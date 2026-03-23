magazin
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κωνσταντίνος Μενελάου: «Στην περίπτωση της Αλίκης κάναμε ένα λάθος»
Culture Live 23 Μαρτίου 2026, 17:00

Κωνσταντίνος Μενελάου: «Στην περίπτωση της Αλίκης κάναμε ένα λάθος»

«Η Αλίκη μπήκε στο κουτί του ελαφρού ή trash» λέει ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μενελάου, λίγο πριν την αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας του «Θηλυκό» στο Cinobo της Πατησίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Spotlight

Η ταινία «Θηλυκό/ Female» του Κωνσταντίνου Μενελάου επιχειρεί μια πολυεπίπεδη και τολμηρή προσέγγιση στη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της πορείας της μέσα από την ερμηνεία τριών διαφορετικών ηθοποιών (Βίκυ Παπαδοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Τάνια Κέλλυ).

Κάθε μία ενσαρκώνει μια ξεχωριστή φάση της ζωής της -την αθωότητα και τη φιλοδοξία των πρώτων χρόνων, την εκρηκτική λάμψη της απόλυτης σταρ και την πιο ώριμη, ευάλωτη, ανθρώπινη και σαρκική πλευρά πίσω από τη δημόσια εικόνα.

Μέσα από αυτή τη δραματουργική επιλογή, η ταινία δεν λειτουργεί ως μια απλή βιογραφία, αλλά ως ένα ψυχογραφικό πορτρέτο που εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στη γυναίκα και τον μύθο, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις, τις επιθυμίες και τις θυσίες που συνόδευσαν την πορεία της.

Σκηνή από τα γυρίσματα της ταινίας «Θηλυκό» / Φωτό: Αλεξάνδρα Μασμανίδη

Η ταινία παρουσιάστηκε στο διαγωνιστικό τμήμα Film Forward του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και απέσπασε σπουδαίες κριτικές ενώ τώρα έρχεται στο Cinobo της Πατησίων από τις 27 έως τις 31 Μαρτίου.

Με αφορμή την αθηναϊκή πρεμιέρα του «Θηλυκού» μιλήσαμε με τον Κωνσταντίνο Μενελάου, ο οποίος συνέθεσε με εξέχουσα ευαισθησία μια υβριδική ιστορία για την μεγάλη, Ελληνίδα σταρ μέσα από σιωπές, όνειρα, φαντασιώσεις, χειροκρότημα, προσδοκίες, φώτα, έρωτες κι αγωνίες.

Το «Θηλυκό» για μένα είναι ενέργεια. Κάτι που μπορεί να είναι ταυτόχρονα τρυφερό και δυνατό, φωτεινό και αντιφατικό. Είναι μια έννοια που συνεχώς αλλάζει και δεν χωράει εύκολα σε λέξεις. Αλλά μια από αυτές είναι σίγουρα «αγάπη»

Ο Κωνσταντίνος Μενελάου (δεξιά) στα γυρίσματα της ταινίας «Θηλυκό» / Φωτό: Αλεξάνδρα Μασμανίδη

-Τι σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Η αγάπη μου για εκείνη. Αλλά και μια ανάγκη να την επανεξετάσω και να την υπερασπιστώ. Η ελληνική κοινωνία τοποθετεί ό,τι είναι δημοφιλές και θηλυκό σε ένα εύκολο ή υποτιμητικό πλαίσιο. Η Αλίκη μπήκε για χρόνια σε αυτό το κουτί, ως κάτι ελαφρύ ή trash με αποτέλεσμα να επισκιαστεί η πραγματική της σημασία.

-Πώς προσέγγισες τη μυθοπλασία σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα;

Με μια πολύ έντονη διάθεση πειραματισμού. Αντλώ υλικό από πραγματικά γεγονότα, μαρτυρίες, κουτσομπολιά, εντυπώσεις και το μετασχηματίζω σε μυθοπλαστική αφήγηση.

Δεν με ενδιέφερε η πιστή αναπαράσταση, αλλά η δημιουργία μιας αίσθησης, του πώς βιώνω εγώ την Αλίκη, αλλά και του τι προκύπτει όταν τη διαβάζεις μέσα από ένα ακαδημαϊκό και θεωρητικό πρίσμα. Η μυθοπλασία, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί όχι ως απόκλιση από την αλήθεια, αλλά ως εργαλείο για να την πλησιάσεις πιο ουσιαστικά.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Θηλυκό»

-Τι σημαίνει για σένα ο τίτλος «Θηλυκό»;

Το «Θηλυκό» για μένα είναι ενέργεια. Κάτι που μπορεί να είναι ταυτόχρονα τρυφερό και δυνατό, φωτεινό και αντιφατικό. Είναι μια έννοια που συνεχώς αλλάζει και δεν χωράει εύκολα σε λέξεις. Αλλά μια από αυτές είναι σίγουρα «αγάπη».

-Πώς και γιατί επέλεξες τις τρεις ηθοποιούς για να ενσαρκώσουν την ίδια προσωπικότητα;

Η Αλίκη ως φαινόμενο είναι μια κατασκευή που αποτελείται από πολλαπλές και συχνά αντιφατικές εκδοχές του εαυτού της. Η επιλογή τριών ηθοποιών προέκυψε από την ανάγκη να αποδοθεί αυτή η πολυπλοκότητα. Κάθε παρουσία, λειτουργεί ως φορέας μιας διαφορετικής πτυχής -της σταρ, της ιδιωτικής φιγούρας, του μύθου.

Δεν είχε σημασία οι ηθοποιοί να μοιάζουν με την Αλίκη, μια κίνηση που  απομακρύνει την ταινία από τη βιογραφική αναπαράσταση και την τοποθετεί σε ένα θεωρητικό πεδίο. Επίσης, γνώριζα ήδη το εκφραστικό εύρος και τα ξεχωριστά ταλέντα των ηθοποιών και με ενδιέφερε η ερμηνεία τους να μην αναπαράγει, αλλά να αναλύει.

Για μένα, μια τρανς γυναίκα είναι μια γυναίκα. Η επιλογή της Τάνιας Κέλλυ ήταν καλλιτεχνική. Έχει μια εξαιρετική ικανότητα να προσεγγίζει και να αποδίδει την Αλίκη, και αυτό ήταν το βασικό κριτήριο για τον συγκεκριμένο ρόλο

Photo: Florian Hetz

-Τι συμβολίζει η παρουσία μιας τρανς ηθοποιού στον ρόλο; Πιστεύεις ότι η επιλογή της λειτουργεί περισσότερο καλλιτεχνικά ή πολιτικά;

Για μένα, μια τρανς γυναίκα είναι μια γυναίκα. Η επιλογή της Τάνιας Κέλλυ ήταν καλλιτεχνική. Έχει μια εξαιρετική ικανότητα να προσεγγίζει και να αποδίδει την Αλίκη, και αυτό ήταν το βασικό κριτήριο για τον συγκεκριμένο ρόλο. Το γεγονός ότι είναι τρανς, ιδανικά, δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα. Βέβαια, μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε, μια τέτοια επιλογή αποκτά αναπόφευκτα πολιτική διάσταση. Αλλά αυτή η πολιτική διάσταση δεν ήταν η πρόθεση.

-Σε ποιο βαθμό η διάσπαση της ταυτότητας της Αλίκης σε τρεις ενσαρκώσεις λειτουργεί ως μετα-κινηματογραφικό σχόλιο πάνω στην έννοια της «σταρ περσόνα»;

Σε μεγάλο βαθμό. Η διάσπαση αυτή δεν είναι απλώς μια αφηγηματική επιλογή, είναι ένας τρόπος να αποδομηθεί η ίδια η ιδέα της σταρ περσόνας. Η Αλίκη προσεγγίζεται ως ένα σύνολο από εικόνες και ρόλους. Με το να μοιράζεται σε τρία σώματα, γίνεται εμφανές ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως «Αλίκη» είναι στην πραγματικότητα μια κατασκευή -αποτέλεσμα του σινεμά, των media και της φαντασίας του κοινού. Με αυτή την έννοια, η ταινία δεν αναπαριστά απλώς μια σταρ, σχολιάζει τον ίδιο τον μηχανισμό που παράγει τη σταρ.

Photo: Florian Hetz

-Μπορεί η ταινία να διαβαστεί μέσα από το πρίσμα της επιτελεστικότητας του φύλου (gender performativity); Αν ναι, πώς υλοποιείται αυτό σκηνοθετικά;

Ναι, απολύτως. Η ταινία φλερτάρει συνεχώς με τα όρια του φύλου και αντιμετωπίζει τη ρευστότητα ως κάτι δεδομένο. Δεν το εξηγεί, δεν το υπογραμμίζει, απλώς υπάρχει μέσα στον κόσμο της. Η επιλογή των ηθοποιών, ο τρόπος που κινούνται, που ενσαρκώνουν τη θηλυκότητα, δημιουργεί ένα πεδίο όπου το φύλο είναι διαρκώς υπό διαμόρφωση.

Με αυτή την έννοια, η «Αλίκη» δεν είναι μια συγκεκριμένη ταυτότητα, αλλά κάτι που κατασκευάζεται μέσα από βλέμματα, κινήσεις, ρόλους.

-Πώς χρησιμοποιείται το μοντάζ για να δημιουργήσει διάλογο ανάμεσα στις τρεις «Αλίκες»;

Το μοντάζ τις τοποθετεί διαδοχικά, σε μια σχεδόν εμμονική επανάληψη, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η μία απαντά στην άλλη  -ακόμα κι αν δεν συνυπάρχουν ποτέ στο ίδιο κάδρο. Έτσι προκύπτει ένας άτυπος διάλογος, όχι μέσω λόγου, αλλά μέσω ρυθμού και βλέμματος. Η επανάληψη παίζει κεντρικό ρόλο. Μέσα από αυτήν αναδεικνύεται η ιδέα ότι η σταρ περσόνα είναι κάτι που κατασκευάζεται και αναπαράγεται συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντάζ δεν ενώνει απλώς τις τρεις εκδοχές, τις βάζει σε μια σχέση. Δημιουργεί ένα είδος συνομιλίας όπου οι διαφορές τους γίνονται εξίσου σημαντικές με τις ομοιότητες, και όπου η ταυτότητα προκύπτει μέσα από τη σύγκρουση και την επανάληψη.

Από το κοινό και τον Τύπο λάβαμε πολύ θετικές και ουσιαστικές αντιδράσεις. Η τηλεοπτική αντιμετώπιση, από την άλλη, είχε κάτι σχεδόν σουρεαλιστικό

Φωτό: Αλεξάνδρα Μασμανίδη

-Υπάρχει μια «αυθεντική» Αλίκη στην ταινία ή όλες οι εκδοχές είναι ισότιμες κατασκευές;

Η «αυθεντική» Αλίκη είναι μια πολύ μεγάλη -ίσως και άλυτη- έννοια. Ακόμη και η ίδια η Αλίκη πιθανότατα δεν μπορούσε να την ορίσει με σαφήνεια -ίσως μόνο να τη διαισθανόταν. Στην ταινία, και οι τρεις εκδοχές είναι κατασκευές, επηρεασμένες από διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της. Δεν είναι όμως ισότιμες, η καθεμία έχει διαφορετική σχέση με τον μύθο.

Αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν να εντοπίσω μια «αληθινή» Αλίκη, αλλά να δείξω πόσο ρευστή μπορεί να είναι μια ταυτότητα που έχει μετατραπεί σε εικόνα.

-Μετά την παρουσίαση της ταινίας Θηλυκό στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τα λεγόμενα «μεσημεριανάδικα» ή τον Κίτρινο Τύπο. Ποιο είναι το σχόλιό σου πάνω σε αυτό;

Το βρίσκω ενδιαφέρον που η ταινία κατάφερε να ανοίξει μια συζήτηση σε τόσο διαφορετικά πεδία -από το κοινό, τον Τύπο και την τηλεόραση. Από το κοινό και τον Τύπο λάβαμε πολύ θετικές και ουσιαστικές αντιδράσεις. Η τηλεοπτική αντιμετώπιση, από την άλλη, είχε κάτι σχεδόν σουρεαλιστικό. Σε αρκετές περιπτώσεις εκφράστηκαν έντονες απόψεις από άτομα που δεν έχουν καν δει την ταινία. Αυτό είχε μια διάσταση κωμική, αλλά και κάπως ανησυχητική γιατί αυτός ο λόγος αναπαράγεται και διαμορφώνει αντιλήψεις. Οπότε το είδα ταυτόχρονα ως ένα διασκεδαστικό φαινόμενο, αλλά και ως ένα σχόλιο για το πώς λειτουργεί ο δημόσιος λόγος σήμερα.

Φωτό: Αλεξάνδρα Μασμανίδη

-Πώς διαχειρίζεται η ταινία τη νοσταλγία; Την αποδομεί, την αξιοποιεί ή την αμφισβητεί;

Δεν θα έλεγα ότι η ταινία είναι νοσταλγική. Αντίθετα, ένα από τα βασικά της στοιχεία είναι ότι μεταφέρει την Αλίκη στο παρόν -δείχνει ότι τα ζητήματα που ενσάρκωσε δεν ανήκουν στο παρελθόν, αλλά μας αφορούν ακόμα.

Με αυτή την έννοια, η νοσταλγία περισσότερο αποδομείται. Η ταινία δεν προσπαθεί να αναπαράγει μια «όμορφη» εικόνα μιας άλλης εποχής, αλλά να δείξει ότι αυτό που θυμόμαστε ως αθώο ή απλό ήταν ήδη πολύ πιο σύνθετο.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζω ότι η φιγούρα της Αλίκης κουβαλά από μόνη της μια ισχυρή αίσθηση νοσταλγίας. Η ταινία το χρησιμοποιεί για να το μετατοπίσει. Όχι για να μας επιστρέψει στο παρελθόν, αλλά για να μας φέρει αντιμέτωπους με το παρόν.

-Μπορεί η ταινία να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο κινηματογραφικό ρεύμα ή αισθητική παράδοση;

Θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε έναν πιο πειραματικό ή καλλιτεχνικό κινηματογράφο, ίσως και σε αυτό που θα λέγαμε «πειρατικό σινεμά», δηλαδή μια ελεύθερη δημιουργία.

Με ενδιαφέρει ένα σινεμά που δεν εξαρτάται από μεγάλα budgets για να επικοινωνήσει μια ιδέα. Ένα σινεμά πιο άμεσο, πιο οργανικό. Αισθητικά, έχει κάτι από ένα old school, αναλογικό βλέμμα, όχι ως νοσταλγία, αλλά σαν μια επιστροφή σε πιο απλές και πιο ουσιαστικές μορφές κινηματογράφησης.

Οπότε αν ανήκει κάπου, είναι μάλλον σε μια παράδοση σινεμά που επιλέγει την ελευθερία αντί για τη φόρμα και την ιδέα αντί για την μεγάλη παραγωγή.

Photo: Κωνσταντίνος Μενελάου

-Υπάρχει κάποια σκηνή που θεωρείς καθοριστική για την κατανόηση της ταινίας;

Υπάρχουν αρκετές σκηνές που λειτουργούν ως σημεία-κλειδιά, γιατί η ταινία είναι δομημένη σε κεφάλαια και κάθε ένα ανοίγει μια διαφορετική πλευρά της.

Αν έπρεπε όμως να ξεχωρίσω μία, θα ήταν η τελευταία σκηνή. Με κάποιο τρόπο συμπυκνώνει όλα όσα έχουν προηγηθεί και τα απλοποιεί. Δε δίνει απαραίτητα μια απάντηση, αλλά πιο πολύ μια αίσθηση για το τι ήταν -ή τι θα μπορούσε να είναι- η Αλίκη.

-Ποιο μήνυμα θα ήθελες να κρατήσει ο θεατής μετά το τέλος;

Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο και κυρίως τους ανθρώπους. Να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα, αντί να τη κοροϊδεύουμε ή να τη φοβόμαστε. Γιατί πολύ συχνά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, το μειώνουμε και θέλουμε να το «εξαφανίζουμε».

Και ίσως, μέσα από αυτό, να δούμε ότι στην περίπτωση της Αλίκης κάναμε ένα λάθος. Ότι υποτιμήσαμε μια σπουδαία γυναίκα. Το ζητούμενο δεν είναι μονό να το αναγνωρίσουμε, αλλά να μην το επαναλάβουμε.

*Προπώληση εισιτηρίων InTickets

*Μετά την προβολή της ταινίας στις 27 Μαρτίου στο Cinobo της Πατησίων θα ακολουθήσει πάρτι στο Shamone Club, με το ίδιο εισιτήριο που κάποιος παρακολούθησε την ταινία. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Κόσμος
Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

inWellness
inTown
Stream magazin
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Ελλάδα 23.03.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Ελλάδα 23.03.26

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Σύνταξη
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο