O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια καινούρια δυσκολία. Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας δημιουργεί το έδαφος για την τροφοδότηση των πληθωριστικών πιέσεων και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό τους πεδίο άσκησης πολιτικής.

Εξάλλου είναι νωπές οι μνήμες από την εισβολή της Ρωσίας της Ουκρανίας, όταν υποτίμησαν την ένταση του πληθωρισμού, με τον πρόεδρο της Federal Reserve να τον αποκαλεί παροδικό.

Οι κεντρικές τράπεζες εστιάζουν στις τιμές της ενέργειας

Αν και οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υποχώρησαν σήμερα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ωστόσο παραμένουν υψηλές.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 82 σεντς, ή 1,1%, στα 73,74 δολάρια το βαρέλι. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 57 σεντς, ή 0,7%, στα 80,83 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου στη πλατφόρμα TTF υποχώρησε κατά από τα 48 ευρω η MWh, καταγράφοντας μια υποχώρηση της τάξης του 12% σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι θα περάσουν στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και στο Δείκτη Τιμών Παραγωγού, ιδίως στις οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επαναξιολογήσουν την πορεία των επιτοκίων.

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν ενισχύει την άποψη ότι πολλές κεντρικές τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια προς το παρόν», ανέφερε μια ομάδα οικονομολόγων της Nomura σε σημείωμα την Κυριακή.

Η ανησυχία για τον πληθωρισμό και την διαχείριση του από τις κεντρικές τράπεζες αποτυπώθηκε έντονα στα ομόλογα διετούς διάρκειας, τα οποία είναι ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, με τους επενδυτές να προχωρούν σε πωλήσεις ανεβάζοντας τις αποδόσεις τους.

Κεντρικές τράπεζες σε δίλημμα

Καθώς οι αυξημένες εντάσεις επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν ένα λεπτό έργο εξισορρόπησης του πληθωριστικού κινδύνου έναντι της επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι οικονομολόγοι της ING ονόμασαν «γνήσιο δίλημμα», καθώς ένα πετρελαϊκό σοκ θα μπορούσε να ωθήσει τον ήδη άκαμπτο πληθωρισμό υψηλότερα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης εξασθενούν υπό την πίεση των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ. Πρόσθεσαν ότι «για να δούμε μια αύξηση των επιτοκίων, η οικονομία της ευρωζώνης θα πρέπει να δείξει σαφή ανθεκτικότητα».

Η Ευρώπη εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο της και ένα σημαντικό μερίδιο του υγροποιημένου φυσικού αερίου της, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός διπλού ενεργειακού και εμπορικού σοκ, ανέφερε η τράπεζα.

Οι traders έχουν αρχίσει να εκτιμούν μια πιθανότητα 30% για αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις αγορές swaps έναντι μειώσεων που ανέμεναν πριν την σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίσουν ένα «πετρελαϊκό σοκ», θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν τι μέτρα θα λάβουν, τόνισε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρ Βουνς.

Παρά την πιθανότητα οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου να επηρεάσουν επίσης την οικονομία, ένα τέτοιο αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν πληθωριστικό σε καθαρή βάση σημείωσε. «Δεν γνωρίζουμε πολλά, οπότε σίγουρα δεν θα βιαζόμουν να αντιδράσω σε τυχόν κινήσεις στις τιμές της ενέργειας» υπογράμμισε. «Εάν διαρκέσει περισσότερο, εάν η αύξηση των τιμών της ενέργειας είναι υψηλότερη, τότε θα πρέπει να ελέγξουμε τα μοντέλα μας και να δούμε τι θα συμβεί».

Περιπλέκεται η εξίσωση για τη Fed

Η πρώην υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, που διετέλεσε και πρόεδρος της Federal Reserve εκτιμά ότι, ανάλογα με το πόσο καιρό η σύγκρουση στο Ιράν θα επηρεάσει την αγορά πετρελαίου, θα υπάρξει πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων περιπλέκοντας τη δουλειά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Νομίζω ότι η πρόσφατη κατάσταση στο Ιράν θέτει την Fed ακόμη περισσότερο σε αναμονή, πιο απρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια από ό,τι ήταν πριν συμβεί αυτό» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται περίπου 1% πάνω από τον στόχο της Fed, σημείωσε η Γέλεν. Οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν συμβάλει περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα στον τρέχοντα ρυθμό του 3%, είπε.

Πριν από το σοκ στο Ιράν, η Fed βρέθηκε σε μια θέση όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ένιωθαν ότι είχαν αντιμετωπίσει την αδυναμία της αγοράς εργασίας και περίμεναν να μειωθεί ο πληθωρισμός.

Οι traders μειώνουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων

Οι traders μείωσαν τα στοιχήματά τους σε βραχυπρόθεσμες μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Federal Reserve΄.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα αυτόν τον μήνα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι έντονα διχασμένοι ως προς το αν θα δώσουν προτεραιότητα στον πληθωρισμό ή στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι traders πιστεύουν ότι οι τελευταίες ανησυχίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία τουλάχιστον στη συνεδρίαση αυτού του μήνα και τώρα βλέπουν περίπου 25% πιθανότητα μείωσης, έναντι 75% την Παρασκευή πριν τον πόλεμο.

Η Ασία επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος

Οι ασιατικές οικονομίες εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ κατευθύνεται προς την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Υπό την υπόθεση ενός εξαήμερου κλεισίματος του Πορθμού του Ορμούζ και μιας αύξησης των τιμών του πετρελαίου από 70 δολάρια σε 85 δολάρια το βαρέλι, ο περιφερειακός πληθωρισμός στην Ασία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 0,7%, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Οι Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη αναμένεται να είναι οι πιο ευάλωτες, ενώ η Κίνα θα μπορούσε να δει μια «πιο μέτρια αύξηση».

Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσουν τις ασιατικές κεντρικές τράπεζες, όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία, να πατήσουν φρένο στις μειώσεις των επιτοκίων, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ινδία και τη Νότια Κορέα πιθανότατα θα διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξηγεί στο CNBC ο Michael Wan, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG Bank.

Η BMI της Fitch Solutions εκτιμά ότι η σύγκρουση θα προσθέσει επτά έως 27 μονάδες βάσης στον γενικό πληθωρισμό καταναλωτών σε όλη την Ασία, με τον πιο έντονο αντίκτυπο στην Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη λόγω της υψηλότερης ενεργειακής βαρύτητας στους υπολογισμούς τους για τον πληθωρισμό. «Για ένα πετρελαϊκό σοκ 10%, η αύξηση του πληθωρισμού είναι αρκετά μικρή ώστε οι περισσότεροι είναι πιθανό να την εξετάσουν. [Αλλά] ο υπολογισμός αλλάζει ουσιαστικά με αυξήσεις 20-30 δολάρια/βαρέλι, όπου οι επιπτώσεις του γενικού ΔΤΚ διπλές ή τριπλές και οι δευτερογενείς επιπτώσεις γίνονται πιο δύσκολο να αγνοηθούν», ανέφερε η ερευνητική εταιρεία.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός συζήτησης προς το παρόν, εκτός εάν οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου διατηρηθούν και επεκταθούν στα τρόφιμα και άλλα εμπορεύματα από το υψηλότερο κόστος μεταφοράς και μεταφοράς, επηρεάζοντας τον υψηλότερο βασικό πληθωρισμό, ανέφερε.

Η Nomura αναμένει ότι η Μαλαισία – την οποία προσδιόρισε ως «σχετικό ωφελούμενο» ως καθαρό εξαγωγέα ενέργειας – καθώς και η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη, θα αυστηροποιήσουν τα επιτόκια. Η τράπεζα μείωσε επίσης τις προσδοκίες της για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των Φιλιππίνων.

Πηγή: ot.gr