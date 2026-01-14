newspaper
Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό
Κόσμος 14 Ιανουαρίου 2026 | 14:15

Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

Ο Τραμπ έκανε νέα επιθετική ανάρτηση για τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται ανήμερα της συνάντησης για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο

«Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί», τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Από στρατιωτικής άποψης, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία σε μεγάλο βαθμό έχτισα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά σε αυτό!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Η νέα τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται ανήμερα της συνάντησης για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε ένα κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του νησιού της Αρκτικής.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παίζουν τα ρέστα τους για συμφωνία με τον Τραμπ

Η νέα ανάρτηση Τραμπ αναμένεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με το Politico, οι ηγέτες της Ευρώπης προσπαθούν να φτάσουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έτσι ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει να την παρουσιάσει ως νίκη και, ταυτόχρονα, να μη διαλυθεί το ΝΑΤΟ.

Από προτάσεις για την αξιοποίηση του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική έως παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ για την εξόρυξη ορυκτών, οι ηγέτες της Ευρώπης τείνουν να προτιμούν τη συνεννόηση από την αντιπαράθεση με τον Τραμπ, όπως δήλωσαν τρεις διπλωμάτες και ένας αξιωματούχος της ΕΕ στο γνωστό μέσο.

Η προσπάθεια για την κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου ακολουθεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι η χώρα του «χρειάζεται» το νησί της Αρκτικής και ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να το αποκτήσει με τη βία.

«Τελικά, πάντα καταλήγουμε σε κοινά συμπεράσματα» με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες τους για τη Γροιλανδία ήταν «ενθαρρυντικές».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ελπίζει να βρεθεί «μια αμοιβαία αποδεκτή λύση» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η Βουλή της Γροιλανδίας.

Τι θα μπορούσε να «πουλήσει» σαν νίκη ο Τραμπ

Όταν ζητήθηκε στον πρώτο διπλωμάτη που μίλησε στο Politico να περιγράψει ένα σενάριο που θα τελείωνε τη συζήτηση για τη Γροιλανδία, εκείνος απάντησε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία που θα έδινε στον Τραμπ μια νίκη που θα μπορούσε να «πουλήσει» στο εσωτερικό, όπως το να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής, καθώς και μια υπόσχεση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ επιδιώκει πρωτίστως μια νίκη στη Γροιλανδία, δήλωσε ο ίδιος διπλωμάτης.

«Αν καταφέρετε να αναδιαμορφώσετε έξυπνα την ασφάλεια στην Αρκτική, να ενσωματώσετε τα κρίσιμα ορυκτά και να προσθέσετε μια μεγάλη κορδέλα στην κορυφή, υπάρχει πιθανότητα» να πείσετε τον Τραμπ να υπογράψει, τόνισε.

«Η εμπειρία του παρελθόντος» — για παράδειγμα, όταν οι σύμμαχοι της ΕΕ δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα — έδειξε ότι «έτσι έχουν πάντοτε εξελιχθεί τα πράγματα».

Στον τομέα της άμυνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε έθεσε τις βάσεις για μια συμφωνία όταν τη Δευτέρα δήλωσε ότι οι χώρες της συμμαχίας συζητούσαν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική.

Ενώ η μορφή των «επόμενων βημάτων» στα οποία αναφέρθηκε ο Ρούτε παραμένει ακαθόριστη, μια ενίσχυση των επενδύσεων από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε να ταιριάζει με την επιθυμία του Τραμπ να δει την Ευρώπη να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, σημειώνει το Politico.

Πιο θολή η εικόνα όσον αφορά την εξόρυξη ορυκτών

Όσον αφορά την εξόρυξη ορυκτών, τα στοιχεία είναι πιο ασαφή, επισημαίνεται στην ίδια ανάλυση.

Ωστόσο, μια συμφωνία που θα εγγυάται στις ΗΠΑ μερίδιο από τα κέρδη της εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών είναι μια πιθανότητα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΕΕ.

Προς το παρόν, η ικανότητα εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών από τη Γροιλανδία είναι περιορισμένη.

Η Δανία έχει αφιερώσει χρόνια στην αναζήτηση επενδύσεων για μακροπρόθεσμα έργα, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία, καθώς οι χώρες προτιμούν να προμηθεύονται ορυκτά σε πολύ φθηνότερες τιμές στις παγκόσμιες αγορές, σημειώνει το Politico.

Η ΕΕ σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις της στη Γροιλανδία στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που προορίζονται για έργα στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για τον Τραμπ να αποδεχτεί μια συμφωνία συν-επένδυσης, τονίζεται.

Ωστόσο, αν ο πραγματικός στόχος του Τραμπ είναι τα ορυκτά του νησιού, οι Δανοί προσφέρουν εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ την ευκαιρία να επενδύσουν στη Γροιλανδία — μια προσφορά που απορρίφθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες.

Αν η πίεση του Τραμπ στη Γροιλανδία αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, θα μπορούσε εύκολα να ζητήσει από την Κοπεγχάγη να αυξήσει την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί, προσθέτουν.

Ίσως ο στόχος του Αμερικανού προέδρου να είναι διαφορετικός

Ένας τρίτος διπλωμάτης της ΕΕ έθεσε το ερώτημα αν ο πραγματικός στόχος του Τραμπ είναι να μπει στα βιβλία της ιστορίας.

Το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again» («Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη») «έχει γίνει μια γεωγραφική έννοια. Θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έκανε την Αμερική ‘μεγαλύτερη’ — από γεωγραφική άποψη», είπαν οι διπλωμάτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάνω από όλα θέλουν να σώσουν το ΝΑΤΟ

Το Politico σημειώνει ότι πάνω από όλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν μια στρατιωτική σύγκρουση, δήλωσαν οι τρεις διπλωμάτες και ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Μια άμεση επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία — ένα έδαφος που ανήκει σε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ — θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της μεταπολεμικής τάξης ασφαλείας, έχουν δηλώσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Θα ήταν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στην ιστορία του ΝΑΤΟ και οποιασδήποτε αμυντικής συμμαχίας», δήλωσε την Τρίτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο συζητά με την Κοπεγχάγη τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επέμβαση.

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσαν ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

«Όλα θα σταματούσαν», είπε η Φρεντέρικσεν.

«Καμία διάταξη (σ.σ. στην ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας του 1949) δεν προβλέπει επίθεση ενός μέλους του ΝΑΤΟ εναντίον άλλου», δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να μιλήσει ελεύθερα.

Αυτό θα σήμαινε «το τέλος της συμμαχίας», πρόσθεσε.

Η συνέχιση της ύπαρξης του ΝΑΤΟ παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα των Ευρωπαίων, δήλωσε ο πρώτος διπλωμάτης της ΕΕ.

Ενώ τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια οι αξιωματούχοι έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να «παραχωρήσει» τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, τα σχόλια τους υπογραμμίζουν πόσο απελπισμένες είναι οι κυβερνήσεις να αποφύγουν μια άμεση σύγκρουση με την Ουάσινγκτον, σχολιάζει το Politico.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή και η Ευρώπη φοβάται», δήλωσε ένας τέταρτος διπλωμάτης της ΕΕ που συμμετείχε στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες σχετικά με την αντίδραση της Ένωσης.

Ένας πέμπτος χαρακτήρισε τη στιγμή ως «σεισμική», επειδή σηματοδοτούσε ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να διακόψουν εκατό χρόνια στενών σχέσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Δεν υπάρχει εύκολη λύση μέσω των διαπραγματεύσεων

Το Politico τονίζει ότι ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι μια στρατιωτική σύγκρουση είναι μη αποδεκτή, το πώς θα επιτευχθεί μια διαπραγματευτική λύση αποδεικνύεται πιο δύσκολο ζήτημα.

Μέχρι την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία, οι Ευρωπαίοι δεν εργάζονταν εμφανώς για την κατάρτιση ενός σχεδίου προστασίας της Γροιλανδίας από τον Τραμπ, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κάνει την απειλή πραγματικότητα.

«Είναι κάτι που είχαμε προβλέψει ως πιθανό κίνδυνο, αλλά για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά», δήλωσε ο Τόμας Κρόσμπι, εμπειρογνώμονας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Βασιλικό Δανικό Κολλέγιο Άμυνας, το οποίο παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση στις δανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η ιδέα ήταν ότι όσο περισσότερο επικεντρωνόμαστε σε αυτό και όσο περισσότερο προετοιμαζόμαστε για να το αντισταθούμε, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβεί. Επομένως, υπήρχε η ανησυχία ότι μπορεί να ενθαρρύνουμε κατά λάθος περισσότερο ενδιαφέρον για αυτό και, ξέρετε, να οδηγήσουμε σε μια κλιμάκωση», υποστήριξε ο Κρόσμπι.

Η Ευρώπη δεν έχει συγκροτημένο σχέδιο

Το πρόβλημα όμως είναι ότι, αφού για έξι χρόνια απέφευγε επιμελώς να καταρτίσει ένα σχέδιο για να απαντήσει στις απειλές του Τραμπ, η Ευρώπη βρέθηκε να ψάχνει απεγνωσμένα για ένα, γράφει χαρακτηριστικά το Politico.

Οι Ευρωπαίοι βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με το να καταλάβουν τι έχουν στη «εργαλειοθήκη» τους για να απαντήσουν στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ένας πρώην βουλευτής της Δανίας που είναι ενήμερος για τις συζητήσεις. «Οι συνήθεις κανόνες δεν ισχύουν πια», πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν είναι σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν.

«Ξέρουμε πώς θα αντιδρούσαμε αν η Ρωσία άρχιζε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο», είπε ο τέταρτος διπλωμάτης. Όμως, όσον αφορά τις ΗΠΑ, «αυτό είναι κάτι στο οποίο απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι», εξήγησε.

Τράπεζες
UBS: Παραμένουν «buy» για τις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι

UBS: Παραμένουν «buy» για τις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι

