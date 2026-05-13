Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Interviews 13 Μαΐου 2026, 20:20

Φαμπιάν Γκοντέ – Η ταινία «Αυτόματος Τηλεφωνητής», η Ελλάδα και η καλοσύνη

«Σκέφτηκα ότι το ξηρό χιούμορ της ταινίας μου θα ταίριαζε ίσως με το είδος του χιούμορ που συνδέω με την ελληνική κουλτούρα» λέει στο in η Φαμπιάν Γκοντέ.

Έφη Αλεβίζου
Η Φαμπιάν Γκοντέ (Fabienne Godet) βρέθηκε στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία της «Αυτόματος Τηλεφωνητής» στο διαγωνιστικό τμήμα το 26ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος και η οποία βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Μαΐου. Με αφορμή της επίσκεψή της είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια μίνι συνέντευξη για την έμπνευση, το μήνυμα, τη φιλία και το «φανταστικό αλλά δαιμόνιο» εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, το κινητό μας τηλέφωνο.

«Τι συμβαίνει όταν παίρνεις στα χέρια σου τη ζωή κάποιου άλλου μαζί με το τηλέφωνό του;» αναρωτιέται η ταινία.

Η Φαμπιάν Γκοντέ (Fabienne Godet) © Vangelis Patsialos

Η ιστορία

Ο Μπατίστ, ένας χαρισματικός μίμος φωνών, παλεύει να κάνει καριέρα. Μέχρι που ο Πιερ Σοζέν, ένας διάσημος συγγραφέας, του προτείνει μια «ιδιαίτερη» δουλειά: να απαντά στα τηλεφωνήματά του παριστάνοντας τον ίδιο.

Κυνηγημένος από θαυμαστές, δημοσιογράφους και αδιάκριτους γνωστούς, ο Πιερ χρειάζεται ηρεμία για να ολοκληρώσει το πιο προσωπικό του μυθιστόρημα.

Ο Μπατίστ δέχεται και γίνεται η επίσημη «φωνή» του συγγραφέα, όμως σύντομα συνειδητοποιεί πως το να μπει στη θέση του Πιερ φέρνει πολλά προβλήματα.

«Αυτόματος Τηλεφωνητής» (Le Répondeur) – © 2025 Emmanuelle Jacobson-Roques – Le Bureau Films

«Οι Έλληνες είναι φοβεροί!»

Η Φαμπιάν Γκοντέ γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1964 στην Ανζέρ, στο διαμέρισμα Μέιν-ε-Λουάρ της Γαλλίας. Είναι σκηνοθέτις και σεναριογράφος, γνωστή για τις ταινίες «Μια Γεύση Φρέσκιας Χλόης» (1994), «Η Απόλυση» (2005), και «Ο Αυτόματος Τηλεφωνητής» (2025).

-Κυρία Φαμπιάν Γκοντέ, τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας και η επαφή σας με το ελληνικό κοινό;

Σκέφτηκα ότι το ξηρό χιούμορ της ταινίας μου θα ταίριαζε ίσως με το είδος του χιούμορ που συνδέω με την ελληνική κουλτούρα και ήλπιζα ότι η συμμετοχή μου στο φεστιβάλ θα το επιβεβαίωνε αυτό, πέρα από το να απολαύσω την όμορφη πόλη της Αθήνας και την καλή ατμόσφαιρα που πάντα ένιωθα εδώ. Οι Έλληνες είναι φοβεροί!

-Τι σας ενέπνευσε αρχικά να γυρίσετε την ταινία «Ο Αυτόματος Τηλεφωνητής»;

Είναι ένα βιβλίο που διάβασα –το «Le Répondeur» του Λουκ Μπλανβιλέν, από το οποίο είναι διασκευασμένη η ταινία– το οποίο για μένα ήταν αρχικά μια πολύ σύγχρονη ιστορία φιλίας μεταξύ δύο ανθρώπων που φαινομενικά είχαν ελάχιστα κοινά. Με τράβηξε το χιούμορ της υπόθεσης και ο εθισμός που έχουμε όλοι σε αυτό το φανταστικό αλλά δαιμονικό εργαλείο που διαθέτουμε πλέον: το κινητό μας τηλέφωνο.

«Όσον αφορά εμένα, μια ευτυχισμένη ζωή σημαίνει να είμαι στενά συνδεδεμένη με λίγα άτομα που πραγματικά αγαπώ κι όχι να έχω ακόλουθους στο Instagram»

-Ο τίτλος «Αυτόματος Τηλεφωνητής» υποδηλώνει αποστασιοποίηση. Πώς προσεγγίζετε το θέμα της ανθρώπινης επικοινωνίας στην ταινία;

Με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (κινητά, διαδίκτυο, οθόνες παντού…) είμαστε συνδεδεμένοι με τον κόσμο, αλλά όλο και λιγότερο με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εμάς. Τι σημαίνει να είσαι φίλος «online»; Οι πραγματικοί φίλοι είναι σημαντικοί, αλλά για μένα μπορούν να είναι μόνο άνθρωποι με τους οποίους αλληλεπιδράς φυσικά, με λόγια, συμπεριφορές, παρουσία…

-Οι χαρακτήρες σας φαίνονται συχνά να βρίσκονται στα πρόθυρα της απομόνωσης. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή με σκοπό να σχολιάσετε τη σύγχρονη κοινωνία;

Και τα δύο. Όσον αφορά εμένα, μια ευτυχισμένη ζωή σημαίνει να είμαι στενά συνδεδεμένη με λίγα άτομα που πραγματικά αγαπώ κι όχι να έχω ακόλουθους στο Instagram. Μπορώ να νιώθω πολύ μόνη μέσα στο πλήθος, αλλά ποτέ όταν οι φίλοι μου είναι κοντά μου. Ο Σοζέν είναι ένας καταξιωμένος μυθιστοριογράφος, αλλά ζει μια μάλλον μοναχική ζωή, αποκομμένος από τον κόσμο, ενώ ο Μπατίστ είναι ένας νεαρός επίδοξος καλλιτέχνης που εργάζεται σε ένα ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον, αλλά περιβάλλεται από πολλή αγάπη.

«Αν το κοινό νιώσει την καλή θέληση και την καλοσύνη που μεταδίδει ο Μπατίστ στην ταινία, αυτό ήδη σημαίνει πολλά για μένα»

«Αυτόματος Τηλεφωνητής» (Le Répondeur) – © 2025 Emmanuelle Jacobson-Roques – Le Bureau Films

-Πώς συνεργαστήκατε με τους ηθοποιούς για να μεταδώσετε αυτή τη λεπτή συναισθηματική κατάσταση;

Η σκηνοθεσία ηθοποιών συνίσταται κυρίως στο να βρεις τους κατάλληλους και να τους προσφέρεις ελευθερία στο πλατό, κάτι που επιτυγχάνω συζητώντας εκτενώς μαζί τους για τον χαρακτήρα και τις σκηνές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

-Υπάρχουν στοιχεία ντοκιμαντέρ στην σκηνοθετική σας προσέγγιση. Πώς επηρεάζει αυτό τη μυθοπλασία σας;

Η σκηνοθεσία ενός ντοκιμαντέρ σημαίνει την πολύ ακριβή παρατήρηση της πραγματικότητας. Αυτό με βοήθησε να κάνω το ίδιο με τους ηθοποιούς και τις καταστάσεις στη μυθοπλασία μου, αλλά και να μάθω να προσαρμόζω τη σκηνοθεσία μου στα «ζωντανά» στοιχεία που πάντα αντιμετωπίζει ένα γύρισμα.

«Αφήστε για λίγο το κινητό και τις φιλοδοξίες σας, κοιτάξτε, μιλήστε και δεθείτε με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας -δε θα είμαστε εδώ για πολύ!»

«Αυτόματος Τηλεφωνητής» (Le Répondeur) – © 2025 Emmanuelle Jacobson-Roques – Le Bureau Films

-Ποιος είναι ο ρόλος της σιωπής και του ήχου στην αφήγηση της ταινίας;

Η σιωπή είναι συχνά γεμάτη από τις λέξεις που οι χαρακτήρες έχουν στο μυαλό τους και δεν μπορούν να εκφράσουν. Μπορεί επίσης να είναι στιγμές κατά τις οποίες το κοινό αισθάνεται μια πραγματική πνευματική σύνδεση με τους χαρακτήρες. Μερικές φορές είναι πιο αποκαλυπτική και συναισθηματική από τους διαλόγους.

-Πώς θα θέλατε να νιώσει ή να σκεφτεί ο θεατής μετά την προβολή του «Αυτόματου Τηλεφωνητή»;

O «Αυτόματος Τηλεφωνητής» είναι μια κωμωδία, αλλά με έχει εκπλήξει και χαροποιήσει το γεγονός ότι το κοινό συχνά συγκινείται και συγκινείται από τη φιλία που χτίζουν αυτοί οι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Αν το κοινό νιώσει την καλή θέληση και την καλοσύνη που μεταδίδει ο Μπατίστ στην ταινία, αυτό ήδη σημαίνει πολλά για μένα.

«Αυτόματος Τηλεφωνητής» (Le Répondeur) – © 2025 Emmanuelle Jacobson-Roques – Le Bureau Films

-Πιστεύετε ότι η ταινία ερμηνεύεται διαφορετικά σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, όπως εδώ στην Ελλάδα;

Όχι ιδιαίτερα. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με την ταινία και πιστεύω ότι αγγίζει κάτι πολύ καθολικό σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινή μας επιθυμία για αληθινές συνδέσεις μεταξύ μας.

-Αν έπρεπε να συνοψίσετε το κύριο μήνυμα της ταινίας σας σε μία πρόταση, ποια θα ήταν αυτή;

Αφήστε για λίγο το κινητό και τις φιλοδοξίες σας, κοιτάξτε, μιλήστε και δεθείτε με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας -δε θα είμαστε εδώ για πολύ!

ΙΝFO ΤΑΙΝΙΑΣ

Παραγωγή: Μπερνάρντ Φεβρέ
Σκηνοθεσία: Φαμπιάν Γκοντέ
Σενάριο: Φαμπιάν Γκοντέτ, Κλαίρ Μπαρέ,
Φωτογραφία: Έρικ Μπλάνκαρτ
Μοντάζ: Φλοράν Μανζό, Φλοράν Βασό
Μουσική: Έρικ Νουβό
Πρωταγωνιστούν: Σαλίφ Σισέ, Ντενί Πονταλιντές, Ορ Ατίκα, Κλάρα Μπρετό, Μανόν Κλαβέλ, Ισμαέλ Σι Σαβάνε, Χάρισον Αρεβάλο, Σερζ Ποστίγκο
Διάρκεια: 102 λεπτά
Γλώσσα: Γαλλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Διανομή: Weirdwave

*Προπώληση εισιτηρίων inTickets

Τραμπ – Σι: Στο τραπέζι η μείωση των δασμών σε εισαγωγές αξίας 30 δισ. δολαρίων

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Οι φοιτητικές εκλογές δεν πρωτοτύπησαν ούτε φέτος, με τις δύο επικρατέστερες παρατάξεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ όπως κάθε χρόνο αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστικά αποτελέσματα

Η Ολιμπίκ Λυών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απειλείται ακόμη και με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας πιθανής παραβίασης των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Ποιοι κολοσσοί του NBA προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν τη λήξη των μεταγραφών και γιατί το Λος Άντζελες φαντάζει ως ο επόμενος σταθμός του.

Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη - Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τις δύο 17χρονες να κάνουν «βουτιά» θανάτου

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44’

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

