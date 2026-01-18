Με φόντο την απειλή Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που έχουν δείξει υποστήριξη στη Γροιλανδία, συνεδριάζουν σε λίγη ώρα στις Βρυξέλλες, οι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να εξετάσουν το ζήτημα και να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υψηλόβαθμοι πολιτικοί θέλουν η ΕΕ να χρησιμοποιήσει το εμπορικό της όπλο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κοινή δήλωση τους οι 8 χώρες που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς, αναφέρουν ότι οι απειλές αυτές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και συμπληρώνουν ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν ενωμένες και σε πλήρη συντονισμό απέναντι σε οποιαδήποτε αντίδραση.

Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης είναι ταραγμένες εδώ και μήνες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αμφιταλαντευτεί ως προς την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, έχει πιέσει τις χώρες της ΕΕ να αποδεχτούν μια μονομερή εμπορική συμφωνία και έχει αναγκάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν μαζικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ακόμα και στο αποκορύφωμα αυτών των εντάσεων, οι ηγέτες της ΕΕ δεν αντεπιτέθηκαν — υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ ήταν μεγαλύτερος από οποιαδήποτε κακή εμπορική συμφωνία.

Αλλά τώρα, καθώς ο Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο στους δρόμους του Νουούκ και της Κοπεγχάγης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο έντονες εκκλήσεις να εγκαταλείψουν την ήπια προσέγγισή τους και να προετοιμαστούν για αντιπαράθεση.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ ενεργοποίησε τους δασμούς του αμέσως μετά την υπογραφή της ΕΕ σε μια σημαντική εμπορική συμφωνία με χώρες της Λατινικής Αμερικής μόνο εμβαθύνει το αίσθημα αποφασιστικότητας μεταξύ ορισμένων Ευρωπαίων.

Η κοινή δήλωση των 8 ευρωπαϊκών χωρών στις απειλές Τραμπ

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που δέχθηκαν απειλές για επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις πλήττουν τις διατλαντικές σχέσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν ενωμένες και σε πλήρη συντονισμό απέναντι σε οποιαδήποτε αντίδραση.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, ενώ ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, την οποία χαρακτηρίζουν κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονούν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», τονίζουν.

Στην επιστολή τους, οι χώρες επαναλαμβάνουν ότι «στέκονται σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο, βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και οι οκτώ χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τονίζουν ότι «δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ως κοινό διατλαντικό συμφέρον».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι πρόσφατη δανική στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, με την ονομασία «Arctic Endurance», αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης και «δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένες και συντονισμένες στην απάντησή μας», δήλωσαν. «Είμαστε δεσμευμένες να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Πώς σκέφτεται να απαντήσει η Ε.Ε

Μια επιλογή που προτείνουν κεντρώοι και αριστεροί πολιτικοί είναι η Ευρώπη να θέσει σε εφαρμογή το Μέσο Καταπολέμησης του Καταναγκασμού, το λεγόμενο εμπορικό «μπαζούκα» της ΕΕ — ένα ισχυρό εργαλείο εμπορικών αντιποίνων που αρχικά σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τον εκφοβισμό από την Κίνα και που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να επιβάλει δασμούς και επενδυτικά όρια στα παραβατικά έθνη, σύμφωνα με το Politico.

«Η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να αναπτύξει στοχευμένα και αναλογικά αντίμετρα», δημοσίευσε αργά το Σάββατο στο X η Βελερί Χαγιέν, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

«Η ενεργοποίηση του Μέσου Καταπολέμησης του Καταναγκασμού της ΕΕ θα πρέπει να εξεταστεί ρητά, καθώς σχεδιάστηκε ακριβώς για καταστάσεις οικονομικού εκφοβισμού αυτού του είδους», είπε.

Σε μια δική του ανάρτηση στο X , ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — ο οποίος ανήκει στο ίδιο κόμμα με τηνΧάγιερ — δεν υποστήριξε ρητά αυτή την έκκληση, αλλά υπαινίχθηκε πιθανά αντίποινα λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα «ανταποκριθούν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση που [επιβεβαιωθούν οι δασμοί του Τραμπ]».

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ήδη έτοιμο να αναλάβει δράση μπλοκάροντας την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν είναι δυνατό σε αυτό το στάδιο» να εγκριθεί η συμφωνία.

Αλλά η ενεργοποίηση του Μέσου κατά του Καταναγκασμού θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα, καθώς θα σήμαινε την ανάπτυξη ενός εργαλείου που σχεδιάστηκε αρχικά για μη φιλικά κράτη εναντίον του μεγαλύτερου συμμάχου της ΕΕ και κύριου ευεργέτη του ΝΑΤΟ.

Το γεγονός ότι συζητείται τώρα ανοιχτά – εν μέσω πρωτοφανών αναπτύξεων ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία – δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι τις αξιώσεις του Τραμπ στο νησί, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

«Εάν η Ευρώπη θέλει επιτέλους να ανακτήσει τον σεβασμό των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, τότε δεν έχει άλλη επιλογή», είπε ευρωπαίος αξιωματούχος σύμφωνα με το Politico.

Στο Νταβός μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Τραμπ

Ο Τραμπ θα παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας αργότερα αυτή την εβδομάδα – όπως και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας. Θα τους συνοδεύσουν μέλη του ΝΑΤΟ όπως ο Καναδάς, η Ισπανία και το Βέλγιο.

Αυτό έρχεται μετά τις απειλές του Τραμπ για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς για τη Γροιλανδία.

Το Νταβός είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου πολιτικοί υψηλού προφίλ συναντιούνται με επικεφαλής της βιομηχανίας για να συζητήσουν «παγκόσμια ζητήματα».

Ο Τραμπ θα απευθύνει ομιλία την Τετάρτη στο φόρουμ, όπου το βασικό θέμα φέτος είναι «πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε έναν πιο αμφιλεγόμενο κόσμο;».

Αναμφίβολα, άτομα όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενδιαφέρονται να ακούσουν τι έχει να πει για το θέμα.

Οι δηλώσεις των ηγετών μετά τις απειλές Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επικρίνει την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «λάθος» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε όσους αντιτίθενται στο σχέδιό του να κατασχέσει τη Γροιλανδία την Κυριακή, προσθέτοντας ότι του είχε πει τις απόψεις της. «Πιστεύω ότι η επιβολή νέων κυρώσεων σήμερα θα ήταν λάθος», δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Σεούλ, προσθέτοντας ότι «μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες και του είπα τι πιστεύω».