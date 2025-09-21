magazin
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
Fizz 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:30

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση μίλησε για τη ζωή και την μακρά σταδιοδρομία της τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο σε ένα αφιέρωμα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην σχέση αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις, μιλώντας για την εκλιπούσα συνάδελφο της, διέψευσε τις φήμες που τις ήθελαν να εχθρεύονται, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για «ψέματα».

«Η Αλίκη όποια κοπέλα έβγαινε με επιτυχία στην τηλεόραση, την έπαιρνε [στο θέατρο]. Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές. Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την Αλίκη, ήταν ένα ψέμα αυτό», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Πήραμε και το Μιμικάκι στο θέατρο και βγάλαμε τα ματάκια μας»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μιμή Ντενίση περιέγραψε την Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μια γυναίκα που ήταν ευφυής και είχε ακράδαντη αίσθηση του χιούμορ. «Η Αλίκη ήταν πολύ έξυπνη και πλακατζού. Όταν με συναντούσε έκανε το αστειάκι της και έλεγε: ‘Α, πήραμε και το Μιμικάκι στο θέατρο και βγάλαμε τα ματάκια μας’. Πάντα υπήρχε μεταξύ μας αγάπη και νομίζω και θαυμασμός», ανέφερε.

«[Μια φορά] μου είπε να πάμε στην παραλία, [υποστηρίζοντας] ότι δεν [θα μας] αναγνώρισει κανείς γιατί είχαμε βάλει κρέμα στο πρόσωπο και καπέλα. Και ήταν δίπλα μια παρέα νεαρών που ούτε μας έδωσαν σημασία, ούτε μας χαιρέτησαν», εξιστόρησε η Μιμή Ντενίση, λίγο πριν προσθέσει ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη άρχισε να τραγουδά για να τις προσέξουν.

«Ενώ η Αλίκη ήθελε να είναι ήρεμη και ήσυχη, [παράλληλα όμως] δεν άντεχε να μην την αναγνώριζε κανείς», πρόσθεσε.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Στιγμές 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά
«Ήταν ένα σοκ» 21.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά

«Οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: 'Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα'», αναφέρει στο νέο της βιβλίο η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χετάφε για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον Λεβαδειακό με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-0 για την 4η αγωνιστική. Με εννέα ποδοσφαιριστές τελείωσαν οι Κρητικοί.

Σύνταξη
Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό στο 90+3′!
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ο Μαρτινέλι «έσωσε» τον βαθμό για την Άρσεναλ στο ντέρμπι με τη Σίτι! (1-1)

Ο Αρτέτα πέρασε στο ματς τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο 80ο λεπτό και ο Βραζιλιάνος με άψογο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας για την Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

Σύνταξη
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο