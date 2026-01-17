Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ και την απειλή του για δασμούς 10% σε οκτώ χώρες, τις οποίες κατηγορεί ότι θέτουν εμπόδια στην απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Σκληρές ήταν οι δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας και του πρωθυπουργού της Σουηδίας.

Μετά το τέλος της τελετής υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur, στην Παραγουάη, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν βρίσκεται. Και φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Τώρα 10%, τον Ιούνιο 25%

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει νέους δασμούς σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Κατηγόρησε τις οκτώ αυτές χώρες, που στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΝΑΤΟ, ότι «παίζουν ύποπτα παιχνίδια».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία ή/και οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει τόσα πολλά σε κίνδυνο», δήλωσε. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Δασμός 10% θα επιβληθεί την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθεί σε 25% την 1η Ιουνίου και θα εφαρμοστεί «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας».

“Now, after Centuries, it is time for Denmark to give back — World Peace is at stake! China & Russia want Greenland, & there is not a thing that Denmark can do about it… The United States of America is immediately open to negotiation with Denmark and/or any of these… pic.twitter.com/y6iZGQJxdP — The White House (@WhiteHouse) January 17, 2026

Μακρόν: «Δεν εκφοβιζόμαστε»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση και του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ επισήμανε ότι «οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν. Θα διασφαλίσουμε την τήρηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας».

Επίσης, ανέφερε ότι «κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει. Ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε πουθενά αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις».

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter. It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

Κοπεγχάγη: «Έκπληξη»

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι οι απειλές για τους δασμούς ήταν «έκπληξη» δεδομένης της «εποικοδομητικής συνάντησης» με κορυφαίους αξιωματούχους των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Στην ανάρτησή του στο Χ έγραψε:

«Η δήλωση του Προέδρου αποτελεί έκπληξη. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον Υπουργό Ρούμπιο. Ο σκοπός της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στην οποία αναφέρεται ο Πρόεδρος, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική.

»Συμφωνούμε με τις ΗΠΑ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, καθώς η Αρκτική δεν είναι πλέον περιοχή χαμηλής έντασης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς και οι εταίροι του ΝΑΤΟ εντείνουμε τις προσπάθειές μας με πλήρη διαφάνεια απέναντι στους Αμερικανούς συμμάχους μας».

2/2 We agree with the US that we need to do more since the Arctic is no longer a low tension area. That’s exactly why we and NATO partners are stepping up in full transparency with our American allies. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) January 17, 2026

Σουηδία: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς»

Από τη δική του πλευρά, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, κατηγόρησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ για εκβιασμό. Και επισήμανε ότι διεξάγονται εντατικές συζητήσεις για κοινή και συντονισμένη απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο.

Έγραψε στο Χ:

« Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να εκβιαστούν. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία. Θα υπερασπίζομαι πάντα τη χώρα μου και τους συμμάχους μας γείτονες. Αυτό είναι ένα ζήτημα της ΕΕ που επηρεάζει πολύ περισσότερες χώρες από αυτές που τώρα ξεχωρίζονται. Η Σουηδία διεξάγει τώρα εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια συντονισμένη απάντηση».

Vi låter oss inte utpressas. Bara Danmark och Grönland bestämmer i frågor som rör Danmark och Grönland. Jag kommer alltid stå upp för mitt land, och för våra allierade grannar. Detta är en EU-fråga som rör många fler länder än de som nu pekas ut. Sverige har nu intensiva… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 17, 2026

Νορβηγία: «Οι δασμοί είναι εκτός θέματος»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Έιντε, επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του στη Δανία και τη Γροιλανδία και τόνισε:

«Υπάρχει ευρεία συμφωνία εντός του ΝΑΤΟ σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας. Δεν πιστεύουμε ότι το ζήτημα των δασμών ανήκει σε αυτό το πλαίσιο».

Γερμανία: «Θα αποφασίσουμε με τους εταίρους μας»

Πιο επιφυλακτική εμφανίστηκε η Γερμανία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφαν Κορνέλιους, σημείωσε στο Χ:

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, συν τω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις».

Στάρμερ: «Εντελώς λανθασμένη απόφαση»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς «εντελώς λανθασμένη».

«Η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι πολύ σαφής – είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας και το μέλλον της είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών», είπε.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει για ολόκληρο το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από κοινού για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία σε διάφορα μέρη της Αρκτικής. Η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επισήμανση της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη. Φυσικά, θα μιλήσουμε απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».