Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς – Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ότι η χώρα του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Ο Νίλσεν έκανε την παραπάνω δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Δείτε βίντεο:

Greenland Prime Minister Jens-Frederik Nielsen: “If we have to choose between the USA and Denmark here and now, we choose Denmark. We choose NATO, the Kingdom of Denmark and the EU.” pic.twitter.com/Qo58TuMsPM — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 13, 2026

Μετά από αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ απείλησε τον Γροιλανδό πρωθυπουργό.

«Διαφωνώ μαζί του. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτόν, αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για τον ίδιο», είπε σε δημοσιογράφους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Q: The premier of Greenland said today, ‘We prefer to stay with Denmark.’ TRUMP: Who said that? Q: The premier of Greenland TRUMP: Well, that’s their problem. I disagree with him. I don’t know who he is. Don’t know anything about him. But that’s gonna be a big problem for… pic.twitter.com/7VhxQLcLCA — Aaron Rupar (@atrupar) January 13, 2026

Κρίσιμη συνάντηση για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο σήμερα Τετάρτη στον Λευκό Οίκο, σε μια κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού της Αρκτικής που έχει μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ.

Γιατί οι ΗΠΑ θέλουν τη Γροιλανδία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Γροιλανδία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των πλούσιων ορυκτών πόρων της.

Έρευνα του 2023 έδειξε ότι 25 από τα 34 ορυκτά που θεωρούνται «κρίσιμες πρώτες ύλες» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίστηκαν στη Γροιλανδία.

Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου απαγορεύεται στο νησί για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ η ανάπτυξη του μεταλλευτικού του τομέα εμποδίζεται από τη γραφειοκρατία και την αντίσταση των ιθαγενών κατοίκων.

Για τις σπάνιες γαίες

Τρία από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Γροιλανδίας βρίσκονται στη νότια επαρχία Γκάρνταρ.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ορυχεία για την εξόρυξη σπάνιων γαιών είναι η Critical Metals Corp, που έχει αγοράσει το κοίτασμα Τανμπρίζ, η Energy Transition Minerals, το έργο της οποίας στο Κουανερσούιτ έχει μπλοκαριστεί λόγω νομικών διαφορών, και η Neo Performance Materials.

Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για τους μόνιμους μαγνήτες που είναι κρίσιμης σημασία για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Υπάρχουν αναφορές για κοιτάσματα γραφίτη και γραφιτικού σχιστόλιθου σε πολλές περιοχές του νησιού.

Η εταιρεία GreenRoc έχει υποβάλει αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης προκειμένου να αναπτύξει ένα έργο στο Αμιτσόκ.

Ο φυσικός γραφίτης χρησιμοποιείται κυρίως σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και στην παραγωγή χάλυβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ανεξερεύνητες περιοχές

Σύμφωνα με την Αρχή Ορυκτών Πόρων, το ενδιαφέρον για τα περισσότερα κοιτάσματα χαλκού είναι περιορισμένο μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές που είναι ανεξερεύνητες στο βορειοανατολικό και κεντροανατολικό τμήμα της Γροιλανδίας, όπως αναφέρει η Αρχή.

Η εταιρεία 80 Mile επιδιώκει να αναπτύξει το κοίτασμα Ντίσκο – Νουουσουάκ, το οποίο περιέχει χαλκό, νικέλιο, πλατίνα και κοβάλτιο.

Τα ίχνη συσσώρευσης νικελίου είναι πολυάριθμα, σύμφωνα με την Αρχή Ορυκτών Πόρων. Η μεγάλη μεταλλευτική εταιρεία Anglo American έλαβε άδεια εξερεύνησης στη δυτική Γροιλανδία το 2019 και αναζητά, μεταξύ άλλων, κοιτάσματα νικελίου.

Ο ψευδάργυρος εντοπίζεται κυρίως στον βορρά, σε μια περιοχή που εκτείνεται σε περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα (1.550 μίλια).

Εταιρείες έχουν επιχειρήσει να αναπτύξουν το έργο ψευδαργύρου και μολύβδου στο Σιτρόνεν Φιόρδ, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ψευδαργύρου στον κόσμο.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη προοπτική για τον εντοπισμό χρυσού βρίσκονται γύρω από τον φιόρδ Σερμιλιγκααρσούκ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Amaroq Minerals άνοιξε πέρυσι ένα χρυσωρυχείο στο όρος Νάλουνακ.

Αν και τα περισσότερα μικρά διαμάντια και οι μεγαλύτερες πέτρες εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα του νησιού, η παρουσία τους σε άλλες περιοχές ενδέχεται να είναι επίσης σημαντική.

Κοιτάσματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές της δυτικής Γροιλανδίας.

Τα γνωστά κοιτάσματα τιτανίου και βανάδιου βρίσκονται στο νοτιοδυτικό, ανατολικό και νότιο τμήμα της Γροιλανδίας.

Το τιτάνιο χρησιμοποιείται για εμπορικούς, ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ το βανάδιο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ειδικών κραμάτων χάλυβα. Η πιο σημαντική βιομηχανική ένωση βανάδιου, το πεντοξείδιο του βανάδιου, χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την παραγωγή θειικού οξέος.

Το βολφράμιο, που χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, εντοπίζεται κυρίως στο κεντροανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με κοιτάσματα επίσης στον νότο και στα δυτικά.

Το 2021 το τότε κυβερνών κόμμα Inuit Ataqatigiit απαγόρευσε την εξόρυξη ουρανίου, ουσιαστικά σταματώντας την ανάπτυξη του ορυχείου Κουανερσούιτ το οποίο παράγει ουράνιο ως παραπροϊόν.