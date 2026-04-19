Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Απριλίου 2026, 08:00

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Με «όπλο» το υπερπλεόνασμα του 2025 η κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρηματοδοτήσει ακόμη έναν κύκλο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ παράλληλα περιμένει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καθορίσει τις περαιτέρω κινήσεις της.

Το πρωτογενές πλεόνασμα θα κινηθεί στα επίπεδα του 4,8% – 4,9% ή περίπου 3 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με τον στόχο

Την επόμενη εβδομάδα, με την ανακοίνωση του τελικού ύψους των πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 από τη Eurostat, το οικονομικό επιτελείο θα έχει σχηματίσει εικόνα για τα δημοσιονομικά «πυρομαχικά» που θα έχει στη διάθεσή του για νέες παρεμβάσεις ως απάντηση στην ακρίβεια που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρωτογενές πλεόνασμα θα κινηθεί στα επίπεδα του 4,8% – 4,9% ή περίπου 3 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με τον στόχο, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη να ξεκαθαρίζει ότι «ο διαθέσιμος χώρος δεν είναι ακριβώς η αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα αυτό… Πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις».

Στα «παζάρια» με την Κομισιόν για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, στόχος της Αθήνας είναι να αναδείξει ότι η υπεραπόδοση δεν αποτελεί προϊόν συγκυριακών παραγόντων αλλά προέρχεται από παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα και κυρίως από μέτρα που έχουν οδηγήσει σε μείωση της φοροδιαφυγής.

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Σε κάθε περίπτωση, το είδατε και πέρυσι, το βλέπετε και σε κάθε στιγμή, σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν, γυρνάνε πίσω στην ελληνική κοινωνία, γυρνάνε πίσω σε κάθε πολίτη» τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο τραπέζι

Αφού «κλειδώσει» το διαθέσιμο ποσό, πάντα υπό το πρίσμα των περιορισμών που επιβάλλουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην κατανομή των ποσών, αποφασίζοντας ποια χρήματα θα κατευθυνθούν σε μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια (τα οποία και θα προηγηθούν), ποια θα διατεθούν για μόνιμες παροχές με το πακέτο της ΔΕΘ και πόσα θα διατηρηθούν ως «εφεδρεία» λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών από τη νέα ενεργειακή κρίση. Με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευτεί στο 3,9% τον Μάρτιο και τις εκτιμήσεις για το ετήσιο επίπεδο να υπερβαίνουν το 3%, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται η παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα.

Επίσης υπάρχουν σενάρια για επαναφορά του Market Pass, το οποίο είχε δοθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 για να καλυφθεί μέρος των πιθανών ανατιμήσεων στα τρόφιμα, και του Power Pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η συνέχιση της έκτακτης επιβολής πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

Πακέτο ΔΕΘ

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ με τις παρεμβάσεις για το 2027. Ο σχεδιασμός ξεκινάει με «μαγιά» τα 900 εκατ. ευρώ τα οποία προκύπτουν από την ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες συν αυτά που θα… βγάλουν οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές, λόγω του αστάθμητου παράγοντα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το πακέτο θα ενσωματώνει μέτρα όπως:

• Φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις με αιχμή τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Επίσης εξετάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα καθώς και αλλαγές στα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

• Για τους συνταξιούχους σχεδιάζεται η μείωση ή ακόμη και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η εισφορά είναι μια κλιμακωτή κράτηση που επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ μεικτά με σκοπό τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων.

Πέραν της εισφοράς αλληλεγγύης, στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των 250 ευρώ ενώ εξετάζεται επίσης η διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς σήμερα το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες – συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης), ανασφάλιστους υπερηλίκους και άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ακίνητα ενώ δεν αποκλείεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% που είναι προγραμματισμένη για το 2027 να αυξηθεί στο 1%, όπως έγινε και το 2025.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Σύνταξη
Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Σύνταξη
Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Σύνταξη
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Σύνταξη
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

