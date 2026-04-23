newspaper
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 23 Απριλίου 2026, 13:30

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Spotlight

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει ένα ελάχιστο ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος 5%, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και η Κοβέσι ήταν στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή λογική των μέτρων με τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να «συγκαλύψει» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, που χαρακτήρισε παράνομη την πρόταση του κόμματος για τη διάθεση του πλεονάσματος. «Είπε ότι είμαι παράνομος ο κ. Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας της Κ.Ο. (σ.σ. της ΝΔ) και είναι η κ. Κοβέσι στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα, επιλέγει ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει μέτρα», υπογράμμισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση»

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφελούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο χαμηλότερο της Ε.Ε. Να ανασταλεί ο ΦΠΑ για ένα εξάμηνο και να δοθεί 13η σύνταξη που, παρότι την είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης, την κατήργησε όταν βγήκε κυβέρνηση», τόνισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανήλθε στον Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρόεδρος του Eurogroup είναι για να βοηθάει τη χώρα, όχι για να κουνάει το δάχτυλο. Το κόστος των μέτρων που προτείνουμε είναι 1,8 δισ. και βγαίνουν από τα έκτακτα έσοδα του υπερπλεονάσματος μια χαρά. Η 13η σύνταξη χρειάζεται να είναι μόνιμο μέτρο».

«Χρειάζεται ένας δυνατός προοδευτικός πόλος – Θα κάνουμε κάτι;»

Ως προς τα ζητήματα των συνεργασιών, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε πως «έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ένας δυνατός προοδευτικός πόλος στις επόμενες εκλογές. Προτείναμε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία, όμως ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη, και η Νέα Αριστερά ταλαντευόταν εσωτερικά ενώ θα έπρεπε να έχουμε συμπόρευση εδώ και ένα χρόνο», τόνισε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα: «Θα κάνουμε κάτι;».

«Εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε με όσους θέλουν και μπορούν, και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης και συμπόρευσης. «Καταλαβαίνω την ανησυχία που υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση με προσωπικές αγωνίες», ανέφερε στέλνοντας μήνυμα στους βουλευτές που κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

«Δεν συμφωνώ με την απαξίωση του έργου της Κ.Ο.»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τονίζοντας ότι έχει αποδείξει τι σημαίνει αποκάλυψη σκανδάλων και καθαρή αντιπολίτευση.

«Δεν συμφωνώ με την απαξίωση του έργου που κάνουμε στην Κ.Ο.», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει οι όποιες συζητήσεις να γίνονται «συντεταγμένα» στις συλλογικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασύνθεση της Αριστεράς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σοβαρότατο έργο στην Κ.Ο. Είμαστε παράγοντες προώθησης των συνεργασιών. Τον κ. Μητσοτάκη τον βολεύει ο κατακερματισμός. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη», σημείωσε καταληκτικά, μιλώντας στο Open.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Delphi Economic Forum XI
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Επικαιρότητα 23.04.26

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Ποτέ ξανά» 23.04.26

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές
Στην Krikel 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Πυρά (και) Βορίδη κατά Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δε μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές
Τριβές 23.04.26

Πυρά (και) Βορίδη κατά Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δε μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές

Πυκνώνουν τα «καρφιά» βουλευτών της ΝΔ κατά Μαξίμου αναφορικά με το θέμα της απαξίωσης του ρόλου του βουλευτή, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου. Μετά τον Γ. Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας. Αιχμηρά «καρφιά» και από Στέλιο Πέτσα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Σε λειτουργία πρόεδρου κόμματος – Πρόγραμμα στους Δελφούς και αυλαία για την «Ιθάκη» – Τα νέα πρόσωπα στα media
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αλ. Τσίπρας: Σε λειτουργία πρόεδρου κόμματος – Πρόγραμμα στους Δελφούς και αυλαία για την «Ιθάκη» – Τα νέα πρόσωπα στα media

Σε λειτουργία κόμματος έχει μπει η Αμαλίας, ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, νέα πρόσωπα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Interview 23.04.26

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι

Λάβρος κατά της κυβέρνησης με το γνωστό πομπώδες ύφος και καταγγελτικό τόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, τονίζει, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο «ποινικό θέμα» των απευθείας αναθέσεων. Ασκώντας κριτική και καταγγέλλοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη για σειρά λόγων, «κι ας μου κάνει 15 μηνύσεις», επιμένει ότι αυτός κυβερνά τη ΝΔ. Για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις «απανωτές εκλογές» από τον Οκτώβριο, μιλά ακόμη ο κ. Βελόπουλος, που απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Σύνταξη
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Σύνταξη
Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Το αίτημα 23.04.26

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies