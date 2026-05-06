Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Το Κράτος Δικαίου είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα της Ελλάδας, αλλά και από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδας σημαίνει μία Πολιτεία ισχυρή, που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, την ισοτιμία, τη διαφάνεια. Αυτό είναι και η Ευρώπη για εμάς. Γιατί την ίδια ώρα στην Ελλάδα καταγράφονται σημαντικότατα προβλήματα στο Κράτος Δικαίου και στη Δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της επιτροπής LIBE Estrella Galán και Fernando Barrena.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην πρόσφατη Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου τονίζοντας ότι «ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, είναι το μεγάλο πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, το ουσιαστικότατο θέμα της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ελευθερία του Τύπου, αλλά και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

«Για τα ζητήματα αυτά στη χώρα μας η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή που θα ενισχύει το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών συνδέονται και με μια κοινωνία ευημερίας, όπου και τα δημόσια αγαθά προστατεύονται, αλλά και η οικονομία αναπτύσσεται με διαφάνεια και ισοτιμία» επισήμανε σε άλλο μέρος της τοποθέτησης του και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.

«Δεν συμφωνούμε με μια στείρα, τιμωρητική και αυταρχική πολιτική, η οποία ασκείται τα τελευταία επτά χρόνια από την κυβέρνηση. Συμφωνούμε με ένα σωφρονιστικό σύστημα, το οποίο θα στηρίζει το Κράτος Δικαίου και ταυτόχρονα θα σέβεται τα δικαιώματα και των πολιτών και των εργαζομένων και των κρατουμένων» τόνισε.

«Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τη φτώχεια και τιμωρεί όσους σκόνταψαν» τόνισε από τη μεριά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, αναφερόμενος στις πρόσφατες επισκέψεις που είχε μαζί με τους δύο ευρωβουλευτές στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

«Η πολιτική της δεξιάς παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει μικροπαραβατικότητα. Είναι φανερό ότι οι πολιτικές της δεξιάς χωρίς κοινωνικές υποδομές δημιουργούν στην κοινότητα τεράστιο ψυχικό πόνο και σοβαρά προβλήματα» επισήμανε και συμπλήρωσε:

«Έχουμε ποινικοποίηση της φτώχειας και, βεβαίως, αυστηροποίηση των ποινών που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στο σωφρονιστικό σύστημα και στους ανθρώπους. Χωρίς πολιτικές επανένταξης, χωρίς πολιτικές σωφρονισμού, καθώς η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δυστυχώς τα σωφρονιστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», ασκώντας παράλληλα κριτική για τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα και στο γεγονός πως η Ελλάδα έχει μόνο ένα ψυχιατρείο για τους χιλιάδες κρατούμενους και πως αυτό είναι μόνο για άνδρες.

Οι δύο ευρωβουλευτές της LEFT αφού στάθηκαν στον κοινό αγώνα που πρέπει να δοθεί κατά της ακροδεξιάς, τόνισαν πως το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και συνεχάρησαν τον Σωκράτη Φάμελλο «για όλα όσα κάνει στην Ελλάδα υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπέρ του Κράτους Δικαίου».

Η Estrella Galán περιέγραψε τις επισκέψεις τους στις φυλακές, τονίζοντας πως διαπίστωσαν «μια ολόκληρη στρατηγική» και «έναν πόλεμο» κατά των πιο φτωχών, επισημαίνοντας πως «η σκληρότητα στις φυλακές οδηγεί σε υπερπληθυσμό και μείωση των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων. Και αυτό βεβαίως, όσον αφορά και τους πρόσφυγες, είναι πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την κοινωνία. Να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε, να πολεμάμε μαζί ώστε να αλλάξουν οι καταστάσεις» είπε μεταξύ άλλων ο Fernando Barrena.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Μετανάστευσης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψη την οποία κάνετε στη χώρα μας. Μία επίσκεψη που είναι πάρα πολύ σημαντική επειδή συνδέεται και αφορά τα θέματα του Κράτους Δικαίου και την πολύ σημαντική πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, για την οποία θέλω να σας συγχαρώ. Να εκφράσω την υποστήριξη μας και να συγχαρώ και τη LIBE και τον Κώστα Αρβανίτη που ήταν ο εισηγητής, γιατί αφορά σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη.

Το μήνυμα των ευρωβουλευτών είναι ηχηρό, απαιτούνται σοβαρές αλλαγές για τα θέματα του Κράτους Δικαίου και οφείλω να σας πω ότι αυτό αφορά και τον πυρήνα της πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης που διεξάγεται αυτή την περίοδο στη χώρα μας.

Στην Έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα:

Όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα Δημοκρατίας, των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.

Το θέμα, αλλά και πρόβλημα, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων.

Το ουσιαστικότατο θέμα της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αλλά και σε άλλα σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ελευθερία του Τύπου, αλλά και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Και για τα ζητήματα αυτά στη χώρα μας η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή που θα ενισχύει το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Το Κράτος Δικαίου σαφέστατα και είναι ένας βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα της χώρας μας, αλλά και από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το κόμμα μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ένταξη και το αποτύπωμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας της χώρας μας σημαίνει ένα κράτος και μια Πολιτεία ισχυρή, που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, την ισοτιμία, τη διαφάνεια και γι’ αυτό και βασικό μας αίτημα είναι να τηρούνται αυτές οι βασικές αρχές στην πατρίδα μας. Αυτό είναι η Ευρώπη για εμάς.

Και έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών συνδέονται και με μια κοινωνία ευημερίας, όπου και τα δημόσια αγαθά προστατεύονται, αλλά και η οικονομία αναπτύσσεται με διαφάνεια και ισοτιμία.

Και έτσι ο αγώνας μας για μια δίκαιη Ελλάδα συνδέεται και με τη διεκδίκηση του προοδευτικού κόσμου και στην Ευρώπη. Και ειδικότερα, όσον αφορά τα θέματα του σωφρονιστικού συστήματος που απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό την επίσκεψη σας, θέλω να τονίσω, ότι δεν συμφωνούμε με μια στείρα, τιμωρητική και αυταρχική πολιτική, η οποία ασκείται τα τελευταία επτά χρόνια από την κυβέρνηση.

Αλλά αντίθετα, συμφωνούμε με ένα σωφρονιστικό σύστημα το οποίο θα στηρίζει το Κράτος Δικαίου και ταυτόχρονα θα σέβεται τα δικαιώματα και των πολιτών και των εργαζομένων και των κρατουμένων.

Και μια απόδειξη αυτής της συντηρητικής στροφής της κυβέρνησης ήταν η μεταφορά του σωφρονιστικού συστήματος από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ενώ για εμάς το θέμα των σωφρονιστικών καταστημάτων είναι θέμα Δικαιοσύνης και πρέπει να είναι στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Και ως αποτέλεσμα αυτών των επιλογών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε μια αρνητική στροφή στο σωφρονιστικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από:

Υπερπληθυσμό στις φυλακές, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει σχεδόν και το διπλάσιο της δυναμικότητας των φυλακών.

Σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, σε εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και σε υποδομές.

Αύξηση των ανηλίκων στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Και δυστυχώς βία και εγκληματικότητα στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Και το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι ότι παρά τις εξαγγελίες ποινικού λαϊκισμού, αυτή η πολιτική δεν βελτιώνει την ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας.

Για εμάς το θέμα της πολιτικής σωφρονισμού είναι συνδεδεμένο με τα θέματα του Κράτους Δικαίου και θέλουμε να ακούσουμε και τα δικά σας συμπεράσματα στο πλαίσιο και της Έκθεσης του Κράτους Δικαίου, αλλά και της προ δύο ετών απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, για να συνεχίσουμε έναν αγώνα ο οποίος έχει ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα με την ασφάλεια αλλά και με τα δικαιώματα όλων των πολιτών.

Η τοποθέτηση της Estrella Galán:

Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σωκράτη και Κώστα. Είναι χαρά η επίσκεψη μας σε ένα φίλο, αδελφό, κόμμα, το οποίο μάχεται για την αντίσταση απέναντι στις ακροδεξιές πολιτικές και απέναντι σε μια κυβερνητική προσπάθεια πάταξης του Κράτους Δικαίου.

Όταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι και την Ουγγαρία προχωράει το μίσος και ο στόχος να τελειώσει οποιαδήποτε δημοκρατική πρωτοβουλία στην Ευρώπη, εμείς, η ομάδα της LEFT, εργαζόμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση, ακριβώς για να μην υποβαθμιστεί η ζωή της κοινωνίας και των πολιτών.

Το πρόγραμμα των πολιτικών μας, αντιστέκεται σε αυτό το κύμα της άκρας δεξιάς, το οποίο βλέπουμε ακόμα και στο κοινοβούλιο, και σκοπό έχει να πατάξει, να τελειώσει, να σταματήσει τους αγώνες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε δημιουργήσει και έχουμε κρατήσει.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κατά των πολιτικών της άκρας δεξιάς. Και εμείς επίσης δείχνουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος και ένας άλλος δρόμος. Και εμείς στην Ισπανία είμαστε σε έναν προοδευτικό συνασπισμό, ο οποίος ακριβώς αυτό θέλει να δείξει. Ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, μία αντίσταση στην πάταξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τα οποία η άκρα δεξιά θέλει να πλήξει. Το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.

Στις επισκέψεις μας στις φυλακές διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη στρατηγική και ένας πόλεμος κατά των πιο φτωχών.

Η σκληρότητα στις φυλακές οδηγεί ακριβώς σε υπερπληθυσμό των φυλακών και μείωση των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων. Και αυτό βεβαίως, όσον αφορά και τους πρόσφυγες, είναι πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στόχος της αποστολής μας είναι να δούμε και να καταγγείλουμε αυτή την κατάσταση, ώστε αυτό το πισωγύρισμα να μην συνεχιστεί.

Η τοποθέτηση του Fernando Barrena:

Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον Σωκράτη και τον Κώστα ως επικεφαλής της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δουλειά που κάνουμε στη LEFT και με όλες τις αριστερές προοδευτικές δυνάμεις μέσα από τη νέα τάξη πραγμάτων, είναι να αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά τα πισωγυρίσματα και σε όλα αυτά τα πλήγματα τα οποία σκοπό έχουν να πάνε πίσω τη Δημοκρατία.

Και θέλω να προσθέσω ότι όταν σκεφτόμαστε τη δουλειά που κάνουμε στο Κοινοβούλιο, κοιτάμε να βρίσκουμε απαντήσεις για πάρα πολλά θέματα τα οποία πάνε πολύ πιο πέρα από όλα τα κοινωνικά φαινόμενα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Η LEFT απαντάει στην κοινή ανάγκη συσπείρωσης και κοινής εργασίας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και η δουλειά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προσπάθειες της άκρας δεξιάς. Μιλάμε για αξίες για τις οποίες στη διάρκεια όλων των ετών εμείς δώσαμε μάχη, πολεμήσαμε γι’ αυτές.

Και επιμένω στη σημαντική δουλειά που κάνουμε στη LEFT. Και όταν μιλάμε για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την άκρα δεξιά, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι παγκοσμίως ο κόσμος δεν βλέπει την Αριστερά σαν μια εναλλακτική λύση.

Η ευθύνη μας είναι αυτό να το αλλάξουμε, και μέσω της LEFT, και να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα κάνει στην Ελλάδα υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπέρ του Κράτους Δικαίου.

Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που είπα όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δεν γνωρίζουν και δεν κοιτάνε από πού προέρχεται κάποιο άτομο. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την κοινωνία.

Και θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία κάναμε τις τελευταίες μέρες και στον προβληματισμό μας μετά από αυτά που είδαμε επισκεπτόμενοι τις φυλακές όσον αφορά τη ζωή στη φυλακή, τη σκλήρυνση του ποινικού κώδικα και την προσπάθεια να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.

Μας μίλησαν, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μας, για τους πρόσφυγες οι οποίοι δεν είχαν την τύχη να έχουν μια σωστή δίκη, και βρέθηκαν χωρίς μέσα σωστής υπεράσπισης των θεμάτων τους. Είδαμε υπερπληθυσμό στις φυλακές, είδαμε ότι διπλασιάζεται ο αριθμός των κρατουμένων, χωρίς όμως να διπλασιάζεται η οικονομική πρόνοια γι’ αυτήν την κατάσταση. Και τέλος θέλουμε να καταγγείλουμε ότι στις φυλακές κρατούνται μαζί ανήλικα με ενήλικα άτομα στα ίδια κελιά.

Επιστρέφω στην αρχική ιδέα: Όλα αυτά δεν συμβαίνουν τυχαία, αλλά λόγω των πολύ συντηρητικών ακροδεξιών πεποιθήσεων. Υπάρχει ένας λαϊκισμός όσον αφορά την ποινική διαδικασία και ορισμένοι πιστεύουν ότι για να ηρεμήσει ένα κομμάτι της κοινωνίας, αυτός ο διαχωρισμός των ανθρώπων, η τοποθέτησή τους σε μέρη πιο μακριά από την κοινωνία, θα βοηθήσει, αλλά αποδείχθηκε ότι αυτό δεν λειτουργεί έτσι. Στην Ελλάδα διαπιστώσαμε υπερπληθυσμό και πλήγμα στα δικαιώματα.

Μακροπρόθεσμα αυτό είναι απαράδεκτο και οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουν αυτού του είδους οι πολιτικές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους επαγγελματίες στις φυλακές που επισκεφθήκαμε και τους κρατούμενους. Και, τέλος, να ευχαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Κώστα Αρβανίτη. Να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε, να πολεμάμε μαζί ώστε να αλλάξουν οι καταστάσεις.

Η τοποθέτηση του Κώστα Αρβανίτη:

Κατ’ αρχήν θέλουμε να σας πούμε ότι είναι φανερό σε όλους μας, και στην αντιπροσωπεία που ήρθε εδώ, με επαγγελματίες εκτός από τους βουλευτές, ότι η πολιτική της δεξιάς παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει μικροπαραβατικότητα.

Είναι φανερό ότι οι πολιτικές της δεξιάς χωρίς κοινωνικές υποδομές δημιουργούν στην κοινότητα τεράστιο ψυχικό πόνο και σοβαρά προβλήματα.

Εδώ είμαστε μπροστά στο φαινόμενο που το έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα το 2010 – 2015. Να είμαστε μπροστά σε μια εικόνα νέας χρεοκοπίας, στη λογική του πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται τις πολιτικές της δεξιάς.

Ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε ποινικοποίηση της φτώχειας και, βεβαίως, αυστηροποίηση των ποινών που δημιουργεί, όπως είπαν οι σύντροφοί μου, τεράστια προβλήματα και στο σωφρονιστικό σύστημα και στους ανθρώπους. Χωρίς πολιτικές επανένταξης, χωρίς πολιτικές σωφρονισμού, καθώς η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δυστυχώς τα σωφρονιστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ιδεολογικό, λοιπόν, ζήτημα.

Η Ελλάδα έχει και ειδήσεις όμως. Εντυπωσιακές ειδήσεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι έχουμε ένα ψυχιατρείο για τους χιλιάδες κρατούμενους και είναι μόνο για άνδρες. Δεν έχουμε γυναίκες με ψυχικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Θα έλεγα, κλείνοντας, ότι αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επειδή εμείς ήρθαμε για τα θέματα του σωφρονισμού και των σωφρονιστικών καταστημάτων, είδαμε, όπως είπε και η Estrella και ο Fernando, υπερπληθυσμό, συνωστισμό, εργαζόμενους σε διαδικασία burnout, ανθρώπους που είναι ουσιαστικά σε αποθήκες, μιλάω για τους κρατούμενους, χωρίς όνειρα ότι θα βγουν έξω και θα αλλάξουν τη ζωή τους. Μπήκαν εκεί, περιμένουν να τελειώσει η ζωή τους εκεί. Και φυσικά σημειώνω την απορρύθμιση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών που οφείλει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει στους πολίτες τους. Ουσιαστικά η κυβέρνηση ποινικοποιεί τη φτώχεια και τιμωρεί όσους σκόνταψαν.

Σ. Φάμελλος: Και να προσθέσω ότι το πιο εξοργιστικό σε αυτή την κατάσταση είναι ότι αντί να δούμε το θέμα του Κράτους Δικαίου και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα σχέδιο να ιδιωτικοποιήσει και τις φυλακές. Τα λόγια είναι περιττά.