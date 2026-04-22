Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Woman 22 Απριλίου 2026, 19:40

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Το Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος έκανε την  πρεμιέρα του στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο. Με ευαισθησία, αμεσότητα, συγκίνηση αλλά και αφοπλιστικό χιούμορ, με δύο εκπληκτικές πρωταγωνίστριες, τη Μαρία Αποστολακέα και τη Μαντώ Γιαννίκου, αλλά και μια αξέχαστη ερμηνεία από τον Ακύλλα Καραζήση, η ταινία μιλά για μερικά πολύ καυτά σύγχρονα ζητήματα: την ελευθερία επιλογής, το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, την μητρότητα (αλλά και την πατρότητα), τις κοινωνικές πιέσεις ως προς την απόκτηση οικογένειας, αλλά και την άνευ όρων γονεϊκή αγάπη, τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς και τις εκπλήξεις που μπορεί να φέρει η ζωή.

Η ανατροπή

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος,  μετά τα πολυσυζητημένα Καλάβρυτα 1943 με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο. Το Μη γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος είναι μια γλυκόπικρη ιστορία που ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

Κι ενώ όλοι θα περίμεναν ότι το βασικό μέλημα της Μαρίας θα ήταν να κάνει τα πάντα για να κρατήσει το μωρό –ειδικά μέσα στο αφοριστικό πλαίσιο του ηλικιακού περιορισμού– η πρωταγωνίστρια κάνει την έκπληξη. Και η ιστορία ξεδιπλώνεται.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας (27 και 28/4 Πρεμιέρα Αθήνα – Newman Cinema) μιλήσαμε με τη Μαρία Αποστολακέα για τον ρόλο της στο Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος και για δυο-τρία ακόμη θέματα.

«Έχω την αίσθηση πως η Μαρία είναι αρκετά σίγουρη για την απόφασή της. Θα έλεγα λοιπόν ότι μεγαλύτερη πρόκληση, αν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόκληση, είναι η απόδοση της σιγουριάς της»

-Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε περισσότερο στον ρόλο της Μαρίας και σε έκανε να πεις «ναι» σε αυτή την ταινία; To ναι το είχα πει πολύ πριν γίνει η ταινία.

Με τον Νικόλα θέλαμε να κάνουμε μια ταινία μαζί και το «Μη γελάτε θα σας δει ο κόσμος» είναι το αποτέλεσμα αυτής της επιθυμίας.

-Πώς προσέγγισες συναισθηματικά έναν χαρακτήρα που βρίσκεται σε τόσο έντονο εσωτερικό δίλημμα;

Τα έντονα εσωτερικά διλήμματα μου είναι αρκετά οικεία, οπότε (δυστυχώς, θα πω) η προσέγγιση δεν μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, είναι η αλήθεια.

-Η Μαρία καλείται να πάρει μια πολύ προσωπική απόφαση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να αποδώσεις αυτή την αβεβαιότητα;

Έχω την αίσθηση πως η Μαρία είναι αρκετά σίγουρη για την απόφασή της. Θα έλεγα λοιπόν ότι μεγαλύτερη πρόκληση, αν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόκληση, είναι η απόδοση της σιγουριάς της. Έχουν κάτι πολύ γοητευτικό οι άνθρωποι που είναι σίγουροι για τις επιλογές τους.

-Πώς επηρεάζει το γεγονός ότι η Μαρία βρίσκεται στα 40 της τον τρόπο που αντιμετωπίζει την εγκυμοσύνη και την πιθανότητα μητρότητας;

Πήγα αυθόρμητα να πω «τελείως» και συνειδητοποίησα ότι ίσως, στην περίπτωσή της δεν ισχύει. Και κάπως χάρηκα πολύ με αυτή τη συνειδητοποίηση. Η ηλικία της προσφέρει μια διαύγεια, βέβαια. Οπότε, μάλλον τελικά την επηρεάζει. Πότε, άλλωστε, δεν μας επηρεάζει η ηλικία;

-Πιστεύεις ότι η κοινωνική πίεση γύρω από την ηλικία και τη μητρότητα βαραίνει περισσότερο τις γυναίκες σε αυτή τη φάση της ζωής τους, και πώς αποτυπώνεται αυτό στον χαρακτήρα της Μαρίας;

Εσείς δεν το πιστεύετε; Η Μαρία πάντως, παρά την όποια πίεση, αποφασίζει πολύ ελεύθερα. Έτσι θέλω να πιστεύω, δηλαδή. Έχω την ανάγκη να πιστέψω ότι έχει αποφασίσει πολύ ελεύθερα.

-Πώς επηρέασε η σχέση της Μαρίας με την αδερφή της, την Έλενα, την εξέλιξη του χαρακτήρα σου;

Η εξέλιξη του χαρακτήρα της Μαρίας την οδηγεί σε μια κατανόηση προς την κατάσταση της αδερφής της και εν τέλει σε μια συμφιλίωση μαζί της. Αλλά θεωρώ ότι η σχέση της με τον Μιχάλη, ίσως, είναι πιο καταπραϋντική.

-Η ταινία αγγίζει θέματα όπως το πένθος, η οικογένεια και η κοινωνική πίεση. Ποιο από αυτά σε άγγιξε περισσότερο;

Πιο πολύ με αγγίζει η μοναξιά, που έχει μέσα και πένθος και κοινωνική πίεση και οικογένεια. Και γιατί νιώθω ότι είναι το βασικό θέμα της ταινίας. Για μένα, τουλάχιστον.

«Έχουν κάτι πολύ γοητευτικό οι άνθρωποι που είναι σίγουροι για τις επιλογές τους»

-Υπήρξε κάποια σκηνή που σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων;

Υπήρχαν πολλές σκηνές με φαγητό. Και κάποιες απ’αυτές είχαν αρκετές λήψεις. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω!

-Πώς θα περιέγραφες τη σχέση της Μαρίας με την ανιψιά της, την Αλίκη, και τι ρόλο παίζει στην ιστορία;

Αγαπιούνται πολύ. Είναι θεία, τέλος. Η Αλίκη πάει σ’αυτήν όταν όλα πάνε στραβά και η Μαρία δέχεται τα πάντα και κάνει όλα τα χατίρια, όπως οφείλει κάθε σωστή θεία. Και η Αλίκη με τη σειρά της και ερήμην της (και αυτό είναι το συγκινητικό) ίσως την βοηθάει να μαλακώσει μέσα της και να σιγουρευτεί για την όποια απόφαση σκοπεύει να πάρει.

-Πιστεύεις ότι η Μαρία τελικά βρίσκει τη δύναμη να συμφιλιωθεί με τον εαυτό της;

Έχω πολλή ανάγκη να το πιστέψω.

-Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στη Μαρία, ποια θα ήταν αυτή;

Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!

-Τι θα ήθελες να κρατήσει το κοινό φεύγοντας από την αίθουσα μετά την ταινία;

Ότι το ελληνικό σινεμά το έχει ανάγκη το κοινό. Οπότε, πηγαίνετε στις αίθουσες!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 27-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝEWMAN

27 και 28/4 Πρεμιέρα Αθήνα – Newman Cinema (Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα 11526)

8/5, 11-12-13/5 Ηράκλειο Κρήτης – Βιτσέντζος Κορνάρος (Μαλικούτη 18, Ηράκλειο, 71202)

18/5 και 25/5 Θερινός Αθήνα – Στέλλα (Τενέδου 34, Αθήνα 113 61)

29 – 30/5 Θεσσαλονίκη – Σινέ Βακούρα (Μιχαήλ Ιωάννου 8, Θεσσαλονίκη 546 22)

Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και άλλες πόλεις.

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

sp_banner_Desk
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

