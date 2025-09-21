Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.
Η Μιμή Ντενίση μίλησε για τη ζωή και την μακρά σταδιοδρομία της τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο σε ένα αφιέρωμα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην σχέση αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Η ηθοποιός και σκηνοθέτις, μιλώντας για την εκλιπούσα συνάδελφο της, διέψευσε τις φήμες που τις ήθελαν να εχθρεύονται, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για «ψέματα».
«Η Αλίκη όποια κοπέλα έβγαινε με επιτυχία στην τηλεόραση, την έπαιρνε [στο θέατρο]. Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές. Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την Αλίκη, ήταν ένα ψέμα αυτό», ανέφερε συγκεκριμένα.
«Πήραμε και το Μιμικάκι στο θέατρο και βγάλαμε τα ματάκια μας»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μιμή Ντενίση περιέγραψε την Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μια γυναίκα που ήταν ευφυής και είχε ακράδαντη αίσθηση του χιούμορ. «Η Αλίκη ήταν πολύ έξυπνη και πλακατζού. Όταν με συναντούσε έκανε το αστειάκι της και έλεγε: ‘Α, πήραμε και το Μιμικάκι στο θέατρο και βγάλαμε τα ματάκια μας’. Πάντα υπήρχε μεταξύ μας αγάπη και νομίζω και θαυμασμός», ανέφερε.
«[Μια φορά] μου είπε να πάμε στην παραλία, [υποστηρίζοντας] ότι δεν [θα μας] αναγνώρισει κανείς γιατί είχαμε βάλει κρέμα στο πρόσωπο και καπέλα. Και ήταν δίπλα μια παρέα νεαρών που ούτε μας έδωσαν σημασία, ούτε μας χαιρέτησαν», εξιστόρησε η Μιμή Ντενίση, λίγο πριν προσθέσει ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη άρχισε να τραγουδά για να τις προσέξουν.
«Ενώ η Αλίκη ήθελε να είναι ήρεμη και ήσυχη, [παράλληλα όμως] δεν άντεχε να μην την αναγνώριζε κανείς», πρόσθεσε.
