Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 10% σε έξι χώρες της Ευρωζώνης, πραγματοποιήθηκε το Eurogroup, το πρώτο όπου προήδρευσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρωτήθηκε για τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, αν δεν τον αφήσουν να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι, παρότι η Γροιλανδία και οι απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν επισήμως στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναπόφευκτα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

«Θεμελιώδεις αρχές»

Ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Ότι είναι «αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της». Σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί», ως βασικό εργαλείο αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ «η επιβολή δασμών θα υπονόμευε συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε επίσης ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της». Και επισήμανε ότι ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποσαφηνίσει τα επόμενα βήματά της, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην αναζήτηση εποικοδομητικών λύσεων. Ανέφερε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την οικονομικά καλύτερη επιλογή να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, ιδίως δεδομένου ότι η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές.

«Θα αντιδράσουμε»

«Θέλουμε να αποφύγουμε τα αρνητικά σενάρια», αλλά «είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε», σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση εποικοδομητικών συμφωνιών, είπε.

Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει μεν εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραμένει όμως έτοιμη να αντιδράσει. Ερωτηθείς εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για αντίποινα από πλευράς ΕΕ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, απάντησε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι». Επανέλαβε ωστόσο ότι η ΕΕ προτιμά τον διάλογο, αλλά διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μέσων.