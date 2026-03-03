Επαφές Πιερρακάκη με φον ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα με τις εξελίξεις στο Ιράν στο επίκεντρο

Τετραμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, είχε σήμερα Τρίτη στις Βρυξέλλες ο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι εξελίξεις στο Ιράν φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα και οικονομικής φύσης, με τα οποία ασχολήθηκαν οι προαναφερόμενοι. Οι επαφές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του του Ευρωπαικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου και λαμβάνουν νέα διάσταση λόγω της κρισιμότητος της κατάστασης διεθνώς.

Ο Πιερρακάκης και η ατζέντα των θεμάτων

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

• Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.

• Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

• Η πρόοδος προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία είναι καθοριστική για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Οι συνέπειες για την Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, η εκτίναξη των τιμών ενέργειας συνέβαλε αποφασιστικά στο κύμα πληθωρισμού που έπληξε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, ενώ ανάλογες μελέτες διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι οι αυξημένες τιμές πετρελαίου έχουν και δευτερογενείς επιπτώσεις σε μισθούς και άλλες τιμές. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράστηκε σε ανάγκη για μέτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκή για να στηρίξουν τους πολίτες.

Εκτός του ακανθώδους ζητήματος του ενεργειακού κόστους, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν και τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε κλάδους που έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «βλέπουν» ως πλέον κρίσιμο και ανησυχητικό παράγοντα, τυχόν παρατεταμένο και οριστικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.