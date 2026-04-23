Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει ένα ελάχιστο ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος 5%, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και η Κοβέσι ήταν στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή λογική των μέτρων με τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να «συγκαλύψει» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, που χαρακτήρισε παράνομη την πρόταση του κόμματος για τη διάθεση του πλεονάσματος. «Είπε ότι είμαι παράνομος ο κ. Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας της Κ.Ο. (σ.σ. της ΝΔ) και είναι η κ. Κοβέσι στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα, επιλέγει ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει μέτρα», υπογράμμισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση»

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφελούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο χαμηλότερο της Ε.Ε. Να ανασταλεί ο ΦΠΑ για ένα εξάμηνο και να δοθεί 13η σύνταξη που, παρότι την είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης, την κατήργησε όταν βγήκε κυβέρνηση», τόνισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανήλθε στον Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρόεδρος του Eurogroup είναι για να βοηθάει τη χώρα, όχι για να κουνάει το δάχτυλο. Το κόστος των μέτρων που προτείνουμε είναι 1,8 δισ. και βγαίνουν από τα έκτακτα έσοδα του υπερπλεονάσματος μια χαρά. Η 13η σύνταξη χρειάζεται να είναι μόνιμο μέτρο».

«Χρειάζεται ένας δυνατός προοδευτικός πόλος – Θα κάνουμε κάτι;»

Ως προς τα ζητήματα των συνεργασιών, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε πως «έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ένας δυνατός προοδευτικός πόλος στις επόμενες εκλογές. Προτείναμε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία, όμως ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη, και η Νέα Αριστερά ταλαντευόταν εσωτερικά ενώ θα έπρεπε να έχουμε συμπόρευση εδώ και ένα χρόνο», τόνισε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα: «Θα κάνουμε κάτι;».

«Εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε με όσους θέλουν και μπορούν, και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης και συμπόρευσης. «Καταλαβαίνω την ανησυχία που υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση με προσωπικές αγωνίες», ανέφερε στέλνοντας μήνυμα στους βουλευτές που κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

«Δεν συμφωνώ με την απαξίωση του έργου της Κ.Ο.»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τονίζοντας ότι έχει αποδείξει τι σημαίνει αποκάλυψη σκανδάλων και καθαρή αντιπολίτευση.

«Δεν συμφωνώ με την απαξίωση του έργου που κάνουμε στην Κ.Ο.», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει οι όποιες συζητήσεις να γίνονται «συντεταγμένα» στις συλλογικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασύνθεση της Αριστεράς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σοβαρότατο έργο στην Κ.Ο. Είμαστε παράγοντες προώθησης των συνεργασιών. Τον κ. Μητσοτάκη τον βολεύει ο κατακερματισμός. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη», σημείωσε καταληκτικά, μιλώντας στο Open.