Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Κύμα αβεβαιότητας απλώνεται πάνω από την ελληνική οικονομία, καθότι και το ΔΝΤ υποβάθμισε χθες τις προβλέψεις του για την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο συνέβη εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αφορά όχι μόνο την ελληνική, αλλά την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι περισσότερο προβληματικές όχι μόνο λόγω της δεκαετούς κρίσης αλλά και του υψηλότερου πληθωρισμού σε σχέση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη. Κι αυτό είναι πρόβλημα για τους πολίτες.

Για αυτό και σε -επί τα χείρω- αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για το 2026 αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι τις 30 Απριλίου του 2026.

Εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δημιουργείται μια νέα συνθήκη. Με βάση αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) έναντι πρόβλεψης για 2,4% ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κοντά στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση αυτή θα αποτυπωθεί επίσημα στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης προόδου αναφορικά με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου 2026-2029.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή νέων κινδύνων και αυξημένης αβεβαιότητας, κάτι που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία. Ήδη, οι ανατιμήσεις αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα και το ερώτημα που τίθεται είναι το τι θα γίνει στο μέλλον και κατά πόσο θα επηρεαστεί και η ανάπτυξη.

Η αύξηση της αβεβαιότητας, ειδικά για το ενεργειακό κόστος και συνολικά για τον πληθωρισμό, μπορεί να εξασθενήσει προσωρινά την κατανάλωση και τις επενδυτικές δαπάνες, για όσο διάστημα συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι διαταραχές στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν.

Οι αναθεωρήσεις από ΔΝΤ, ΤτΕ και Γραφείο Προϋπολογισμού

Χθες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην αξιολόγησή του για την Ελλάδα αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 1,8% για φέτος, (από 2%) αποτυπώνοντας τις πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η επιβράδυνση της διεθνούς ζήτησης. Παράλληλα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη του 2025 «έκλεισε» στο 2,1%, ενώ προβλέπει ότι το 2027 η άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ θα κινηθεί στο 1,7%.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, το Ταμείο προβλέπει ότι από το 2,9% το 2025 θα «ανέβει» στο 3,5% φέτος για να «πέσει» εκ νέου στο 2,7% το 2027, κάτι που συνεπάγεται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση τιμών στην ελληνική αγορά για τους επόμενους αρκετούς μήνες, προκαλώντας πολλαπλά προβλήματα στους πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την υψηλή ακρίβεια στην Ελλάδα ήδη από το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκπόνησε πρόσφατα δυσμενές σενάριο με άνοδο του πληθωρισμού στο 4% για φέτος, με ταυτόχρονη πτώση της ανάπτυξης στο 1,7%, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή , σε μια προσπάθεια να «μετρήσει» τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Στην ίδια «γραμμή» κινήθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς -πριν λίγες ημέρες- δημοσιοποίησε νέα πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,9% (από 2,1%) και πληθωρισμό 3,1% το 2026, επικαλούμενη τις διαταραχές στις αγορές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού λόγω πολέμου και ενεργειακής κρίσης.

