«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια μας ταξιδεύει στο 1992 και στη μεγάλη ληστεία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Σε μια ειδική προβολή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην κατάμεστη αίθουσα Φρίντα Λιάππα, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προβλήθηκαν τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Ριφιφί» παρουσία των συντελεστών της.

Η προβολή της σειράς «Ριφιφί», η οποία περιλαμβάνει έξι επεισόδια και θα κυκλοφορήσει τον Δεκάμβριο, από την Cosmote TV εντάσσεται στο τμήμα Series Special Screenings, που περιλαμβάνει συνολικά επεισόδια από επτά σειρές.

Την είδαμε και ενθουσιαστήκαμε, συγκινηθήκαμε, γελάσαμε και περιμένουμε με αγωνία τα επόμενα επεισόδια.

Τι θα δούμε στη σειρά «Ριφιφί» που θα καθηλώσει

Οι δύο ιστορίες που θα παρακολουθήσουμε βασίζονται σε αληθινά γεγονότα, εμπλουτισμένα με στοιχεία μυθοπλασίας από τον Βασίλη Ρίσβα και τη Δήμητρα Σακαλή, τους σεναριογράφους της σειράς. Η μία είναι η πολύ γνωστή ληστεία που έγινε τη δεκαετία του ’90 στην Αθήνα, ενώ τη δεύτερη δεν την αποκάλυψαν οι συντελεστές αφήνοντας μας σε μυστήριο.

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Όλα ξεκινούν από μια ανάγκη, από έναν έρωτα, από έναν πόνο»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ηθοποιούς και ειδικά όσους είναι σήμερα εδώ: την Ευαγγελία Μουμούρη, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Αχιλλέα Ζέρβα, τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο και τον αγαπημένο μου Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στη μικρή οθόνη ύστερα από χρόνια απουσίας και με τίμησε με το ταλέντο και τη φιλία του», είπε ο σκηνοθέτης και συμπλήρωσε:

«Η ουσία της ιστορίας είναι πράγματι η ληστεία, αλλά όλος ο πυρήνας της σειράς είναι η δεύτερη ιστορία, η οποία συγκλόνισε την Ελλάδα και θα αποκαλυφθεί στα τελευταία επεισόδια. Η ιστορία αυτή κάνει τη σειρά πιο συναισθηματική και ανθρωποκεντρική.

Οι δολοφονίες και οι ληστείες είναι πλέον συχνό φαινόμενο στο τηλεοπτικό περιεχόμενο, οπότε αυτές οι θεματικές δεν απασχόλησαν ούτε εμένα ούτε τους σεναριογράφους: μας απασχόλησε, αντιθέτως, ποιοι πράττουν αυτά τα εγκλήματα, αλλά και για ποιους λόγους».

Οι συντελεστές για τους ρόλους τους

Η πρωταγωνίστρια Ευαγγελία Μουμούρη είπε για τη συνεργασία της: «Ήρθε ένα τηλεφώνημα από τον Σωτήρη πριν από ενάμιση χρόνο. Δεν πίστευα ότι ήταν εκείνος. Ήταν όλα εύκολα, με ένα υπέροχο σενάριο και μια ανοιχτή παραγωγή. Επισκέφτηκα νοερά τη δεκαετία του ’90, ξύνοντας δικές μου προσωπικές πληγές. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ απλά».

Με τη σειρά του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σχολίασε: «Παρότι εμφανίζομαι συνεχώς σε τηλεοπτικές επαναλήψεις, είχα πάρα πολλά χρόνια να παίξω στην τηλεόραση. Πέρασαν περίπου 14 χρόνια από την τελευταία μου εμφάνιση.

Η μεγαλύτερη δυσκολία για μένα στον ρόλο που υποδύθηκα ήταν να μην παίξω απλώς τον ρόλο: ήθελα να τον βιώσω και να τον συναισθανθώ».

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η κλειστοφοβία

«Από την πρώτη στιγμή που μου έκανε ο Σωτήρης την πρόταση και διάβασα το υπέροχο σενάριο, δέχτηκα αμέσως. Το επόμενο πρωί ξύπνησα μέσα σε έναν μικρό εφιάλτη, γιατί έχω μεγάλο πρόβλημα κλειστοφοβίας και τα γυρίσματα απαιτούσαν να βρισκόμαστε σε υπόγεια και λαγούμια.

Στο τελευταίο πλάνο, την τελευταία μέρα, έπαθα μια μικρή κρίση πανικού. Όλα όμως πήγαν καλά τελικά».

Οι απαιτήσεις των σκηνικών και η μεταφορά στο 1990

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όταν ρωτήθηκε για τα γυρίσματα είπε: «Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Είναι πιο εύκολο να αναβιώσει κανείς την Αθήνα του 1900 ή του 1800, παρά του 1990. Όλα τα πεζοδρόμια και τα φανάρια ήταν αλλιώς.

Έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα προσεγγίσουμε τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα, αλλά και όλη την αισθητική συνολικά. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα της σειράς: να κρατήσει την επαφή με την εποχή στην οποία τοποθετείται.

Πολλά από τα σκηνικά κατασκευάστηκαν: αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην εταιρεία παραγωγής».

Τέλος και σχετικά με την έννοια της συμπερίληψης, ο σκηνοθέτης της σειράς ανέφερε: «Όταν ευχόμαστε αφθονία το μυαλό μας πάει στα πολλά αγαθά, ενώ η ουσία είναι να μην έχουμε φθόνο για τον διπλανό μας. Ακόμα όμως κι αν αγνοεί κανείς το νόημα μιας λέξης, αυτή δεν χάνει τη δύναμή της. Ο κόσμος δεν ανήκει σε κανέναν: το νόημα είναι να συμπεριφερόμαστε ανθρώπινα και να είμαστε αγαπημένοι», ολοκλήρωσε.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι: Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Δήμος Γιγαντάκης.