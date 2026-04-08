Διαφορετικά σενάρια εξέτασαν οι αξιωματούχοι της Federal Reserve για την οικονομία των ΗΠΑ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησής τους στις 17-18 Μαρτίου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), που δημοσιεύθηκαν σήμερα Τετάρτη, έδειξαν ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να βλάψει την αγορά εργασίας και να δικαιολογήσει χαμηλότερα επιτόκια.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων στο τραπέζι της Fed

Ταυτόχρονα, πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τόνισαν τον κίνδυνο για τον πληθωρισμό που θα μπορούσε τελικά να δικαιολογήσει αυξήσεις των επιτοκίων, την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που συνέχισε να υπερβαίνει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ιδίως δεδομένου του πληθωριστικού αντίκτυπου του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν,

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held March 17-18, 2026: https://t.co/PNoSZuaFIP — Federal Reserve (@federalreserve) April 8, 2026

«Ορισμένοι συμμετέχοντες έκριναν ότι υπήρχαν ισχυρά επιχειρήματα για μια αμφίπλευρη περιγραφή των μελλοντικών αποφάσεων της Επιτροπής (Ομοσπονδιακής Ανοικτής Αγοράς) για τα επιτόκια στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, αντανακλώντας την πιθανότητα οι ανοδικές προσαρμογές στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να είναι κατάλληλες εάν ο πληθωρισμός παραμείνει σε επίπεδα πάνω από το στόχο», αναφέρεται στα πρακτικά.

Στη συνάντηση του Ιανουαρίου, μια μικρότερη ομάδα «αρκετών» αξιωματούχων ήταν πρόθυμη να ανοίξει την πόρτα σε πιθανές αυξήσεις επιτοκίων, αλλά μέχρι τον Μάρτιο και το ξέσπασμα του πολέμου «πολλοί συμμετέχοντες επεσήμαναν τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να παραμείνει υψηλός για περισσότερο από το αναμενόμενο εν μέσω μιας επίμονης αύξησης των τιμών του πετρελαίου».

Συνολικά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντέδρασαν στον πόλεμο εκφράζοντας ανησυχίες και για τις δύο πλευρές της αποστολής τους.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκρινε ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση ήταν αυξημένοι, και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημείωσε ότι αυτοί οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», αναφέρουν τα πρακτικά.

Στις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέφρασαν την προσδοκία για μία μείωση των επιτοκίων το 2026, χωρίς αλλαγή σε σχέση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου.

Ορατές και οι μειώσεις των επιτοκίων

Παρά τους κινδύνους για τον πληθωρισμό, ωστόσο, «πολλοί συμμετέχοντες» εξακολουθούσαν να βλέπουν τις μειώσεις των επιτοκίων ως μέρος των βασικών τους προοπτικών, με τους «περισσότερους συμμετέχοντες» να κρίνουν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έκανε αρκετή ζημιά στην οικονομική ανάπτυξη ώστε να δικαιολογηθούν ακόμη περισσότερες μειώσεις.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων, καθώς οι σημαντικά υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να μειώσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να σφίξουν τις οικονομικές συνθήκες και να μειώσουν την ανάπτυξη στο εξωτερικό», αναφέρεται.

Η FOMC, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των επιτοκίων, ψήφισε με 11 ψήφους υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου αναφοράς για δανεισμό μίας ημέρας αμετάβλητο στο εύρος μεταξύ 3,5%-3,75%.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες σχολίασαν ότι ήταν πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα επηρέαζαν την οικονομία των ΗΠΑ και έκριναν συνετό να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να αξιολογούν τις επιπτώσεις για την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής» αναφέρεται στα πρακτικά.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ασκώντας ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, αλλά και απειλώντας να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Από τότε, αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς αξιολογούν τις επιπτώσεις του πολέμου.

Πηγή ΟΤ