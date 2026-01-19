newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 19 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα των Financial Times για την απάντηση που ετοιμάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλει στις ΗΠΑ ένα ισχυρό σύνολο δασμών αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

H EE εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εταιρειών από την ευρωπαϊκή αγορά σε απάντηση στις απειλές, αναφέρει το δημοσίευμα των FT.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι τα μέτρα, τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ την Κυριακή, θα δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες μόχλευση σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Αυτό έρχεται μετά την προειδοποίηση των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που κινδυνεύουν με αμερικανικούς δασμούς – Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία – ότι η απειλή επιβολής δασμών του Τραμπ θα «υπονομεύσει τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδυνεύσει μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», σε κοινή δήλωση που υποστήριξε την υποστήριξη της Γροιλανδίας.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής ως κοινό διατλαντικό συμφέρον», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Σταρμερ πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Tραμπ την Κυριακή, κατά την οποία είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «η επιβολή δασμών σε συμμάχους που επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος», σύμφωνα με την Downing Street.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι δασμοί 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, πριν αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ ελπίζει ότι η απειλή για δασμολογική επιβολή θα παράσχει μόχλευση πριν από τη συνάντηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα – FT

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δοθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο αξιωματούχους που συμμετείχαν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

«Το μήνυμα είναι το καρότο και το μαστίγιο»

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι η ΕΕ υιοθετεί μια προσέγγιση «καρότου και μαστιγίου» απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις απειλές του για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία.
Όπως αναφέρει η Financial Times, η ΕΕ ετοιμάζει μια σειρά δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ (107,71 δισ. δολάρια) για να χτυπήσει τις ΗΠΑ.

«Υπάρχουν σαφή μέσα αντίποινων αν αυτό συνεχιστεί… [Ο Τραμπ] χρησιμοποιεί καθαρά μαφιόζικες μεθόδους», δήλωσε στον FT ένας ευρωπαίος διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τη συζήτηση.

«Ταυτόχρονα, θέλουμε να καλέσουμε δημοσίως σε ηρεμία και να του δώσουμε την ευκαιρία να κάνει πίσω».

«Το μήνυμα είναι… το καρότο και το μαστίγιο», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Συμβιβασμός ή ρήξη;

Οι ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν έναν συμβιβασμό που θα αποτρέψει μια ρήξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο κατάλογος των δασμών καταρτίστηκε πέρυσι, αλλά είχε ανασταλεί μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου προκειμένου να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, ανέφερε η έκθεση.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης 27 πρεσβευτών της ΕΕ την Κυριακή, συζητήθηκε η επανενεργοποίησή του. Οι διπλωμάτες συζήτησαν επίσης τη χρήση του μέσου κατά του καταναγκασμού, το οποίο θα περιόριζε την πρόσβαση των ΗΠΑ στην αγορά της ΕΕ.

Πηγή: ΟΤ

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
