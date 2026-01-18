Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε σήμερα πως η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε Ευρωπαίους συμμάχους εωσότου συμφωνήσουν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία είναι «εκβιασμός».

«Συνιστά εκβιασμό τα όσα πράττει… και δεν είναι αναγκαίο. Δεν βοηθά τη Συμμαχία (ΝΑΤΟ) και επίσης δεν βοηθά τη Γροιλανδία», είπε ο Ντάβιντ φαν Βιλ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ολλανδική τηλεόραση.

Ο Τράμπ ανακοίνωσε πως επιπρόσθετοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά που εισάγονται από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που έχουν συμφωνήσει να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό να συμμετάσχει σε γυμνάσια του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

Ο φαν Βιλ είπε επίσης πως η αποστολή στη Γροιλανδία στοχεύει να δείξει στις ΗΠΑ την πρόθεση της Ευρώπης να βοηθήσει στην προάσπιση της Γροιλανδίας και διαφωνεί με τον Τραμπ που συνδέει τη διπλωματία για το νησί το εμπόριο.

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα σε μια έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ.

Δασμολογικές απειλές Τραμπ για Γροιλανδία: Τώρα 10%, τον Ιούνιο 25%

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες, που στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΝΑΤΟ, ότι «παίζουν ύποπτα παιχνίδια».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία ή/και οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει τόσα πολλά σε κίνδυνο», δήλωσε. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Δασμός 10% θα επιβληθεί την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθεί σε 25% την 1η Ιουνίου και θα εφαρμοστεί «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας».