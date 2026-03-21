Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Ο μπερές της Αλίκης Βουγιουκλάκης που φορούσε στην ταινία «Υπολοχαγός Νατάσσα», δωρήθηκε επίσημα πριν λίγες ημέρες, από τον αδελφό της Αντώνη Βουγιουκλάκη, στο Βλαχογιάννειο Μουσείο της Βέροιας ως μόνιμο έκθεμα.

O υπεύθυνος του μουσείου, Κανέλλος Ντόντος, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA τόνισε πώς ο μπερές έχει τοποθετηθεί στην είσοδο, ώστε κάθε επισκέπτης να τον αντικρίζει από την πρώτη στιγμή.

Η δωρέα ξεκίνησε μετά από επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον Αντώνη Βουγιουκλάκη, όταν αδερφός της ηθοποιού συγκινήθηκε από ένα κείμενο που είχε δημοσιευτεί για τον πατέρα τους.

Αυτή η σύνδεση οδήγησε τελικά στην απόφαση να παραχωρηθεί το πολύτιμο αντικείμενο στο μουσείο, προκειμένου να διατηρηθεί και να αναδειχθεί.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ιστορία του μπερέ που φορούσε στην ταινία

Ο μπερές φέρει επάνω του το εθνόσημο και τα αρχικά της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων, το αρχικό της Βασίλισσας Φρειδερίκης, που ίδρυσε το εν λόγω σώμα, ενώ φέρει χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του συμβολίζει το αίμα.

Στην ταινία, η Αλίκη Βουγιουκλακη εμφανίζεται με τη στολή της υπολοχαγού του Υγειονομικού Σώματος που ιδρύθηκε το 1947 από τη Βασίλισσα Φρειδερίκη και έφερε τα διακριτικά της ως το 1973.

Ο αδερφός της Αλίκης Βουγιουκλάκη θεώρησε ότι ο συγκεκριμένος μπερές είναι καλύτερο να βρίσκεται στο μουσείο, παρά σε κάποιο συρτάρι.

Υπολοχαγός Νατάσσα: Η τεράστια εμπορική επιτυχία

Η ταινία «Υπολοχαγός Νατάσσα», σε σκηνοθεσία Νίκου Φώσκολου βγήκε στις αίθουσες το 1970 και αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές και εμπορικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου.

Υπήρξε για δεκαετίες η ταινία με τα περισσότερα εισιτήρια (751.117) στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Τα γυρίσματα έγιναν στο Νταχάου στη Γερμανία, τη Λίμνη Μαραθώνα και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι για τη διάσημη σκηνή με τα πολυβόλα.

Η ιστορία ξεκινά το 1965, όταν η Νατάσσα (Αλίκη Βουγιουκλάκη) επισκέπτεται το Νταχάου. Μέσα από αναδρομές (flashbacks), ξετυλίγεται η δράση της στην Αντίσταση, ο έρωτάς της με τον Ορέστη (Δημήτρη Παπαμιχαήλ), η σύλληψη, τα βασανιστήρια από τους Γερμανούς και η τελική τους συνάντηση.