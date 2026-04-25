Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»

Την ανάγκη να δημιουργηθεί «ένα νέο παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα, ένα ευρύ δυναμικό παγκόσμιο μέτωπο στον Τραμπισμό σε όλα τα επίπεδα, και στα θέματα ειρήνης, αλλά και στις ακραίες νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές πολιτικές» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την τοποθέτησή του στη συνάντηση των διεθνών αντιπροσωπειών στο συνέδριο του Σιν Φέιν στο Μπέλφαστ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνοδεύει η βουλεύτρια Β2´Δυτικού Τομέα Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών της κοινοβουλευτικής ομάδαςτου ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Σημεία από την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Συνέδριο του Σιν Φέιν σε όλα τα επίπεδα και τους στόχους που θέτει στις πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης και στα θέματα της δημοκρατικής επανένωσης της Ιρλανδίας.

Θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας.

Ζούμε τον τρόμο του πολέμου και της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας των ΗΕ που προκαλεί αστάθεια και ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα νέο δυναμικό παγκόσμιο κίνημα ειρήνης.

Ένα αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα.

Ένα ευρύ δυναμικό παγκόσμιο μέτωπο στον Τραμπισμό σε όλα τα επίπεδα, και στα θέματα ειρήνης, αλλά και στις ακραίες νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές πολιτικές.

Να συναντηθούμε ξανά όλες οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις με την αγωνία της κοινωνίας αλλά και τα ιδανικά της νεολαίας».=