Live η εκδήλωση για το Κράτος Δικαίου στο Ευρωκοινοβούλιο

Εκδήλωση με θέμα: «Ανοχύρωτη δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε κρίση», βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης (που έχει τον συντονισμό της εκδήλωσης), «συνεχίζουμε τον δημόσιο διάλογο για τη δημοκρατία και τους θεσμούς», μετά την υπερψήφιση της Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου 2025.

Τονίζει επίσης ότι «σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία των θεσμών, την ελευθερία του Τύπου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συζητάμε για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και για τις αναγκαίες θεσμικές απαντήσεις».

Συμμετέχουν:

Χρήστος Ράμμος, τ. Πρόεδρος ΑΔΑΕ – Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ., με την πολυετή θεσμική εμπειρία του από την κορυφή της δικαστικής ιεραρχίας και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλεύτρια Νέας Αριστεράς – Ακαδημαϊκός.

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, με τη μακρά επιστημονική της διαδρομή στη μελέτη των δημοκρατικών θεσμών και του Συντάγματος.

Θεόδωρος Μαντάς, Δικηγόρος – Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, με την οπτική της μάχιμης νομικής επιστήμης και της προάσπισης των δικαιωμάτων στην πράξη.

Παύλος Ρούφος, Δρ. Πολιτικών Επιστημών, με την ακαδημαϊκή του ανάλυση πάνω στις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να συμβάλει στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία των θεσμών, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.