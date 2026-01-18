Δεκαπέντε Γερμανοί στρατιώτες που είχαν αποσταλεί στη Γροιλανδία έφυγαν ξαφνικά από το νησί της Αρκτικής σήμερα χωρίς εξήγηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Μια εκδοχή που κυκλοφορεί συνδέει την απόσυρση με τις απειλές επιβολής δασμών από τον Τραμπ

Το γερμανικό μέσο ενημέρωσης κατέγραψε εικόνες από την αναχώρηση των Γερμανών στρατιωτών από τη Νουούκ.

Σύμφωνα με την Bild, η διαταγή επιστροφής εκδόθηκε νωρίς το πρωί, με όλες τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις να ακυρώνονται αμέσως.

Το Βερολίνο δεν έδωσε καμία επίσημη εξήγηση, στους στρατιώτες απλώς τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν το νησί.

Μια εκδοχή που κυκλοφορεί συνδέει την απόσυρση με τις απειλές επιβολής δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία.

Χαρακτήρισε την αποστολή «πολύ επικίνδυνη για την ειρήνη» και απαίτησε την απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων από το νησί.

⚡German troops are abruptly leaving Greenland, Bild reports According to the paper, 15 German soldiers who had arrived on a reconnaissance mission were ordered to return without warning. The reasons for the decision have not been officially explained. pic.twitter.com/RB5jh3WW0N — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2026

Δήλωση στήριξης στη Γροιλανδία από οκτώ ευρωπαϊκά κράτη

Οκτώ Ευρωπαϊκά κράτη εξέφρασαν, σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την αρκτική νήσο.

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος», δηλώνουν η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Βρετανία στην ανακοίνωση.

«Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.