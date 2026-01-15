newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Η Ευρώπη πρέπει να ανησυχεί, όχι πρωτίστως για το ότι ο στρατός των ΗΠΑ πρόκειται να αποβιβαστεί στη Γροιλανδία, αλλά για το ότι ο Τραμπ πρόκειται να αναγκάσει τη Δανία και τη Γροιλανδία να αποδεχτούν μια συμφωνία, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Τζέιμς Λίντσεϊ, ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, στην έδρα Mary and David Boies, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR) στην Ουάσιγκτον.

Ο Λίντσεϊ προειδοποιεί ότι μια αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία θα δημιουργούσε μεγάλη ρήξη στο ΝΑΤΟ

Ο αμερικανός ειδικός επισημαίνει ότι αν ο Τραμπ προσπαθούσε να καταλάβει τη Γροιλανδία σε κάποιο σημείο θα χρειαζόταν τη συμφωνία του Κογκρέσου, ενώ προειδοποιεί ότι μια αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία θα δημιουργούσε μεγάλη ρήξη στο ΝΑΤΟ, αν όχι τον τερματισμό του, οδηγώντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια σε μια πολύ επικίνδυνη κατεύθυνση λόγω Μόσχας.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη η επιστροφή των ΗΠΑ στο Δόγμα Μονρόε;

Αυτό που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι το Δόγμα Μονρόε, αλλά το Συνακόλουθο του Δόγματος Μονρόε, όπως διατυπώθηκε από τον Θεόδωρο Ρούζβελτ. Το Δόγμα του Τζέιμς Μονρόε, του 1823, δήλωνε ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να ιδρύσουν νέες αποικίες στο δυτικό ημισφαίριο. Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ διατύπωσε το 1904 το Συνακόλουθο του Δόγματος Μονρόε, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν και να αναγκάσουν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να συμπεριφέρονται σωστά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά «ξεθάβει» μια παλαιότερη παράδοση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η λογική αυτή διατυπώνεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα. Η βασική ιδέα είναι ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι υπερδύναμη αν δεν ελέγχουν το δικό τους ημισφαίριο.

Θα υλοποιηθούν οι απειλές για άλλες χώρες που εξέφρασε ο Τραμπ;

Είναι αυτές απειλές ή κομπασμοί; θα ρωτούσα. Στη Βενεζουέλα δεν έχουμε δει αλλαγή καθεστώτος. Εχουμε δει αλλαγή ηγεσίας. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Τι πρόκειται να απαιτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την κυρία Ροντρίγκες, τη νέα πρόεδρο, και τι θα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει η ίδια και το καθεστώς. Δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις. Στη συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ είπε ότι θα υπάρξει μια μετάβαση, αλλά δεν είπε σε τι. Ανέφερε το πετρέλαιο 20 φορές. Ποτέ δεν ανέφερε τη δημοκρατία. Αγνόησε την αντιπολίτευση. Αυτό υποδηλώνει ότι το αίτημά του μπορεί να είναι πολύ περιορισμένο και να είναι διατεθειμένος να ζήσει με το καθεστώς Μαδούρο χωρίς τον Μαδούρο για αρκετό καιρό. Στις δηλώσεις του, όμως, θεωρώ ότι παρουσίασε την κοσμοθεωρία του. Είπε ότι «το μέλλον θα καθοριστεί από την ικανότητα προστασίας του εμπορίου, της επικράτειας και των πόρων, που αποτελούν τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Αυτά είναι βασικά για την εθνική μας ασφάλεια. Οπως και οι δασμοί έκαναν τη χώρα μας πλούσια, έκαναν την εθνική μας ασφάλεια ισχυρή, ισχυρότερη από ποτέ. Αυτοί είναι οι σιδερένιοι νόμοι που πάντα καθόριζαν την παγκόσμια ισχύ. Θα το διατηρήσουμε έτσι».

Δεδομένης της κοσμοθεωρίας Τραμπ που μόλις παραθέσατε, τι να περιμένουμε για τη Γροιλανδία;

Επανερχόμαστε στο ερώτημα, απειλές ή μπλόφα; Δεν θα υπέθετα ότι επίκειται μια αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία. Η επιθυμία του Τραμπ για τη Γροιλανδία συνδέεται με την κοσμοθεωρία του, σύμφωνα με την οποία η εξουσία πηγάζει από τον έλεγχο επικράτειας και πόρων. Η Γροιλανδία έχει έδαφος και πόρους, ιδιαίτερα σπάνιες γαίες. Αν ο Τραμπ προσπαθούσε να καταλάβει τη Γροιλανδία, να διατάξει στρατιωτική εισβολή, να αναλάβει τον έλεγχο της επικράτειας σε κάποιο σημείο, η υποδούλωση της Γροιλανδίας θα χρειαζόταν να νομιμοποιηθεί, κάτι που θα απαιτούσε να συμφωνήσει το Κογκρέσο. Χωρίς τη νομιμοποίηση, δεν θα μπορούσε να την κρατήσει. Δεν υποστηρίζω ότι δεν θα μπορούσε να προσπαθήσει να ασκήσει στρατιωτικό και πραγματικό έλεγχο στη Γροιλανδία, αλλά θα μας οδηγούσε σε μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση με αρνητικές επιπτώσεις, δημιουργώντας μεγάλη ρήξη στο ΝΑΤΟ, αν όχι τερματίζοντάς το. Δεν λέω ότι δεν θα συμβεί, αλλά δεν μπορεί κανείς απλώς να περάσει από το «ο Τραμπ πήρε τον Μαδούρο» στο «ο Τραμπ θα πάρει τη Γροιλανδία». Το να πάρει ο Τραμπ τη Γροιλανδία θα ήταν ένα απίστευτα υψηλό στοίχημα, ειδικά σε μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών. Πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι μόλις το 33% των αμερικανών ενηλίκων ενέκρινε τη στρατιωτική δράση για την απομάκρυνση Μαδούρο.

Οι Ευρωπαίοι όμως ανησυχούν.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια θέση όπου ο εγγυητής της ασφάλειάς της για δεκαετίες μπορεί τώρα να μην εγγυηθεί την ασφάλειά της. Η Ευρώπη πρέπει να ανησυχεί, όχι πρωτίστως για το ότι ο στρατός των ΗΠΑ πρόκειται να αποβιβαστεί στη Γροιλανδία, αλλά για το ότι ο Τραμπ πρόκειται να αναγκάσει τη Δανία και τη Γροιλανδία να αποδεχτούν μια συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα ήταν συγκρατημένες εν μέρει επειδή οι Ευρωπαίοι δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο, αλλά και επειδή αναγνωρίζουν ότι η εχθρότητα προς τον Τραμπ θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους, ιδιαίτερα για την Ουκρανία.

Δεδομένου του ότι η επέμβαση στη Βενεζουέλα ήταν μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πώς θα αντιδράσουν Κρεμλίνο και Πεκίνο και πώς πρέπει να διαχειριστούν τις ΗΠΑ οι Ευρωπαίοι;

Πράγματι, ήταν μια σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι καθόλου σαφές ότι η επιχείρηση ήταν νόμιμη ακόμη και βάσει του αμερικανικού δικαίου. Αυτή η ενέργεια παρέχει στο Πεκίνο και στη Μόσχα δικαιολογία για ό,τι σκοπεύουν να κάνουν. Δεν νομίζω πάντως ότι αλλάζει τους υπολογισμούς τους. Η πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ότι πρέπει να εξισορροπήσουν τα συμφέροντά τους για την ασφάλεια και την οικονομία και ότι δεν υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή ένωση, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ κάνουν πράγματα που μπορεί να τους απογοητεύσουν επί της ουσίας, επί του κράτους δικαίου, ή μπορεί να απειλήσουν τα συμφέροντα ασφάλειάς τους. Θα είναι δύσκολο. Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δαγκώνουν τη γλώσσα τους για το τι κάνει ο Τραμπ επειδή έχει επιρροή πάνω τους, ιδιαίτερα στο μέτωπο της ασφάλειας. Το βασικό ανησυχητικό σημείο για την Ευρώπη είναι ότι ο εγγυητής ασφάλειάς της μπορεί να μην ενδιαφέρεται πλέον για τη δουλειά. Μία από τις συνέπειες είναι ότι μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση που δεν θα συνέβαινε διαφορετικά. Διότι αν η Μόσχα πιστέψει ότι το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένα άδειο δοχείο, ότι το Αρθρο 5 είναι άνευ νοήματος, θα οδηγηθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια σε μια πολύ επικίνδυνη κατεύθυνση.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και επικεντρώθηκε στα ματς με τη Λεβερκούζεν και στο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών
Εισαγγελική έρευνα 14.01.26

Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών

Ο Έλον Μασκ απέδωσε κάθε ευθύνη στους χρήστες του Grok. Λέει ότι «δεν γνωρίζει καμία γυμνή εικόνα ανηλίκων που δημιουργήθηκε από το Grok. Κυριολεκτικά μηδενική».

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο