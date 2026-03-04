Ένας «ακατάστατος» μήνας προμηνύεται για τις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ταξιδιώτες που έχουν κολλήσει σε μεγάλους κόμβους διαμετακόμισης αναδρομολογούνται και επαναπατρίζονται αργά μετά από ημέρες αναταραχής λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι ειδικοί λένε ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι πολύ καλά ενημερωμένες για τις διαταραχές, με ολόκληρες ομάδες αφιερωμένες σε αυτό που είναι γνωστό ως «ακανόνιστες λειτουργίες». Ωστόσο, ενώ μικρά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν σε λίγες μέρες, η τεράστια κλίμακα του αεροπορικού κλάδου που λειτουργεί στην περιοχή θα είναι ένα πολύπλοκο παζλ που θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να επιλυθεί.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, με περισσότερους από 95 εκατομμύρια επιβάτες να διέρχονται από αυτό μόνο το 2025. Το διεθνές αεροδρόμιο Χαμάντ της Ντόχα χειρίστηκε περισσότερους από 54 εκατομμύρια. Και τα δύο έχουν κλείσει εδώ και μέρες.

Ο Τζον Κοξ, ειδικός στην αεροπορία και συνταξιούχος πιλότος αερογραμμών με περισσότερες από 14.000 ώρες πτήσης, δήλωσε στον Guardian ότι υπάρχουν διαδικασίες για τις διαταραχές στα σχέδια πτήσεων. Οι ομάδες συντονίζονται στο παρασκήνιο για να βρουν αεροσκάφη, να βρουν τις ομάδες που θα τα πετάξουν, να βεβαιωθούν ότι τα αεροπλάνα υποβάλλονται στην απαραίτητη συντήρηση και, τελικά, να δουν τους επιβάτες καθ’ οδόν.

«Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Η κλίμακα είναι», είπε ο Κοξ.

Ο Κοξ τόνισε τις συνθήκες στις ΗΠΑ, όπου καιρικά φαινόμενα όπως οι χιονοθύελλες θα πλήττουν τακτικά τα μεγάλα αεροδρόμια για δύο ή τρεις ημέρες κάθε φορά. Τα κέντρα επιχειρήσεων θα λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, για μέρες κάθε φορά, για να επαναφέρουν τα πράγματα σε καλό δρόμο.

Η περίπλοκη κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, είναι πολύ πιο περίπλοκη. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι πιο δημοφιλή από ποτέ και πολλά αεροπλάνα δεν έχουν πολλές επιπλέον θέσεις στις καλύτερες εποχές.

Πολλοί ταξιδιώτες δεν είχαν κανένα λόγο να βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις παρά μόνο για να περάσουν από μεγάλα αεροδρόμια. Οι ταξιδιώτες έχουν πλέον κολλήσει εκατέρωθεν της Μέσης Ανατολής με περιορισμένες επιλογές για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ορισμένες πτήσεις έχουν αρχίσει να μεταφέρουν ξανά επιβάτες, αν και η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Και η Qantas θα πραγματοποιήσει μια πτήση από το Περθ προς το Λονδίνο, συνήθως απευθείας διαδρομή, με μια σύντομη στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων στη Σιγκαπούρη. Αυτό θα επιτρέψει στο αεροπλάνο να μεταφέρει έως και 60 επιπλέον επιβάτες. Ο εθνικός αερομεταφορέας μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό στο άμεσο μέλλον.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Qatar Airways και Etihad, παραμένουν σε αναστολή τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Ο Δρ. Ίαν Ντάγκλας, ειδικός στην αεροπορία και τη διαχείριση αεροπορικών εταιρειών, δήλωσε στον Guardian ότι η κατάσταση θα είναι «χαλαρή για τον επόμενο μήνα» στην καλύτερη περίπτωση, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες εργάζονται για να επαναδρομολογήσουν επιβάτες, να συντονιστούν με τους συνεργάτες τους και να βρουν άλλες διαδρομές για να αποφύγουν τον προβληματικό εναέριο χώρο.

«Δεν υπάρχουν πολλά εφεδρικά αεροσκάφη, δεν υπάρχουν εφεδρικά πληρώματα, οπότε εξαρτάται πραγματικά από το τι μπορώ να χωρέσω στο δίκτυό μου», είπε ο Ντάγκλας, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή για τις αεροπορικές εταιρείες.

«Σκεφτείτε απλώς τα πληρώματα που κάθονται άπραγα σε ξενοδοχεία», είπε. «Αεροσκάφη που νοικιάζονται με μερικά εκατομμύρια δολάρια το μήνα και κάθονται στο έδαφος χωρίς να κάνουν τίποτα, χωρίς να παράγουν εισόδημα.

«Όλοι οι επιβάτες που χρειάζονται διαμονή και σίτιση, και απλώς επανασυναρμολογούν το δίκτυο. Είναι εξαιρετικά ακριβό.

«Κοιτάξτε το μέγεθος και την κλίμακα της Emirates ή του Qatar, είναι επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια την ώρα σε ναύλους που δεν πραγματοποιούνται».

Οι αεροπορικές δεν έχουν εναλλακτικές

Ο Αχμέντ Αμπντελγκανί, καθηγητής διαχείρισης επιχειρήσεων στο Αεροναυτικό Πανεπιστήμιο Embry-Riddle στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι το κλείσιμο τόσο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου, χωρίς ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις για τις αεροπορικές εταιρείες να αναδρομολογήσουν, ήταν μια εξαιρετικά μοναδική κατάσταση.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αβεβαιότητα στο σύστημα, όχι μόνο από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς. Οι αεροπορικές θα ρωτούν: μπορώ να βάλω το αεροπλάνο μου σε κίνδυνο;»

«Στην πραγματικότητα θα δοκιμάσουν την αγορά μέρα με τη μέρα… ώρα με την ώρα».

Για τους επιβάτες, ο αντίκτυπος για τους κόμβους και τις αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ μετά το τέλος της σύγκρουσης, πρόσθεσε ο Αμπντελγκάνι.

Ο Κοξ είπε ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι σε θέση να ανακάμψουν μετά από περιόδους αβεβαιότητας, παρόλο που η διαδικασία μπορεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτική για τους επιβάτες. Περιέγραψε την αεροπορική βιομηχανία ως «μια συμφωνία κίνησης» που απαιτεί ένα αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό.

«Τώρα, είναι όλα εκτός συντονισμού».