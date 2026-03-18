Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18 Μαρτίου 2026, 21:33

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια, όπως αναμενόταν ευρέως, η Federal Reserve και προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό, σταθερά επίπεδα ανεργίας και μόνο μια μείωση των επιτοκίων το 2026.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC)  διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75% εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Ιράν και εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, καθώς διαφώνησε ο διορισμένος από τον Τραμπ, Στίβεν Μίρεν, που υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, που στην προηγούμενη συνεδρίαση υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων συντάχτηκε με την πλειοψηφία των μελών της FOMC διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα σε 11-1.

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παραμένει χαμηλή, ενώ το ποσοστό ανεργίας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο πληθωρισμός παραμένει σχετικά υψηλός.» αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Το dot plot

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή δεν τροποποίησε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για την οικονομία, προβλέποντας ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό για το σύνολο του έτους 2026.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, τα μέλη της επιτροπής έδειξαν εκ νέου ότι εξακολουθούν να αναμένουν μερικές μειώσεις των επιτοκίων στο μέλλον. Το «dot plot», το οποίο παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντικατοπτρίζει τις προβλέψεις των επιμέρους μελών για τα επιτόκια, έδειξε μία μείωση φέτος χωρίς να δίνεται ένδειξη πότε θα γίνει και μία ακόμη το 2027, αν και ο ακριβής χρόνος παραμένει ασαφής.

Από τους 19 συμμετέχοντες στη FOMC, επτά έδειξαν ότι αναμένουν τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα φέτος, ένας περισσότερος σε σχέση με την τελευταία ενημέρωση του Δεκεμβρίου. Ενώ για τα επόμενα έτη παρατηρήθηκε αρκετά ευρεία διασπορά στις προβλέψεις, η μέση πρόβλεψη κάνει λόγο για μια επιπλέον μείωση το 2027, πριν το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα γύρω στο 3,1%.

Πληθωρισμός και ΑΕΠ

Ο πληθωρισμός, όπως μετράται με τον δείκτη που προτιμά η Fed ήτοι το δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, αναμένεται να κλείσει το έτος στο 2,7%, όχι πολύ κάτω από το τρέχον επίπεδό του και υψηλότερα από το 2,4% που είχε προβλεφθεί τον Δεκέμβριο, πιθανώς ως συνέπεια της απότομης ανόδου των τιμών ενέργειας διεθνώς.

«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες» επισημαίνει η Fed στη δήλωση πολιτικής, όπου  επισημαίνεται η συνεχιζόμενη σταθερότητα της ανεργίας.

Τα νέα επιτόκια και οι οικονομικές προβλέψεις έδειξαν ότι η Fed, προς το παρόν, αγνοεί σε μεγάλο βαθμό το πετρελαϊκό σοκ, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξακολουθούν να αναμένουν μείωση των επιτοκίων φέτος και να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,2% έως το τέλος του 2027, κοντά στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις τους, οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% φέτος, ρυθμό ελαφρώς υψηλότερο από αυτόν του Δεκεμβρίου. Η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί σε σταθερό ρυθμό 2,3% το 2027, σημειώνοντας αύξηση τριών δεκάτων του ποσοστού σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Η αντίδραση της αγοράς

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ προβλέπουν μείωση κατά 21 μονάδες βάσης το 2026, παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με πριν από την ανακοίνωση της Fed.

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση περίπου 0,6% και ο σύνθετος δείκτης Nasdaq σημείωσε πτώση 0,5%.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ αναμένουν ότι η Fed θα ξαναρχίσει τις μειώσεις επιτοκίων είτε τον Δεκέμβριο είτε τον Ιανουάριο του 2027.

Η πρώτη αντίδραση από την αγορά κρατικών ομολόγων και επιτοκίων είναι ελάχιστα ανακουφιστική, καθώς το διάγραμμα «dot-plot» διατηρεί μία μείωση για το 2026. Η απόδοση των διετών ομολόγων υποχωρεί κάτω από το 3,70% και η αγορά OIS για τον Δεκέμβριο αποτιμά 22 μονάδες βάσης έναντι 20 μονάδων βάσης.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων, σε πορεία να ανακτήσει τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων.

Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,71% στα 0,79 έναντι του ελβετικού φράγκου. Το ευρώ σημείωσε πτώση 0,24% στα 1,151 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε άνοδο 0,28% στα 99,83.

World
Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Vita.gr
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Βάιος Μπαλάφας
Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
English edition 18.03.26

Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors

Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)
Βόλεϊ 18.03.26

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

Σύνταξη
«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

