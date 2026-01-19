newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Την ώρα που οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις προσπάθειες αποτροπής του προέδρου των ΗΠΑ από την επιβολή δασμών σε όσους δεν συμφωνούν με την… εξαγορά της Γροιλανδίας, προετοιμάζοντας παράλληλα αντίποινα σε περίπτωση που οι δασμοί προχωρήσουν, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί.

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο αμερικανός πρόεδρος που δεν φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, είπε ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επανέλαβε νωρίτερα πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, ενώ αναφερόμενος στη Δανία είπε ότι δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο να εφαρμόσει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών από την 1η Φεβρουαρίου στα μέλη της ΕΕ Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία, μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ένα βήμα που μεγάλα κράτη της ΕΕ καταδίκασαν ως εκβιασμό.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν τις επιλογές τους σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη» λέει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι «δεν αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» μετά την άρνηση απονομής του Νόμπελ Ειρήνης, σε επιστολή του προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στορέ.

Εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν «Πλήρη και Απόλυτο Έλεγχο» προκειμένου ο κόσμος να παραμείνει ασφαλής, απαιτώντας να παραδοθεί η Γροιλανδία στην Αμερική επειδή η Δανία δεν μπορεί να την προστατεύσει.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησε το 8 Wars PLUS, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

«Αν και θα είναι πάντα κυρίαρχο, αλλά τώρα μπορούμε να σκεφτούμε τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ, ο οποίος απαντούσε σε σημείωμα του κ. Στόρε σχετικά με τις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς, συνέδεσε την επιθυμία του να κατασχέσει τη Γροιλανδία από τη Δανία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «του αξίζει».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας δήλωσε στο Bloomberg: «Όσον αφορά το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει με σαφήνεια στον Τραμπ αρκετές φορές αυτό που είναι γνωστό, δηλαδή ότι το βραβείο απονέμεται από μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση».

Η απόφαση για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν έχει καμία σχέση με τη νορβηγική κυβέρνηση και απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή.

Το επίσημο καταστατικό του οργάνου αναφέρει: «Η κρίση που απαιτείται για την απονομή του Βραβείου Ειρήνης θα διεξαχθεί από την επιτροπή του Νορβηγικού Κοινοβουλίου που αναφέρεται στη διαθήκη, γνωστή ως Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ».

Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για την Γροιλανδία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με δήλωσή του σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, διατυπώνει τη θέση της ΕΕ, τονίζοντας ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ», ενώ επισημαίνει ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της «έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Όπως δηλώνει αναλυτικά, «οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη, σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής:

  • Ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.
  • Ενότητα στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.
  • Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.
  • Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.
  • Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού.
  • Ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζει ότι δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες, με πιθανότερη ημερομηνία στις 22 Ιανουαρίου.

Τις προθέσεις του για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε εκφράσει νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο X, δηλώνοντας «ετοιμότητα να αμυνθούμε έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Οι επιλογές που εξετάζονται

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν επιλογές σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Μία επιλογή είναι ένα πακέτο δασμών σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,7 δισεκατομμύρια δολάρια), τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν αυτόματα σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου μετά από εξάμηνη αναστολή.

Το άλλο είναι το μέχρι στιγμής μη χρησιμοποιημένο «Μέσο κατά του Καταναγκασμού» (ACI), το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς, επενδύσεις ή τραπεζική δραστηριότητα ή να περιορίσει το εμπόριο υπηρεσιών, στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα με το μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών.

Το πακέτο δασμών φάνηκε να τυγχάνει ευρύτερης υποστήριξης ως πρώτη αντίδραση από τα μέτρα κατά του καταναγκασμού, όπου η εικόνα ήταν επί του παρόντος «πολύ ανάμεικτη», σύμφωνα με πηγή της ΕΕ.

«Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί»

Οι οκτώ χώρες-στόχοι, οι οποίες ήδη υπόκεινται σε αμερικανικούς δασμούς 10% και 15%, έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία, καθώς κλιμακώνεται η διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον του αχανούς αρκτικού νησιού της Δανίας.

«Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», ανέφεραν σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διάλογο, βάσει των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, σε γραπτή δήλωσή της δήλωσε ότι ήταν ενθαρρυμένη από τα συνεπή μηνύματα από την υπόλοιπη ήπειρο, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί».

Η απειλή δασμών αναστάτωσε τις παγκόσμιες αγορές , με το ευρώ και τη λίρα να υποχωρούν έναντι του δολαρίου και να αναμένεται επιστροφή στην αστάθεια.

Μια πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι πιέζει για την ενεργοποίηση του ACI. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν δήλωσε ότι ενώ δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ΕΕ θα προβεί σε αντίποινα , είναι «λίγο πρόωρο» να ενεργοποιηθεί το ακόμη αχρησιμοποίητο μέσο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είναι πιο κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ από ό,τι σε ορισμένους άλλους ηγέτες της ΕΕ, χαρακτήρισε την απειλή δασμών την Κυριακή ως «λάθος», προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα και του είχε πει τη γνώμη της.

Ερωτηθείσα πώς θα αντιδράσει η Βρετανία στους νέους δασμούς, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της διαφοράς.

«Η θέση μας για τη Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματεύσιμη... Είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν πόλεμο λέξεων», δήλωσε στο Sky News την Κυριακή.

Υπό αμφισβήτηση οι εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς θέτουν υπό αμφισβήτηση τις εμπορικές συμφωνίες που σύναψαν οι ΗΠΑ με τη Βρετανία τον Μάιο και με την ΕΕ τον Ιούλιο.

Οι περιορισμένες συμφωνίες έχουν ήδη δεχθεί κριτική για τον μονόπλευρο χαρακτήρα τους, με τις ΗΠΑ να διατηρούν ευρείς δασμούς, ενώ οι εταίροι τους υποχρεούνται να άρουν τους εισαγωγικούς δασμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται έτοιμο να αναστείλει τις εργασίες του σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ . Επρόκειτο να ψηφίσει για την κατάργηση πολλών εισαγωγικών δασμών της ΕΕ στις 26-27 Ιανουαρίου, αλλά ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ομάδας στο κοινοβούλιο, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι η έγκριση δεν είναι δυνατή προς το παρόν.

Ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Γιούργκεν Χαρντ ανέφερε επίσης ότι αυτό που δήλωσε στην εφημερίδα Bild θα μπορούσε να είναι η έσχατη λύση «για να συνέλθει ο Πρόεδρος Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας», ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που φιλοξενούν οι ΗΠΑ φέτος.

