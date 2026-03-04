newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 04 Μαρτίου 2026, 19:23

O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Οι κεντρικές τράπεζες θα κληθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην άνοδο του πληθωρισμού και την επιβράδυνση της οικονομίας, σε ένα φλεγόμενο σκηνικό

Τζούλη Καλημέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Spotlight

Καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια καινούρια δυσκολία. Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας δημιουργεί το έδαφος για την τροφοδότηση των πληθωριστικών πιέσεων και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό τους πεδίο άσκησης πολιτικής.

Εξάλλου είναι νωπές οι μνήμες από την εισβολή της Ρωσίας της Ουκρανίας, όταν υποτίμησαν την ένταση του πληθωρισμού, με τον πρόεδρο της Federal Reserve να τον αποκαλεί παροδικό.

Οι κεντρικές τράπεζες εστιάζουν στις τιμές της ενέργειας

Αν και οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υποχώρησαν σήμερα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ωστόσο παραμένουν υψηλές.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 82 σεντς, ή 1,1%, στα 73,74 δολάρια το βαρέλι. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 57 σεντς, ή 0,7%, στα 80,83 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου στη πλατφόρμα TTF υποχώρησε κατά από τα 48 ευρω η MWh, καταγράφοντας μια υποχώρηση της τάξης του 12% σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι θα περάσουν στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και στο Δείκτη Τιμών Παραγωγού, ιδίως στις οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επαναξιολογήσουν την πορεία των επιτοκίων.

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν ενισχύει την άποψη ότι πολλές κεντρικές τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια προς το παρόν», ανέφερε μια ομάδα οικονομολόγων της Nomura σε σημείωμα την Κυριακή.

Η ανησυχία για τον πληθωρισμό και την διαχείριση του από τις κεντρικές τράπεζες αποτυπώθηκε έντονα στα ομόλογα διετούς διάρκειας, τα οποία είναι ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, με τους επενδυτές να προχωρούν σε πωλήσεις ανεβάζοντας τις αποδόσεις τους.

Κεντρικές τράπεζες σε δίλημμα

Καθώς οι αυξημένες εντάσεις επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν ένα λεπτό έργο εξισορρόπησης του πληθωριστικού κινδύνου έναντι της επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι οικονομολόγοι της ING ονόμασαν «γνήσιο δίλημμα», καθώς ένα πετρελαϊκό σοκ θα μπορούσε να ωθήσει τον ήδη άκαμπτο πληθωρισμό υψηλότερα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης εξασθενούν υπό την πίεση των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ. Πρόσθεσαν ότι «για να δούμε μια αύξηση των επιτοκίων, η οικονομία της ευρωζώνης θα πρέπει να δείξει σαφή ανθεκτικότητα».

Η Ευρώπη εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο της και ένα σημαντικό μερίδιο του υγροποιημένου φυσικού αερίου της, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός διπλού ενεργειακού και εμπορικού σοκ, ανέφερε η τράπεζα.

Οι traders έχουν αρχίσει να εκτιμούν μια πιθανότητα 30% για αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις αγορές swaps έναντι μειώσεων που ανέμεναν πριν την σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίσουν ένα «πετρελαϊκό σοκ», θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν τι μέτρα θα λάβουν, τόνισε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρ Βουνς.

Παρά την πιθανότητα οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου να επηρεάσουν επίσης την οικονομία, ένα τέτοιο αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν πληθωριστικό σε καθαρή βάση σημείωσε. «Δεν γνωρίζουμε πολλά, οπότε σίγουρα δεν θα βιαζόμουν να αντιδράσω σε τυχόν κινήσεις στις τιμές της ενέργειας» υπογράμμισε. «Εάν διαρκέσει περισσότερο, εάν η αύξηση των τιμών της ενέργειας είναι υψηλότερη, τότε θα πρέπει να ελέγξουμε τα μοντέλα μας και να δούμε τι θα συμβεί».

Περιπλέκεται η εξίσωση για τη Fed

Η πρώην υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, που διετέλεσε και πρόεδρος της Federal Reserve εκτιμά ότι, ανάλογα με το πόσο καιρό η σύγκρουση στο Ιράν θα επηρεάσει την αγορά πετρελαίου, θα υπάρξει πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων περιπλέκοντας τη δουλειά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Νομίζω ότι η πρόσφατη κατάσταση στο Ιράν θέτει την Fed ακόμη περισσότερο σε αναμονή, πιο απρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια από ό,τι ήταν πριν συμβεί αυτό» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται περίπου 1% πάνω από τον στόχο της Fed, σημείωσε η Γέλεν. Οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν συμβάλει περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα στον τρέχοντα ρυθμό του 3%, είπε.

Πριν από το σοκ στο Ιράν, η Fed βρέθηκε σε μια θέση όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ένιωθαν ότι είχαν αντιμετωπίσει την αδυναμία της αγοράς εργασίας και περίμεναν να μειωθεί ο πληθωρισμός.

Οι traders μειώνουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων

Οι traders μείωσαν τα στοιχήματά τους σε βραχυπρόθεσμες μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Federal Reserve΄.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα αυτόν τον μήνα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι έντονα διχασμένοι ως προς το αν θα δώσουν προτεραιότητα στον πληθωρισμό ή στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι traders πιστεύουν ότι οι τελευταίες ανησυχίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία τουλάχιστον στη συνεδρίαση αυτού του μήνα και τώρα βλέπουν περίπου 25% πιθανότητα μείωσης, έναντι 75% την Παρασκευή πριν τον πόλεμο.

Η Ασία επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος

Οι ασιατικές οικονομίες εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ κατευθύνεται προς την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Υπό την υπόθεση ενός εξαήμερου κλεισίματος του Πορθμού του Ορμούζ και μιας αύξησης των τιμών του πετρελαίου από 70 δολάρια σε 85 δολάρια το βαρέλι, ο περιφερειακός πληθωρισμός στην Ασία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 0,7%, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Οι Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη αναμένεται να είναι οι πιο ευάλωτες, ενώ η Κίνα θα μπορούσε να δει μια «πιο μέτρια αύξηση».

Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσουν τις ασιατικές κεντρικές τράπεζες, όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία, να πατήσουν φρένο στις μειώσεις των επιτοκίων, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ινδία και τη Νότια Κορέα πιθανότατα θα διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξηγεί στο CNBC ο Michael Wan, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG Bank.

Η BMI της Fitch Solutions εκτιμά ότι η σύγκρουση θα προσθέσει επτά έως 27 μονάδες βάσης στον γενικό πληθωρισμό καταναλωτών σε όλη την Ασία, με τον πιο έντονο αντίκτυπο στην Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη λόγω της υψηλότερης ενεργειακής βαρύτητας στους υπολογισμούς τους για τον πληθωρισμό. «Για ένα πετρελαϊκό σοκ 10%, η αύξηση του πληθωρισμού είναι αρκετά μικρή ώστε οι περισσότεροι είναι πιθανό να την εξετάσουν. [Αλλά] ο υπολογισμός αλλάζει ουσιαστικά με αυξήσεις 20-30 δολάρια/βαρέλι, όπου οι επιπτώσεις του γενικού ΔΤΚ διπλές ή τριπλές και οι δευτερογενείς επιπτώσεις γίνονται πιο δύσκολο να αγνοηθούν», ανέφερε η ερευνητική εταιρεία.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός συζήτησης προς το παρόν, εκτός εάν οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου διατηρηθούν και επεκταθούν στα τρόφιμα και άλλα εμπορεύματα από το υψηλότερο κόστος μεταφοράς και μεταφοράς, επηρεάζοντας τον υψηλότερο βασικό πληθωρισμό, ανέφερε.

Η Nomura αναμένει ότι η Μαλαισία – την οποία προσδιόρισε ως «σχετικό ωφελούμενο» ως καθαρό εξαγωγέα ενέργειας – καθώς και η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη, θα αυστηροποιήσουν τα επιτόκια. Η τράπεζα μείωσε επίσης τις προσδοκίες της για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των Φιλιππίνων.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Κόσμος
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον στρατό των ΗΠΑ»

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον στρατό των ΗΠΑ»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου

Μια ματιά στη στρατηγική θαλάσσια οδό που το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει — και γιατί είναι σημαντική για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ιράν: Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου ως και 13% στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 02.03.26

Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Ανοδο ως και 13% παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ πλέον απειλούνται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 04.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διάγγελμα που απηύθυνε στον κυπριακό λαό.

Σύνταξη
Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
«Υπάρχουν κι άλλες» 04.03.26

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

«Αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, εν προκειμένω, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», είπε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα από τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ

Βάιος Μπαλάφας
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο