητάμε για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και για τις αναγκαίες θεσμικές απαντήσεις».
Συμμετέχουν:
- Χρήστος Ράμμος, τ. Πρόεδρος ΑΔΑΕ – Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ., με την πολυετή θεσμική εμπειρία του από την κορυφή της δικαστικής ιεραρχίας και των Ανεξάρτητων Αρχών.
- Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλεύτρια Νέας Αριστεράς – Ακαδημαϊκός.
- Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, με τη μακρά επιστημονική της διαδρομή στη μελέτη των δημοκρατικών θεσμών και του Συντάγματος.
- Θεόδωρος Μαντάς, Δικηγόρος – Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, με την οπτική της μάχιμης νομικής επιστήμης και της προάσπισης των δικαιωμάτων στην πράξη.
- Παύλος Ρούφος, Δρ. Πολιτικών Επιστημών, με την ακαδημαϊκή του ανάλυση πάνω στις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να συμβάλει στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία των θεσμών, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
- ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
- Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα στο Παλαιό Φάληρο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αμφιθέας
- Ο Σέρχιο Ράμος πήρε αντί 450 εκατ. ευρώ τη Σεβίλλη
- Η «αθέατη» πλευρά της Αττικής: Τα εμπόδια που κρατούν τους ξένους επισκέπτες μακριά από τις ακτές
- Ο πλανήτης ξεμένει από άμμο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
- Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
- Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
- Super League: Live η 5η αγωνιστική των playoffs 5-8
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις