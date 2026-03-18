Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια, όπως αναμενόταν ευρέως, η Federal Reserve και προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό, σταθερά επίπεδα ανεργίας και μόνο μια μείωση των επιτοκίων το 2026.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75% εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Ιράν και εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, καθώς διαφώνησε ο διορισμένος από τον Τραμπ, Στίβεν Μίρεν, που υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, που στην προηγούμενη συνεδρίαση υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων συντάχτηκε με την πλειοψηφία των μελών της FOMC διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα σε 11-1.

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παραμένει χαμηλή, ενώ το ποσοστό ανεργίας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο πληθωρισμός παραμένει σχετικά υψηλός.» αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Economic Projections of Federal Reserve Board Members and Federal Reserve Bank Presidents

Το dot plot

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή δεν τροποποίησε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για την οικονομία, προβλέποντας ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό για το σύνολο του έτους 2026.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, τα μέλη της επιτροπής έδειξαν εκ νέου ότι εξακολουθούν να αναμένουν μερικές μειώσεις των επιτοκίων στο μέλλον. Το «dot plot», το οποίο παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντικατοπτρίζει τις προβλέψεις των επιμέρους μελών για τα επιτόκια, έδειξε μία μείωση φέτος χωρίς να δίνεται ένδειξη πότε θα γίνει και μία ακόμη το 2027, αν και ο ακριβής χρόνος παραμένει ασαφής.

Από τους 19 συμμετέχοντες στη FOMC, επτά έδειξαν ότι αναμένουν τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα φέτος, ένας περισσότερος σε σχέση με την τελευταία ενημέρωση του Δεκεμβρίου. Ενώ για τα επόμενα έτη παρατηρήθηκε αρκετά ευρεία διασπορά στις προβλέψεις, η μέση πρόβλεψη κάνει λόγο για μια επιπλέον μείωση το 2027, πριν το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα γύρω στο 3,1%.

Πληθωρισμός και ΑΕΠ

Ο πληθωρισμός, όπως μετράται με τον δείκτη που προτιμά η Fed ήτοι το δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, αναμένεται να κλείσει το έτος στο 2,7%, όχι πολύ κάτω από το τρέχον επίπεδό του και υψηλότερα από το 2,4% που είχε προβλεφθεί τον Δεκέμβριο, πιθανώς ως συνέπεια της απότομης ανόδου των τιμών ενέργειας διεθνώς.

«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες» επισημαίνει η Fed στη δήλωση πολιτικής, όπου επισημαίνεται η συνεχιζόμενη σταθερότητα της ανεργίας.

Τα νέα επιτόκια και οι οικονομικές προβλέψεις έδειξαν ότι η Fed, προς το παρόν, αγνοεί σε μεγάλο βαθμό το πετρελαϊκό σοκ, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξακολουθούν να αναμένουν μείωση των επιτοκίων φέτος και να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,2% έως το τέλος του 2027, κοντά στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις τους, οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% φέτος, ρυθμό ελαφρώς υψηλότερο από αυτόν του Δεκεμβρίου. Η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί σε σταθερό ρυθμό 2,3% το 2027, σημειώνοντας αύξηση τριών δεκάτων του ποσοστού σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Η αντίδραση της αγοράς

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ προβλέπουν μείωση κατά 21 μονάδες βάσης το 2026, παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με πριν από την ανακοίνωση της Fed.

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση περίπου 0,6% και ο σύνθετος δείκτης Nasdaq σημείωσε πτώση 0,5%.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ αναμένουν ότι η Fed θα ξαναρχίσει τις μειώσεις επιτοκίων είτε τον Δεκέμβριο είτε τον Ιανουάριο του 2027.

Η πρώτη αντίδραση από την αγορά κρατικών ομολόγων και επιτοκίων είναι ελάχιστα ανακουφιστική, καθώς το διάγραμμα «dot-plot» διατηρεί μία μείωση για το 2026. Η απόδοση των διετών ομολόγων υποχωρεί κάτω από το 3,70% και η αγορά OIS για τον Δεκέμβριο αποτιμά 22 μονάδες βάσης έναντι 20 μονάδων βάσης.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων, σε πορεία να ανακτήσει τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων.

Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,71% στα 0,79 έναντι του ελβετικού φράγκου. Το ευρώ σημείωσε πτώση 0,24% στα 1,151 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε άνοδο 0,28% στα 99,83.

Πηγή ΟΤ