Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Culture Live 05 Νοεμβρίου 2025 | 19:55

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Ποια ήταν πραγματικά η Αλίκη Βουγιουκλάκη; Μάθαμε ποτέ την αλήθεια της ή έφυγε πριν προλάβει να τσαλακώσει την εικόνα της;

Η πειραματική μεγάλου μήκους ταινία Female (Θηλυκό), σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μενελάου, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ενότητας Film Forward, που είναι αφιερωμένη στο πειραματικό και τολμηρό σινεμά.

Η πιο εμβληματική σταρ της Ελλάδας

Η ταινία Θηλυκό επαναπλαισιώνει τον μύθο και την κληρονομιά της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της πιο διάσημης και αγαπημένης ηθοποιού στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Λατρεμένη από εκατομμύρια και συχνά συγκρινόμενη με τη Μέριλιν Μονρόε ή την Μπριζίτ Μπαρντό, η Αλίκη ενσάρκωσε τη γυναικεία ενδυνάμωση, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε εγκλωβισμένη μέσα σε μια συντηρητική κουλτούρα που την ειδωλοποιούσε και την έλεγχε.

Οι τρεις Αλίκες

Η ταινία υιοθετεί μια ευρηματική αφηγηματική δομή: τρεις ερμηνεύτριες υποδύονται την Αλίκη, καθεμία εκφράζοντας μια διαφορετική πτυχή της ταυτότητάς της και του μύθου της. Μέσα από αυτό το παιχνίδι σωμάτων και οπτικών, το Θηλυκό αποκαλύπτει τις αντιφάσεις στην καρδιά ενός ειδώλου — λαμπερή αλλά ευάλωτη, απελευθερωμένη αλλά περιορισμένη, αγαπημένη αλλά βαθιά μόνη.

Τοποθετημένο στο μεταβαλλόμενο τοπίο της μεταπολεμικής Ελλάδας και με ισχυρό αντίκτυπο στο παρόν, το Θηλυκό είναι ταυτόχρονα μια οικεία ψυχογραφία και μια πολιτισμική ανασκαφή· μια κινηματογραφική μελέτη πάνω στη διασημότητα, το φύλο, και τη διαχρονική ένταση ανάμεσα στο Εγώ και το Προσωπείο.

«Δημιούργησα το Θηλυκό από μια βαθιά επιθυμία να ξανακοιτάξω την Αλίκη Βουγιουκλάκη με νέο βλέμμα — να αφαιρέσω τα στρώματα του μύθου, της νοσταλγίας και της περφόρμανς που για δεκαετίες την έχουν ορίσει»

«Το Θηλυκό δεν είναι ένα νοσταλγικό πορτρέτο»

«Δημιούργησα το Θηλυκό από μια βαθιά επιθυμία να ξανακοιτάξω την Αλίκη Βουγιουκλάκη με νέο βλέμμα — να αφαιρέσω τα στρώματα του μύθου, της νοσταλγίας και της περφόρμανς που για δεκαετίες την έχουν ορίσει» λέει ο Κωνσταντίνος Μενελάου και συνεχίζει:

«Αυτή η ταινία έγινε ο τρόπος μου να την πλησιάσω — να την ξανασυναντήσω όχι ως ένα μακρινό είδωλο, αλλά ως μια ζωντανή παρουσία που εξακολουθεί να έχει κάτι επείγον να μας πει σήμερα. Το Θηλυκό δεν είναι ένα νοσταλγικό πορτρέτο· είναι ένας διάλογος μέσα στον χρόνο — μια προσπάθεια να αφουγκραστώ τις σιωπές της Αλίκης, να νιώσω τις αντιφάσεις της και να τη δω όχι ως άθικτο θρύλο, αλλά ως μια γυναίκα που τόλμησε να ζήσει και να εκφράσει την αλήθεια της σε έναν κόσμο που απαιτούσε τελειότητα».


Ο Κωνσταντίνος Μενελάου είναι Έλληνας σκηνοθέτης και παραγωγός με έντονο καλλιτεχνικό υπόβαθρο στον πειραματικό κινηματογράφο και ντοκιμαντέρ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στις Καλές Τέχνες από το Central Saint Martins και έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες και εταιρίες δημιουργώντας εικαστικά φιλμ, ταινίες μικρού μήκους και fashion projects.

Με ιδιαίτερο πάθος για το ντοκιμαντέρ, εξερευνά queer αφηγήσεις και κοινωνικά θέματα μέσα από μια βαθιά προσωπική οπτική. Είναι ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής The Queer Archive Films, που είναι αφιερωμένη στη δημιουργία ταινιών που αναδεικνύουν queer φωνές.

Οι τρεις ηθοποιοί που υποδύονται την Αλίκη

Βίκυ Παπαδοπούλου
Η Βίκυ Παπαδοπούλου είναι γνωστή για τις δυνατές της ερμηνείες στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχει συμμετάσχει σε πολυβραβευμένες ταινίες όπως το Απ’ το Χώμα Φτιαγμένα του Σύλλα Τζουμέρκα και η Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή.

Άλκηστις Πουλοπούλου
Η Άλκηστις Πουλοπούλου είναι διακεκριμένη για τις δυναμικές της ερμηνείες στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Still River του Άγγελου Φραντζή και Thread του Αλέξανδρου Βούλγαρη.

Τάνια Κέλλυ
Η Τάνια Κέλλυ είναι τρανς περφόρμερ και ηθοποιός, γνωστή για τις εμφανίσεις της στο εμβληματικό αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο «Κούκλες». Ξεχωρίζει για το ταλέντο της στις μιμήσεις και είναι ιδιαίτερα αγαπητή για τις συναρπαστικές ερμηνείες της ως Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Λίγα λόγια για το The Queer Archive Films

Η The Queer Archive Films είναι ένα studio κινηματογραφικών παραγωγών που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2013 από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μενελάου και σήμερα εδρεύει στην Αθήνα. Σε στενή συνεργασία με τη The Queer Archive Gallery, το στούντιο επιμελείται επίσης προγράμματα προβολών για διεθνή φεστιβάλ και καλλιτεχνικά γεγονότα, ενώ απονέμει το The Queer Archive Award for Queer Fashion Films στο ASVOFF στο Παρίσι. Όλες οι ταινίες που παράγονται από το The Queer Archive είναι γραμμένες και σκηνοθετημένες από τον Κωνσταντίνο Μενελάου και τους συνεργάτες του.

*To link για online προβολή της ταινίας Θηλυκό στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εδώ 

*To Θηλυκό (Female) θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο Dover Street Market, στα πλαίσια του ASVOFF Festival.

@thequeerarchive.com

www.thequeerarchivefilms.com

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

