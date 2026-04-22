newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης: Μέτρα «ασπιρίνες» για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Απριλίου 2026, 12:41

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Spotlight

Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην ουσία παραδέχθηκε ότι είναι ανεπαρκή, αποδίδοντας στην «παγκόσμια οικονομική κρίση» τα αίτια αυτής της ανεπάρκειας.

Ο κ. Μητσοτάκης, στριμωγμένος από τις επιπτώσεις των «γαλάζιων» σκανδάλων για την κυβέρνησή του και προκειμένου να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για τους δανειολήπτες, που για μία ακόμη φορά δεν επαρκούν για τις ανάγκες των πολιτών οι οποίοι δυσκολεύονται να «βγάλουν» το μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι την ώρα που ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, στην Βουλή ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 12 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – ένα σκάνδαλο οικονομικό και βαθύτατα πολιτικό.

Η δήλωση Μητσοτάκη

Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ξέρω καλά ότι οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες μεγαλώνουν το καθημερινό βάρος του ήδη αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μας. Για τον λόγο αυτό και επιμένω πως κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία. Πράγματι, η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν.

Όμως, το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν, παντού στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας.

Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία. Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος. Πλεόνασμα, μάλιστα, μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία. Υψώνουν έτσι ένα ακόμη «ανάχωμα» στην κρίση της συγκυρίας, κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, και για το επόμενο διάστημα θα ισχύσουν τα εξής:

– Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

– Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

– Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

– Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

– Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Επιτρέψτε μου, όμως, να σταθώ ξεχωριστά και στις τολμηρές πρωτοβουλίες μας για το ιδιωτικό χρέος. Πρόκειται για αποφάσεις που βοηθούν εκατομμύρια οφειλέτες και ταυτόχρονα απελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Και αυτές είναι: Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Και τρίτον και σημαντικότερο, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Τα παραπάνω θα αναλυθούν σε λίγο από το οικονομικό επιτελείο. Το κόστος τους είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Προστίθενται στα μέτρα του τρέχοντος Προϋπολογισμού και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται, επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναβάθμιση των ετήσιων αποδοχών για το 2026, και βέβαια στα 300 εκατομμύρια που ήδη διατέθηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύρραξη στο Ιράν.

Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όμως, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα και ότι, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Κόσμος
Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
«Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα

Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημογραφικό: Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 – Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού
Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 - Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν έντονα τα φαινόμενα γήρανσης και υπογεννητικότητας. Η μεγάλη ανησυχία με βάση τις προβολές έως το 2100 και η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα - Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου και τον τραυμάτισε σοβαρά

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Σύνταξη
Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι - Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου

Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στις ΗΠΑ - Πώς την κατέβασαν

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Σύνταξη
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Σύνταξη
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies