Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Αυτό το μαγευτικό γερμανικό δράμα, Ο Ήχος της Πτώσης (Sound of Falling) νικητής στο Φεστιβάλ των Καννών το 2025, ξεδιπλώνεται σαν ένα σπαρακτικό μείγμα των ταινιών Το Μυστικό του Βράχου των Κρεμασμένων (Picnic at Hanging Rock), Αυτόχειρες Παρθένοι (The Virgin Suicides) και Η Λευκή Κορδέλα (The White Ribbon) του Μίχαελ Χάνεκε, παραμένοντας όμως με κάποιο τρόπο μοναδικό. Πρόκειται για έναν εφιάλτη που βιώνουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες γυναικών, μερικές συγγενείς, άλλες όχι, σε τέσσερις περιόδους της γεμάτης τρόμο γερμανικής ιστορίας, στην ίδια φρικτή φάρμα στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Γυναίκες, ιστορία και πόνος

Στη δεκαετία του 1910, μια χλωμή κοπέλα ονόματι Άλμα (Χάνα Χεκτ) γοητεύεται από την τάση της πλούσιας και αυστηρά θρησκευόμενης οικογένειάς της να τραβάει «φωτογραφίες μετά θάνατον» των πρόσφατα αποθανόντων συγγενών, ντυμένων κομψά και στηριγμένων σε έπιπλα (ένα πραγματικό έθιμο, όπως φαίνεται).

Σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή, μαθαίνουμε, οι υπηρέτριες της οικογένειας υποβάλλονται σε αναγκαστική στείρωση για να αποφευχθεί η εγκυμοσύνη τους όταν βιάζονται από τους κυρίους του σπιτιού.

Στη δεκαετία του 1940, μια κοπέλα ονόματι Έρικα (Λέα Ντρίνα) είναι γοητευμένη από τον ακρωτηριασμένο θείο της και αργότερα εμφανίζεται ως μέλος μιας ομάδας νεαρών γυναικών που ενδέχεται να αυτοκτονήσουν με πνιγμό.

Στη δεκαετία του 1980, η επαναστάτρια έφηβη Αντζέλικα (Λένα Ουρζεντόφσκι) αντιδρά στη σεξουαλική κακοποίηση και την άρνηση των κοινωνικών της ελευθεριών, αλλά με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Και στη δεκαετία του 2020, μια οικογένεια με οικολογική συνείδηση δεν φαίνεται να μπορεί να ξεφύγει από το αυτοκτονικό βάρος του μισογυνιστικού παρελθόντος.

Μια τεράστια ταινία γεμάτη δίκαιη οργή

«Δεν μιλάμε, λοιπόν, καθόλου για μια κωμωδία, ωστόσο η ταινία σκηνοθετείται με ανάλαφρη μαεστρία από τη Μάσα Σιλίνσκι, που σκηνοθέτησε το Dark Blue Girl το 2017» σχολιάζει ο Kevin Maher στους Times και συνεχίζει:

«Επιστρέφει επανειλημμένα σε εικόνες τρεχούμενου νερού και αφήνει τις αφηγηματικές σκηνές να πλέουν μη χρονολογικά η μία μέσα στην άλλη με την αυτοπεποίθηση ενός φαντάσματος.

»Με διάρκεια πάνω από δυόμισι ώρες, αυτή είναι μια τεράστια ταινία γεμάτη δίκαιη οργή και απόγνωση που σε διαπερνά και, μέσω δραματικών επαναλήψεων και του ρυθμού της αφήγησης, μεταδίδει τη φεμινιστική της κραυγή.

»Η Σιλίνσκι έχει τέτοιο έλεγχο σε κάθε καρέ, μοντάζ, σκηνικό αντικείμενο και κίνηση της κάμερας, που συχνά είναι συναρπαστικό απλώς να παρακολουθείς την εμφάνιση αυτού του μεγαλειώδους πίνακα θλίψης».

