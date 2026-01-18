newspaper
18.01.2026
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
Ευρώπη: «Είμαστε ενωμένοι» λένε οι 8 χώρες που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς – Τι σκέφτονται ως απάντηση
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026

Ευρώπη: «Είμαστε ενωμένοι» λένε οι 8 χώρες που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς – Τι σκέφτονται ως απάντηση

Kαθώς ο Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία, οι 8 χώρες τις οποίες απειλεί με δασμούς απαντούν με κοινή τους δήλωση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με φόντο την απειλή Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που έχουν δείξει υποστήριξη στη Γροιλανδία, συνεδριάζουν σε λίγη ώρα στις Βρυξέλλες, οι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να εξετάσουν το ζήτημα και να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υψηλόβαθμοι πολιτικοί θέλουν η ΕΕ να χρησιμοποιήσει το εμπορικό της όπλο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κοινή δήλωση τους οι 8 χώρες που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς, αναφέρουν ότι οι απειλές αυτές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και συμπληρώνουν ότι  θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν ενωμένες και σε πλήρη συντονισμό απέναντι σε οποιαδήποτε αντίδραση.

Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης είναι ταραγμένες εδώ και μήνες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αμφιταλαντευτεί ως προς την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, έχει πιέσει τις χώρες της ΕΕ να αποδεχτούν μια μονομερή εμπορική συμφωνία και έχει αναγκάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν μαζικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ακόμα και στο αποκορύφωμα αυτών των εντάσεων, οι ηγέτες της ΕΕ δεν αντεπιτέθηκαν — υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ ήταν μεγαλύτερος από οποιαδήποτε κακή εμπορική συμφωνία.

Αλλά τώρα, καθώς ο Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο στους δρόμους του Νουούκ και της Κοπεγχάγης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο έντονες εκκλήσεις να εγκαταλείψουν την ήπια προσέγγισή τους και να προετοιμαστούν για αντιπαράθεση.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ ενεργοποίησε τους δασμούς του αμέσως μετά την υπογραφή της ΕΕ σε μια σημαντική εμπορική συμφωνία με χώρες της Λατινικής Αμερικής μόνο εμβαθύνει το αίσθημα αποφασιστικότητας μεταξύ ορισμένων Ευρωπαίων.

Η κοινή δήλωση των 8 ευρωπαϊκών χωρών στις απειλές Τραμπ

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που δέχθηκαν απειλές για επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις πλήττουν τις διατλαντικές σχέσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν ενωμένες και σε πλήρη συντονισμό απέναντι σε οποιαδήποτε αντίδραση.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, ενώ ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, την οποία χαρακτηρίζουν κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονούν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», τονίζουν.

Στην επιστολή τους, οι χώρες επαναλαμβάνουν ότι «στέκονται σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο, βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και οι οκτώ χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τονίζουν ότι «δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ως κοινό διατλαντικό συμφέρον».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι πρόσφατη δανική στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, με την ονομασία «Arctic Endurance», αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης και «δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένες και συντονισμένες στην απάντησή μας», δήλωσαν. «Είμαστε δεσμευμένες να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Πώς σκέφτεται να απαντήσει η Ε.Ε

Μια επιλογή που προτείνουν κεντρώοι και αριστεροί πολιτικοί είναι η Ευρώπη να θέσει σε εφαρμογή το Μέσο Καταπολέμησης του Καταναγκασμού, το λεγόμενο εμπορικό «μπαζούκα» της ΕΕ — ένα ισχυρό εργαλείο εμπορικών αντιποίνων που αρχικά σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τον εκφοβισμό από την Κίνα και που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να επιβάλει δασμούς και επενδυτικά όρια στα παραβατικά έθνη, σύμφωνα με το Politico.

«Η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να αναπτύξει στοχευμένα και αναλογικά αντίμετρα», δημοσίευσε αργά το Σάββατο στο X η Βελερί Χαγιέν, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

«Η ενεργοποίηση του Μέσου Καταπολέμησης του Καταναγκασμού της ΕΕ θα πρέπει να εξεταστεί ρητά, καθώς σχεδιάστηκε ακριβώς για καταστάσεις οικονομικού εκφοβισμού αυτού του είδους», είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος προτίθεται να ζητήσει την υιοθέτηση οικονομικών αντίμετρων της Ε.Ε. μετά τις δασμολογικές απειλές των ΗΠΑ

Σε μια δική του ανάρτηση στο X , ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — ο οποίος ανήκει στο ίδιο κόμμα με τηνΧάγιερ — δεν υποστήριξε ρητά αυτή την έκκληση, αλλά υπαινίχθηκε πιθανά αντίποινα λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα «ανταποκριθούν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση που [επιβεβαιωθούν οι δασμοί του Τραμπ]».

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ήδη έτοιμο να αναλάβει δράση μπλοκάροντας την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν είναι δυνατό σε αυτό το στάδιο» να εγκριθεί η συμφωνία.

Αλλά η ενεργοποίηση του Μέσου κατά του Καταναγκασμού θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα, καθώς θα σήμαινε την ανάπτυξη ενός εργαλείου που σχεδιάστηκε αρχικά για μη φιλικά κράτη εναντίον του μεγαλύτερου συμμάχου της ΕΕ και κύριου ευεργέτη του ΝΑΤΟ.

Το γεγονός ότι συζητείται τώρα ανοιχτά – εν μέσω πρωτοφανών αναπτύξεων ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία – δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι τις αξιώσεις του Τραμπ στο νησί, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

«Εάν η Ευρώπη θέλει επιτέλους να ανακτήσει τον σεβασμό των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, τότε δεν έχει άλλη επιλογή», είπε ευρωπαίος αξιωματούχος σύμφωνα με το Politico.

Στο Νταβός μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Τραμπ

Ο Τραμπ θα παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας αργότερα αυτή την εβδομάδα – όπως και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας. Θα τους συνοδεύσουν μέλη του ΝΑΤΟ όπως ο Καναδάς, η Ισπανία και το Βέλγιο.

Αυτό έρχεται μετά τις απειλές του Τραμπ για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς για τη Γροιλανδία.

Το Νταβός είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου πολιτικοί υψηλού προφίλ συναντιούνται με επικεφαλής της βιομηχανίας για να συζητήσουν «παγκόσμια ζητήματα».

Ο Τραμπ θα απευθύνει ομιλία την Τετάρτη στο φόρουμ, όπου το βασικό θέμα φέτος είναι «πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε έναν πιο αμφιλεγόμενο κόσμο;».

Αναμφίβολα, άτομα όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενδιαφέρονται να ακούσουν τι έχει να πει για το θέμα.

Οι δηλώσεις των ηγετών μετά τις απειλές Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επικρίνει την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς.

  • Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «λάθος» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε όσους αντιτίθενται στο σχέδιό του να κατασχέσει τη Γροιλανδία την Κυριακή, προσθέτοντας ότι του είχε πει τις απόψεις της. «Πιστεύω ότι η επιβολή νέων κυρώσεων σήμερα θα ήταν λάθος», δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Σεούλ, προσθέτοντας ότι «μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες και του είπα τι πιστεύω».

Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε ευθέως τη διαφωνία της στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών.

  • Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, λέει ότι το μέλλον της Γροιλανδίας «είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών» και ότι «η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λάθος». Προσθέτει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα «επιδιώξει το θέμα απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».
  • Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «έρχεται ως έκπληξη» μετά από μια «εποικοδομητική συνάντηση» αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας δηλώνει ότι «κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει», χαρακτηρίζοντας την απειλή δασμών «απαράδεκτη».
  • Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «δεν θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να εκβιαστούν» και χαρακτηρίζει την απειλή Τραμπ ως «ζήτημα της ΕΕ».
  • Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βέελ δήλωσε ότι η χώρα του «έλαβε υπόψη» τους νέους δασμούς και θα εξετάσει μια ενιαία απάντηση.
  • Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ λέει στον Τραμπ: «Μεταξύ συμμάχων, τα ζητήματα επιλύονται καλύτερα μέσω συζήτησης, όχι μέσω πίεσης»
  • Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε δηλώνει: «Οι απειλές δεν έχουν θέση μεταξύ συμμάχων».

googlenews

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει κι επίσημα τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
