Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
Διεθνής Οικονομία 19 Ιανουαρίου 2026 | 23:12

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 10% σε έξι χώρες της Ευρωζώνης, πραγματοποιήθηκε το Eurogroup, το πρώτο όπου προήδρευσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρωτήθηκε για τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, αν δεν τον αφήσουν να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι, παρότι η Γροιλανδία και οι απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν επισήμως στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναπόφευκτα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

«Θεμελιώδεις αρχές»

Ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Ότι είναι «αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της». Σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί», ως βασικό εργαλείο αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ «η επιβολή δασμών θα υπονόμευε συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε επίσης ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της». Και επισήμανε ότι ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποσαφηνίσει τα επόμενα βήματά της, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην αναζήτηση εποικοδομητικών λύσεων. Ανέφερε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την οικονομικά καλύτερη επιλογή να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, ιδίως δεδομένου ότι η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές.

«Θα αντιδράσουμε»

«Θέλουμε να αποφύγουμε τα αρνητικά σενάρια», αλλά «είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε», σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση εποικοδομητικών συμφωνιών, είπε.

Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει μεν εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραμένει όμως έτοιμη να αντιδράσει. Ερωτηθείς εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για αντίποινα από πλευράς ΕΕ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, απάντησε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι». Επανέλαβε ωστόσο ότι η ΕΕ προτιμά τον διάλογο, αλλά διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μέσων.

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία
Κόσμος 20.01.26
Κόσμος 20.01.26

Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία

Η Μολδαβία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και θεωρείται διπλωματικό χτύπημα για τον οργανισμό του οποίου ηγείται η Ρωσία. και αφορούσε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες

Σύνταξη
«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»
Κόσμος 20.01.26
Κόσμος 20.01.26

«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε πως οι συνεχιζόμενες απειλές Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία αφορούν όλη την ΕΕ και όχι μονάχα την Δανία. O Καναδάς σκέφτεται να στείλει στρατό στην Γροιλανδία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ
ISIS 19.01.26 Upd: 23:56
ISIS 19.01.26 Upd: 23:56

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Μεταξύ των τραυματιών στην Καμπούλ είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα κινέζικου εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

Σύνταξη
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
Πολλοί ανησυχούν 19.01.26
Πολλοί ανησυχούν 19.01.26

Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει η Γαλλία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αρχές του ΟΗΕ», επισήμανε.

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι'αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο