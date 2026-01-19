Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας
- Νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της Λόρας – Η μαρτυρία συμμαθήτριας και η αλλαγή σχολείου που ερευνά η Αστυνομία
- Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
- Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία
- Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε χθες Κυριακή να ασκεί πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.
Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.
- Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
- Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις – Τι πρέπει να ελέγξετε για να αποφύγετε πρόσθετους φόρους
- Ο πόλεμος του «MAGA» στην ευρωπαϊκή δημοκρατία
- Δύο συνταγές χειμωνιάτικες και μαμαδίστικες
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό – Πού θα υπάρξει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
- Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
- Καθημερινοί τρόπο για να βάλεις «στοπ» στο νυχτερινό τσιμπολόγημα
- Καιρός: Τσουχτερό κρύο, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις τη Δευτέρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις