Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».
Στρατιώτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη Γροιλανδία για να ενισχύσουν την ασφάλεια του αρκτικού νησιού, μετά από τις αδιέξοδες συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέδειξαν «θεμελιώδεις διαφωνίες» μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαίων συμμάχων της.
Ευρωπαίοι στρατιώτες στο νησί της Αρκτικής
Η Γαλλία έχει ήδη στείλει 15 στρατιώτες και η Γερμανία 13. Συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία και η Σουηδία.
Η αποστολή έχει περιγραφεί ως «άσκηση αναγνώρισης εδάφους» και τα στρατεύματα θα τοποθετήσουν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια πράξη που χαρακτηρίζεται συμβολική.
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία
Η Γαλλία δήλωσε ότι η διήμερη αποστολή είναι ένας τρόπος για να δείξει ότι οι δυνάμεις της ΕΕ μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, αν χρειαστεί. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αποστέλλει μια ομάδα αναγνώρισης 13 ατόμων. Η Δανία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία. Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Σουηδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η αποστολή είναι μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».
«Από σήμερα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί η παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία. Αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες στρατιωτικές πτήσεις και πλοία», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Γροιλανδίας σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσουν «εκπαίδευση».
Η Ολλανδία και η Φινλανδία προστέθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες που ανακοινώνουν ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό.
Διπλωματικό θρίλερ
Χθες, στη συνάντηση του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδής ομολόγου του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συμφωνήθηκε ότι… υπάρχει διαφωνία.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, μετά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε: «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη θέση των Αμερικανών. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος έχει την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Λόκε στους δημοσιογράφους. «Επομένως, εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία – συμφωνούμε ότι διαφωνούμε».
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, αφότου ο δανός υπουργός Εξωτερικών και η γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό.
«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ.
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η χώρα του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.
Με τα σενάρια να φουντώνουν, αποκλειστικό του NBC News αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρειαστεί να πληρώσουν έως και 700 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιτύχουν τον στόχο του προέδρου Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.
Η εκτίμηση προκύπτει από ακαδημαϊκούς και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχεδιασμού οι ΗΠΑ να αποκτήσει το νησί των 800.000 τετραγωνικών μιλίων ως στρατηγικό ανάχωμα στην Αρκτική ενάντια στους κύριους αντιπάλους της Αμερικής. Η τιμή υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας στην προτεραιότητα που θέτει για την εθνική ασφάλεια.
